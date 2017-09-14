Додано: Нед 28 лип, 2024 00:55

detroytred написав: .............

Відносно ж "По поводу разгоревшегося спора."

Це спор аля про смаки...

Тільки не про те, що кому подобається, а про те, що кожен повинен робити на думку іншого!!!

Тобто дехто вважає, що може визначати комусь --- я вважаю, що ти повинен ...; я вважаю, що це для тебе краще.

Не зважаючи, що умови отакі.



Це недоречно.

Бо треба або суто по закону. Примусом щоб всі виконували закон...

Демократичні нормальні закони.

Всі.

Від громадянина і до держави.



Або кожен вирішує сам, що робити і як робити.

І сам відповідає. Перед собою. .............Відносно ж "По поводу разгоревшегося спора."Це спор аля про смаки...Тільки не про те, що кому подобається, а про те, що кожен повинен робити на думку іншого!!!Тобто дехто вважає, що може визначати комусь --- я вважаю, що ти повинен ...; я вважаю, що це для тебе краще.Не зважаючи, що умови отакі.Це недоречно.Бо треба або суто по закону. Примусом щоб всі виконували закон...Демократичні нормальні закони.Всі.Від громадянина і до держави.Або кожен вирішує сам, що робити і як робити.І сам відповідає. Перед собою.



Безумство храбрых – вот мудрость жизни!

Безумству храбрых поём мы песню!

Это не спор "аля про смаки". И не о "я вважаю, що ти повинен".не требует ничего, чего нет в законе. Всё, о чём он пишет, это обязанности гражданина, чётко оговоренные в законах и Конституции. И вполне соответствует общественной морали. То, что кто-то не выполняет законы, не даёт права другим это делать. Утверждения о недопустимости принудительной мобилизации (не говорю о методах) и о том, что не за что воевать, формально аморальны и уж точно противоречат действующим законам.Но можно понять и его оппонентов.2,5 года войны с невразумительными перспективами делают своё дело. Независимо от страха смерти на фронте и/или тягот армейской службы во время войны. Вспомните, что писал Успих весной-в начале лета 2023. Очень заметная разница с сегодняшними постами. Сравнение с ВОВ тут не подходит - через 2 года тогда уже была понятна перспектива, хотя предстояли ещё жестокие бои. Сегодняшняя ситуация гораздо ближе к 1917. Все тогдашние события тоже были "аморальны и противозаконны". Что может быть более "незаконным", чем отстранение от власти "богом помазанного" царя? Тем не менее они произошли. Так же "незаконны" все революции, в т.ч. и Майдан. Но они происходят и, в случае успеха, даже воспеваются.Так что вопрос о законах и морали достаточно сложен и неоднозначен.Повторю, мужественно сражаться и доблестно погибнуть это, конечно, красиво, поэты будут слагать стихи и песни. Но повторить судьбу Парагвая как-то не хочется (понимаю, что сравнение с Парагваем это достаточно сильное преувеличение, но не могу сейчас сообразить, с кем лучше сравнить. Есть ещё понятие "пиррова победа", но то была всё-таки победа).Порой ради выживания страны и нации приходится соглашаться даже на очень "похабный" мир. И крики тех, кто лёжа на диване, рассказывает о недопустимости мира, что воевать надо до полной победы и т.д., выглядят гораздо аморальнее, хотя, вроде, соответствуют законам.В 20 лет и раньше я зачитывался таким:Но сейчас понимаю, что безумство это безумство, а жизнь есть жизнь.