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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9213921492159216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:50

Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Це рішення зумовлене необхідністю узгодження таких дій з деякими союзниками по НАТО.

Як зазначає The Times, політика британського уряду щодо використання українською армією наданої зброї стала настільки заплутаною, що навіть Президент Володимир Зеленський відчув збентеження під час зустрічі з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером цього місяця.

Стармер висловив готовність послабити обмеження на використання Storm Shadow, і Зеленський вітально сприйняв таку пропозицію. Проте, пізніше Міноборони Великої Британії заявило, що фактично не давало такого дозволу. За даними джерел The Times у Міноборони, перед прийняттям такого рішення Велика Британія мала узгодити його з Францією, яка разом з Британією виробляє ці ракети і є важливим союзником НАТО.

Велика Британія не може приймати односторонні рішення у питаннях, які можуть спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Залишається незрозумілим, чи існують юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.

Одне з джерел повідомило, що Велика Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на їхню відповідь перед тим, як обговорювати це питання з Україною.

Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що союзники занепокоєні тим, що помилкове використання ракет Storm Shadow може призвести до випадкових ударів по цивільному населенню, що надасть Росії привід для ескалації конфлікту.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 23:09

Цікаво що за операція

На початку липня міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов зателефонував міністру оборони США Ллойду Остіну, щоб повідомити про нібито українську “таємну операцію” проти росії.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

За словами американських чиновників, 12 липня Бєлоусов зателефонував, щоб передати попередження про виявлену росіянами “українську таємну операцію” проти росії, яку, на їхню думку, схвалили американці. Бєлоусов запитав у Остіна, чи відомо Пентагону про цю операцію і чи розуміють вони, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном.

Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову, заявили обидва американські посадовці.

Але що б не сказав Бєлоусов, усі три посадовці Пентагону зазначили, що це було сприйнято досить серйозно, і американці зв’язалися з українцями, наголосивши, що, якщо вони планують щось подібне, краще цього не робити.

https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/p ... -plot.html
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 23:22

  fler написав:
  stm написав:Обещаю, и слово "апельсин" я теперь очень аккуратно буду применять, ну или не аккуратно с подвохом на реакцию "знающих воровскую романтику" :)

Я теж щойно прозріла щодо слова "апельсин" :shock: Тепер сподіваюся, що Бетон з Тестером не образилися))) :wink:


лучше послушать другую романтику :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 00:55

  detroytred написав:.............
Відносно ж "По поводу разгоревшегося спора."
Це спор аля про смаки...
Тільки не про те, що кому подобається, а про те, що кожен повинен робити на думку іншого!!!
Тобто дехто вважає, що може визначати комусь --- я вважаю, що ти повинен ...; я вважаю, що це для тебе краще.
Не зважаючи, що умови отакі.

Це недоречно.
Бо треба або суто по закону. Примусом щоб всі виконували закон...
Демократичні нормальні закони.
Всі.
Від громадянина і до держави.

Або кожен вирішує сам, що робити і як робити.
І сам відповідає. Перед собою.

Это не спор "аля про смаки". И не о "я вважаю, що ти повинен".
Hotab не требует ничего, чего нет в законе. Всё, о чём он пишет, это обязанности гражданина, чётко оговоренные в законах и Конституции. И вполне соответствует общественной морали. То, что кто-то не выполняет законы, не даёт права другим это делать. Утверждения о недопустимости принудительной мобилизации (не говорю о методах) и о том, что не за что воевать, формально аморальны и уж точно противоречат действующим законам.
Но можно понять и его оппонентов.
2,5 года войны с невразумительными перспективами делают своё дело. Независимо от страха смерти на фронте и/или тягот армейской службы во время войны. Вспомните, что писал Успих весной-в начале лета 2023. Очень заметная разница с сегодняшними постами. Сравнение с ВОВ тут не подходит - через 2 года тогда уже была понятна перспектива, хотя предстояли ещё жестокие бои. Сегодняшняя ситуация гораздо ближе к 1917. Все тогдашние события тоже были "аморальны и противозаконны". Что может быть более "незаконным", чем отстранение от власти "богом помазанного" царя? Тем не менее они произошли. Так же "незаконны" все революции, в т.ч. и Майдан. Но они происходят и, в случае успеха, даже воспеваются.
Так что вопрос о законах и морали достаточно сложен и неоднозначен.
Повторю, мужественно сражаться и доблестно погибнуть это, конечно, красиво, поэты будут слагать стихи и песни. Но повторить судьбу Парагвая как-то не хочется (понимаю, что сравнение с Парагваем это достаточно сильное преувеличение, но не могу сейчас сообразить, с кем лучше сравнить. Есть ещё понятие "пиррова победа", но то была всё-таки победа).
Порой ради выживания страны и нации приходится соглашаться даже на очень "похабный" мир. И крики тех, кто лёжа на диване, рассказывает о недопустимости мира, что воевать надо до полной победы и т.д., выглядят гораздо аморальнее, хотя, вроде, соответствуют законам.

В 20 лет и раньше я зачитывался таким:

Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
Безумству храбрых поём мы песню!

Но сейчас понимаю, что безумство это безумство, а жизнь есть жизнь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 01:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вряд ли условия жизни для большинства заметно изменятся при поражении Украины и даже при оккупации после поражения (хотя этого не будет). Квартиры не отберут и в Сибирь подавляющее большинство не выселят.
А вы могли бы жить годами или десятилетиями в страхе оказаться на "приёме" из-за лайка в фейсбуке, или неосторожного высказывания не в той компании? Или просто потому что кому-то из детей гор приглянулась ваша машина? А ведь российская империя так и работает, в Мариуполе правят бал те самые народы, которые не смогли получить независимость и прийти к цивилизации, и теперь отыгрываются на других пострадавших, играя в победителей без ограничений. Тот строй для нормального человека уже неприемлем, независимо от наличия или отсутствия собственности.
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