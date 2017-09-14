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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 лип, 2024 03:58
sergey_sryvkin написав:
Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі
десь після 1917 це вже проходили...
Не паразиты - организаторы.
Зарабатывают - бизнесмены.
Но создают - именно "наймані працівники".
"Справедливость" распределения созданного/заработанного разные слои населения оценивают по-разному.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 04:09
candle645 написав: холява написав:tester7336
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ"
. І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати".
.........
Если нам завтра, паче чаяния, вдруг дадут вертолёты, кто за них сядет?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен Hotab
?
Потребуется увеличить численность армии и создать новые части, кто ими будет командовать?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен "военпенс"? detroytred
не подойдёт, он технарь, но если нам всё же дадут относительно много самолётов, то опять же нужен будет он, а не вы с Успихом.
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