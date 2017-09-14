Росія до кінця року планує збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч.
Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю The Guardian розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ мала 100 тисяч солдатів, а зараз кількість окупаційних військ зросла до 520 тисяч і їх поповнюватимуть.
Росіяни також мають значну перевагу в техніці. Співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, каже Сирський. Наприклад, кількість танків у росіян з 2022 року зросла вдвічі (з 1 700 до 3 500), кількість артилерії — втричі, а кількість бронетранспортерів — з 4 500 до 8 900.
detroytred написав:Маячня... Тупо перекрутили думки. Як завжди.
Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...
Тому що ЛАД і тільки ЛАД вирішує, що йому робити; як йому робити; коли; де; і т.д. Стосовно себе. І максимум, іншим може лише запропонувати.
Навіть якщо йому просто хочеться, то це хочеться стосовно себе може бути будь-яким. Про це була мова.
Ви і Ко, яко оті партєйці-комісари та прочая прочая в інших тужурках, лізите зі своїми хатєлками, вподобайками; баченнями, як треба; хто що повинен; до інших... З претензіями, докорами, відповідальністю і т.д.
Вам це вже і так і етак пояснюють, а ви все ніяк не допетрите.
Water написав:Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості. Ще вони можуть тупо пристрелити.
тобто таки ви писали про майбутнє? то спитаю ще раз - ви Ванга?
Ви хочете запитать шо буде особисто з вами? На краще не сподівайтесь.
detroytred написав:Маячня... Тупо перекрутили думки. Як завжди.
Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...
Тому що ЛАД і тільки ЛАД вирішує, що йому робити; як йому робити; коли; де; і т.д. Стосовно себе. І максимум, іншим може лише запропонувати.
Навіть якщо йому просто хочеться, то це хочеться стосовно себе може бути будь-яким. Про це була мова.
Ви і Ко, яко оті партєйці-комісари та прочая прочая в інших тужурках, лізите зі своїми хатєлками, вподобайками; баченнями, як треба; хто що повинен; до інших... З претензіями, докорами, відповідальністю і т.д.
Вам це вже і так і етак пояснюють, а ви все ніяк не допетрите.
Т.е. делает это всё же хорошо ))) несмотря на 30 лет крали, сын Мосейчук и т.д. ))) Это ж ужасно! Детройт, так можно ж и Матрицу сломать ЛАДу и Ко...
Правильно -- треба і захищати, і прибирати, і комірне сплачувати, і т.д. Це правильно.
Але що кожен буде робити або не робити особисто -- це його власне рішення. Що робити. Що не робити. За умов коли обов'язки по суті не є обов'язковими. Для всіх. Від окремої особи і до держави. Або є частковими...
Що неправильно? - допомагати ворогу, смітити, руйнувати, і т.д. Це ніззя робити. Ось за це можна і треба вимагати, примушувати не робити такого, давати покарання. ___________________________________ Пішов сам захищати; вийшов сам прибирати .... за інших --- це твоє власне рішення. Примусили..., то це примус з боку того-тих, хто примусив. До них і питання за ці їх дії.
А співи про колективне... Гарні. Правильні. Але колективізм справа суто добровільна... Консенсус, як в ЄС. І ніяк інакше. Бо інакше це той же примус ... тільки через колектив. Примус. Той же самий.
Або! Знімайте шкіру та прямо надягайте кожані тужурки, чіпляйте маузери та змінюйте колір прапора. Нефіг самообманом самим займатися та інших дурити.