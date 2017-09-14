RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9214921592169217
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 03:58

  sergey_sryvkin написав:
  Hennady написав:Якщо хтось памятає, була дискусія, хто є платником податків (в тому числі ПДВ) ФОП/власник бізнесу чи найманий працівник/споживач...


Люди чи бізнес: хто насправді платить найбільше податків в Україні

Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі :) десь після 1917 це вже проходили...

Не паразиты - организаторы.
Зарабатывают - бизнесмены.
Но создают - именно "наймані працівники".
"Справедливость" распределения созданного/заработанного разные слои населения оценивают по-разному.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29715
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 04:09

  candle645 написав:
  холява написав:tester7336
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".

Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ". І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати".
.........

Если нам завтра, паче чаяния, вдруг дадут вертолёты, кто за них сядет?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен Hotab?
Потребуется увеличить численность армии и создать новые части, кто ими будет командовать?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен "военпенс"?
detroytred не подойдёт, он технарь, но если нам всё же дадут относительно много самолётов, то опять же нужен будет он, а не вы с Успихом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29715
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 9214921592169217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707820
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4131)
27.07.2024 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.