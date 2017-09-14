Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику"
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Додано: Суб 27 лип, 2024 20:52
Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику"
Додано: Суб 27 лип, 2024 21:14
Додано: Суб 27 лип, 2024 21:26
Додано: Суб 27 лип, 2024 21:33
Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" [/quote]
поняття зеленого немаю в тій романтиці) сама мисль про романтіку без жінок дибільна. В воєнній романтиці мене теж це більше всього бісить) єдине, шо з культорного наслєдія варте уваги це вязень замку іф та постріл в пустоту
Додано: Суб 27 лип, 2024 21:49
Последнее - Maestro del crimen в нетфликс. Согласна, романтично даже звучит )))
Додано: Суб 27 лип, 2024 22:02
Додано: Суб 27 лип, 2024 22:03
З вас кава). Доречі, я торчу каву вам з стм, то давайте реструктуризацію взаємозаліку
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