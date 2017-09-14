Додано: Суб 27 лип, 2024 18:58

Правильно -- треба і захищати, і прибирати, і комірне сплачувати, і т.д.

Це правильно.



Але що кожен буде робити або не робити особисто -- це його власне рішення. Що робити. Що не робити.

За умов коли обов'язки по суті не є обов'язковими. Для всіх. Від окремої особи і до держави.

Або є частковими...



Що неправильно? - допомагати ворогу, смітити, руйнувати, і т.д.

Це ніззя робити. Ось за це можна і треба вимагати, примушувати не робити такого, давати покарання.

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Пішов сам захищати; вийшов сам прибирати .... за інших --- це твоє власне рішення.

Примусили..., то це примус з боку того-тих, хто примусив. До них і питання за ці їх дії.



А співи про колективне...

Гарні. Правильні.

Але колективізм справа суто добровільна...

Консенсус, як в ЄС. І ніяк інакше.

Бо інакше це той же примус ... тільки через колектив. Примус. Той же самий.



Або!

Знімайте шкіру та прямо надягайте кожані тужурки, чіпляйте маузери та змінюйте колір прапора.

Нефіг самообманом самим займатися та інших дурити.