candle645 написав:

холява написав: tester7336

Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .

Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .

Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".

Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".

Читал форум все время пока ездил подлечится .

Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ". І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати".У вас там схоже зовсім клініка - Стокгольмський синдром + ПТСР + комплекс меншуватості. Схоже воно не лікується. Загалом десь так: