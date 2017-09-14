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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9212921392149215
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:52

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Shaman написав: :lol:

Чёрт, фразеологизмы не из твоей сферы интересов - это всегда сложно для понимания, подловили.

Не матюкайтесь вас можуть діти читати

Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 21:14

  stm написав:Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" :)

Я теж щойно прозріла щодо слова "апельсин" :shock: Тепер сподіваюся, що Бетон з Тестером не образилися))) :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 21:26

vitaliiangel

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Частіше згадуй про те, що такого крупного спеціаліста з психології не взяли навіть в школу))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 21:33

  stm написав:
Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" :)
Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" :)[/quote]
поняття зеленого немаю в тій романтиці) сама мисль про романтіку без жінок дибільна. В воєнній романтиці мене теж це більше всього бісить) єдине, шо з культорного наслєдія варте уваги це вязень замку іф та постріл в пустоту :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 21:49

  Banderlog написав: поняття зеленого немаю в тій романтиці) сама мисль про романтіку без жінок дибільна. В воєнній романтиці мене теж це більше всього бісить) єдине, шо з культорного наслєдія варте уваги це вязень замку іф та постріл в пустоту :lol:

Последнее - Maestro del crimen в нетфликс. Согласна, романтично даже звучит )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:02

  stm написав:
  Бетон написав:Тестер, пишіть щось не таке, як всі нормальні люди, бо Флер в її викривленній лицемірям парадигмі, думає що ви апельсин

Бетон, вы настолько начитались сегодня в кофейне, что обидели сразу 2 людей в посте )))

Шуткую я так. Смішно ж.
Ладно, з мене кава
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:03

  fler написав:
  stm написав:Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" :)

Я теж щойно прозріла щодо слова "апельсин" :shock: Тепер сподіваюся, що Бетон з Тестером не образилися))) :wink:

З вас кава). Доречі, я торчу каву вам з стм, то давайте реструктуризацію взаємозаліку
Бетон
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