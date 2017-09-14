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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 лип, 2024 03:58
sergey_sryvkin написав:
Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі
десь після 1917 це вже проходили...
Не паразиты - организаторы.
Зарабатывают - бизнесмены.
Но создают - именно "наймані працівники".
"Справедливость" распределения созданного/заработанного разные слои населения оценивают по-разному.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 04:09
candle645 написав: холява написав:tester7336
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ"
. І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати".
.........
Если нам завтра, паче чаяния, вдруг дадут вертолёты, кто за них сядет?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен Hotab
?
Потребуется увеличить численность армии и создать новые части, кто ими будет командовать?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен "военпенс"? detroytred
не подойдёт, он технарь, но если нам всё же дадут относительно много самолётов, то опять же нужен будет он, а не вы с Успихом.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 05:43
холява написав:
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
во первых я здесь далеко не лидер, здесь нет лидера, как бы кому-то не хотелось им быть.
холява написав:
Читал форум все время пока ездил подлечится .
плохо вас лечили. Кололи вместо уколов доброты уколы злобы. Знаете что интересно? вас почитать во всём виноват Виталька. Это он напал 24.02.22 Это он не настроил линий обороны, это он тырит военные бюджеты и мобилизует непригодных.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 06:53
ЛАД написав: candle645 написав: холява написав:tester7336
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ"
. І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати".
.........
Если нам завтра, паче чаяния, вдруг дадут вертолёты, кто за них сядет?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен Hotab
?
Потребуется увеличить численность армии и создать новые части, кто ими будет командовать?
Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен "военпенс"? detroytred
не подойдёт, он технарь, но если нам всё же дадут относительно много самолётов, то опять же нужен будет он, а не вы с Успихом.
Люди викладають свої хатєлки.
Кожен свої.
В принципі нормальне явище: я хочу, щоб ...
Хтось чогось хоче від когось.
Тому все зведеться до того хто кого примусить. Це буде аргументом. Коли відсутній варіант створення власного бажання.
А поки тут аргумент - аля хто впевніше, твердіше, а іноді і нахабніше буде наголошувати на своїй хатєлці.
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detroytred
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