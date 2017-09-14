Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Це рішення зумовлене необхідністю узгодження таких дій з деякими союзниками по НАТО.
Як зазначає The Times, політика британського уряду щодо використання українською армією наданої зброї стала настільки заплутаною, що навіть Президент Володимир Зеленський відчув збентеження під час зустрічі з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером цього місяця.
Стармер висловив готовність послабити обмеження на використання Storm Shadow, і Зеленський вітально сприйняв таку пропозицію. Проте, пізніше Міноборони Великої Британії заявило, що фактично не давало такого дозволу. За даними джерел The Times у Міноборони, перед прийняттям такого рішення Велика Британія мала узгодити його з Францією, яка разом з Британією виробляє ці ракети і є важливим союзником НАТО.
Велика Британія не може приймати односторонні рішення у питаннях, які можуть спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Залишається незрозумілим, чи існують юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.
Одне з джерел повідомило, що Велика Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на їхню відповідь перед тим, як обговорювати це питання з Україною.
Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що союзники занепокоєні тим, що помилкове використання ракет Storm Shadow може призвести до випадкових ударів по цивільному населенню, що надасть Росії привід для ескалації конфлікту.
На початку липня міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов зателефонував міністру оборони США Ллойду Остіну, щоб повідомити про нібито українську “таємну операцію” проти росії.
Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.
За словами американських чиновників, 12 липня Бєлоусов зателефонував, щоб передати попередження про виявлену росіянами “українську таємну операцію” проти росії, яку, на їхню думку, схвалили американці. Бєлоусов запитав у Остіна, чи відомо Пентагону про цю операцію і чи розуміють вони, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном.
Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову, заявили обидва американські посадовці.
Але що б не сказав Бєлоусов, усі три посадовці Пентагону зазначили, що це було сприйнято досить серйозно, і американці зв’язалися з українцями, наголосивши, що, якщо вони планують щось подібне, краще цього не робити.