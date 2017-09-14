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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9212921392149215
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 19:31

  Shaman написав:вас лише попросять з вашої квартирки на вулицю, бо умовний бурят не просто ж так воював в Україні.


Ага, с однокомнатного говнохруща с размалеванным подъездом куда наркоманы заходить боятся. Еще раз - "пролетариату н е ч е г о т е р я т ь"
katso
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 19:44

  Бетон написав:Тестер, пишіть щось не таке, як всі нормальні люди, бо Флер в її викривленній лицемірям парадигмі, думає що ви апельсин

Бетон, вы настолько начитались сегодня в кофейне, что обидели сразу 2 людей в посте )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:05

  stm написав:
  Бетон написав:Тестер, пишіть щось не таке, як всі нормальні люди, бо Флер в її викривленній лицемірям парадигмі, думає що ви апельсин

Бетон, вы настолько начитались сегодня в кофейне, что обидели сразу 2 людей в посте )))


:lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:08

  katso написав:
  Shaman написав:вас лише попросять з вашої квартирки на вулицю, бо умовний бурят не просто ж так воював в Україні.

Ага, с однокомнатного говнохруща с размалеванным подъездом куда наркоманы заходить боятся. Еще раз - "пролетариату н е ч е г о т е р я т ь"

по-різному живуть. де я звертався, там не хрущ.

в нас є що втратити багатьом, хто не лінується. а за поребриком вже дійсно втрачати нема чого.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:13

Бетон
. Почему Вы не пытаетесь это понять. 5 лет для этого было



Пфффффф)))
Я за 5 лет Володю ни разу не назвал ни умным , ни компетентным.
Но его выбрали 73% (я -нет!) и он по прежнему законный легитимный президент.
Приплетать его к тому, что кто-то не желает защищать страну - вообще глупость. Можно подумать был бы Порошенко сейчас президентом , ты бы первым побежал в окоп.

Кацо, у пролетариата тоже всегда есть что терять.
Можно например отдать сына умереть в афган.
Можно например отправиться в СИЗО за высказывания о неправильном курсе страны. Всего-то за это. Вам это кажется сейчас уже диким, а у кацапов нормальным,
Можно например в выходные дни ходить на демонстрации, не особо желая. Но все равно ходить.
У «плохо» всегда есть слово «хуже».

Шаман, я при первом упоминании слова «апельсин» в топике , тоже вспомнил этот момент)
Но чет подумал что воровская романтика в приличном обществе ни к чему))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:17

detroytred
Похоже, Вы напрасно наехали на stm.
Если я, в конце концов, правильно понял, она ничего плохого не имела ввиду. Как раз наоборот, она хотела сказать, что несмотря на бардак в стране и мутные перспективы я верю в будущее и думаю, как решить проблемы вместо того, чтобы просто уехать.
Она сложно для мужского ума излагает свои мысли, бывает очень трудно понять. :)

По поводу разгоревшегося спора.
Стороны не хотят услышать друг друга.
И не хотят хоть на секунду задуматься над моим вопросом.
Попробую высказать своё мнение.
Да, к сожалению для очень многих государство Украина не сделала ничего такого, чтобы у людей возникло желание его защищать и, тем более, отдавать за него жизнь. И, действительно, "пролетариату нечего терять" ("пролетариат" сегодня это не только заводские рабочие, но и многие "белые воротнички", в т.ч. айтишники). Вряд ли условия жизни для большинства заметно изменятся при поражении Украины и даже при оккупации после поражения (хотя этого не будет). Квартиры не отберут и в Сибирь подавляющее большинство не выселят. Эти аргументы мало на кого подействуют.
Проблема в другом.
В перспективах на будущее.
Под РФ перспективы хреновенькие. Она и сама, по большому счёту, стагнирует и загнивает. Как в материальном плане, так и в плане общественного развития. И пока каких-то признаков изменения ситуации не видно. Тем более, такое будет и в Украине в случае, если окажемся под РФ.
Путь на Запад тоже, конечно, не гарантирует успехи и бурный рост. Но это уже будет зависеть от нас. Не сумеем, пенять будет не на кого. Но возможности будут.

И второй момент.
Бороться за свободу и независимость, конечно, дело благородное, воспетое поэтами и художниками. Но надо трезво оценивать ситуацию, чтобы через какое-то время в качестве примера не приводили Украину вместо Парагвая. Если шансы есть, то, безусловно, надо бороться, если нет, то надо соглашаться на самый "похабный мир". История завтра не кончается и если народ выживет, то и шансы ещё будут. А если народ сгорит в топке войны, то останутся только воспоминания. Как произошло со многими народами в истории.
Тут приводили пример чеченцев. Они проиграли, Россия их опять покорила. Но народ остался. Так же, как остался и в сталинские времена.
Приводят в пример евреев. Но пример грустный. 2000 лет они были рассеяны по всему миру и не имели собственного государства. Выжили (как нация), можно сказать, случайно (не буду здесь обсуждать этот вопрос, не имеет отношения к теме). Но украинцы как нация в случае рассеяния, скорее всего, просто исчезнут.
Кого-то здесь устраивает сохраниться только в памяти историков и в легендах?

Возможно, я не прав. Хотелось бы услышать других, но все отмалчиваются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 лип, 2024 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:19

  Shaman написав: :lol:

Чёрт, фразеологизмы не из твоей сферы интересов - это всегда сложно для понимания, подловили.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:24

ЛАД
Она сложно для мужского ума излагает свои мысли, бывает очень трудно понять. :)



Нормальная))
Тут некоторых персонажей «после инсульта» понять в разы сложнее))
Или рандомно отвечающий на случайные цитаты, тоже еще тот прототип Ильи Лагутенко))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:27

  Hotab написав:ЛАД
Она сложно для мужского ума излагает свои мысли, бывает очень трудно понять. :)



Нормальная))
Тут некоторых персонажей «после инсульта» понять в разы сложнее))
Или рандомно отвечающий на случайные цитаты, тоже еще тот прототип Ильи Лагутенко))


+++ )))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:28

  stm написав:
  Бетон написав:Тестер, пишіть щось не таке, як всі нормальні люди, бо Флер в її викривленній лицемірям парадигмі, думає що ви апельсин

Бетон, вы настолько начитались сегодня в кофейне, что обидели сразу 2 людей в посте )))

Ні, все ок, не ображаюся. Бетон спілкується культурно, на відміну від деяких мауглі, яких точно в лісі виховували)).
Звісно можу помилятися, але коли нова обліківка пише ті самі думки, що Бетон, у такому ж стилі, як Бетон, з тим же гумором, як у Бетона, то виникає відчуття, що ця обліківка і є Бетон.
fler
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