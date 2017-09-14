Додано: Суб 27 лип, 2024 20:17

Похоже, Вы напрасно наехали наЕсли я, в конце концов, правильно понял, она ничего плохого не имела ввиду. Как раз наоборот, она хотела сказать, что несмотря на бардак в стране и мутные перспективы я верю в будущее и думаю, как решить проблемы вместо того, чтобы просто уехать.Она сложно для мужского ума излагает свои мысли, бывает очень трудно понять.По поводу разгоревшегося спора.Стороны не хотят услышать друг друга.И не хотят хоть на секунду задуматься над моим вопросом.Попробую высказать своё мнение.Да, к сожалению для очень многих государство Украина не сделала ничего такого, чтобы у людей возникло желание его защищать и, тем более, отдавать за него жизнь. И, действительно, "пролетариату нечего терять" ("пролетариат" сегодня это не только заводские рабочие, но и многие "белые воротнички", в т.ч. айтишники). Вряд ли условия жизни для большинства заметно изменятся при поражении Украины и даже при оккупации после поражения (хотя этого не будет). Квартиры не отберут и в Сибирь подавляющее большинство не выселят. Эти аргументы мало на кого подействуют.Проблема в другом.В перспективах на будущее.Под РФ перспективы хреновенькие. Она и сама, по большому счёту, стагнирует и загнивает. Как в материальном плане, так и в плане общественного развития. И пока каких-то признаков изменения ситуации не видно. Тем более, такое будет и в Украине в случае, если окажемся под РФ.Путь на Запад тоже, конечно,успехи и бурный рост. Но это уже будет зависеть от нас. Не сумеем, пенять будет не на кого. Нобудут.И второй момент.Бороться за свободу и независимость, конечно, дело благородное, воспетое поэтами и художниками. Но надо трезво оценивать ситуацию, чтобы через какое-то время в качестве примера не приводили Украину вместо Парагвая. Если шансы есть, то, безусловно, надо бороться, если нет, то надо соглашаться на самый "похабный мир". История завтра не кончается и если народ выживет, то и шансы ещё будут. А если народ сгорит в топке войны, то останутся только воспоминания. Как произошло со многими народами в истории.Тут приводили пример чеченцев. Они проиграли, Россия их опять покорила. Но народ остался. Так же, как остался и в сталинские времена.Приводят в пример евреев. Но пример грустный. 2000 лет они были рассеяны по всему миру и не имели собственного государства. Выжили (как нация), можно сказать, случайно (не буду здесь обсуждать этот вопрос, не имеет отношения к теме). Но украинцы как нация в случае рассеяния, скорее всего, просто исчезнут.Кого-то здесь устраивает сохраниться только в памяти историков и в легендах?Возможно, я не прав. Хотелось бы услышать других, но все отмалчиваются.