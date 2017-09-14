холява написав:tester7336 Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ . Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя . Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ". І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати". .........
Если нам завтра, паче чаяния, вдруг дадут вертолёты, кто за них сядет? Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен Hotab? Потребуется увеличить численность армии и создать новые части, кто ими будет командовать? Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен "военпенс"? detroytred не подойдёт, он технарь, но если нам всё же дадут относительно много самолётов, то опять же нужен будет он, а не вы с Успихом.
холява написав:Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
во первых я здесь далеко не лидер, здесь нет лидера, как бы кому-то не хотелось им быть.
холява написав:Читал форум все время пока ездил подлечится .
плохо вас лечили. Кололи вместо уколов доброты уколы злобы. Знаете что интересно? вас почитать во всём виноват Виталька. Это он напал 24.02.22 Это он не настроил линий обороны, это он тырит военные бюджеты и мобилизует непригодных.
холява написав:tester7336 Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ . Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя . Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ". І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати". .........
Если нам завтра, паче чаяния, вдруг дадут вертолёты, кто за них сядет? Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен Hotab? Потребуется увеличить численность армии и создать новые части, кто ими будет командовать? Вы с Успихом сумеете? Или всё же нужен "военпенс"? detroytred не подойдёт, он технарь, но если нам всё же дадут относительно много самолётов, то опять же нужен будет он, а не вы с Успихом.
Люди викладають свої хатєлки. Кожен свої. В принципі нормальне явище: я хочу, щоб ...
Хтось чогось хоче від когось. Тому все зведеться до того хто кого примусить. Це буде аргументом. Коли відсутній варіант створення власного бажання.
А поки тут аргумент - аля хто впевніше, твердіше, а іноді і нахабніше буде наголошувати на своїй хатєлці.
Ukrainian написав:Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Це рішення зумовлене необхідністю узгодження таких дій з деякими союзниками по НАТО.
Як зазначає The Times, політика британського уряду щодо використання українською армією наданої зброї стала настільки заплутаною, що навіть Президент Володимир Зеленський відчув збентеження під час зустрічі з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером цього місяця.
Стармер висловив готовність послабити обмеження на використання Storm Shadow, і Зеленський вітально сприйняв таку пропозицію. Проте, пізніше Міноборони Великої Британії заявило, що фактично не давало такого дозволу. За даними джерел The Times у Міноборони, перед прийняттям такого рішення Велика Британія мала узгодити його з Францією, яка разом з Британією виробляє ці ракети і є важливим союзником НАТО.
Велика Британія не може приймати односторонні рішення у питаннях, які можуть спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Залишається незрозумілим, чи існують юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.
Одне з джерел повідомило, що Велика Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на їхню відповідь перед тим, як обговорювати це питання з Україною.
Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що союзники занепокоєні тим, що помилкове використання ракет Storm Shadow може призвести до випадкових ударів по цивільному населенню, що надасть Росії привід для ескалації конфлікту.
До вас прохання викласти новину - партнери надали згоду на удари по території РФ. Кожного дня союзники один одному надають-ненадають згоду . Немає більшої дурості відкривати новини з заголовками в темі
detroytred написав:............. Відносно ж "По поводу разгоревшегося спора." Це спор аля про смаки... Тільки не про те, що кому подобається, а про те, що кожен повинен робити на думку іншого!!! Тобто дехто вважає, що може визначати комусь --- я вважаю, що ти повинен ...; я вважаю, що це для тебе краще. Не зважаючи, що умови отакі.
Це недоречно. Бо треба або суто по закону. Примусом щоб всі виконували закон... Демократичні нормальні закони. Всі. Від громадянина і до держави.
Або кожен вирішує сам, що робити і як робити. І сам відповідає. Перед собою.
Это не спор "аля про смаки". И не о "я вважаю, що ти повинен". Hotab не требует ничего, чего нет в законе. Всё, о чём он пишет, это обязанности гражданина, чётко оговоренные в законах и Конституции. И вполне соответствует общественной морали. То, что кто-то не выполняет законы, не даёт права другим это делать. Утверждения о недопустимости принудительной мобилизации (не говорю о методах) и о том, что не за что воевать, формально аморальны и уж точно противоречат действующим законам. Но можно понять и его оппонентов. 2,5 года войны с невразумительными перспективами делают своё дело. Независимо от страха смерти на фронте и/или тягот армейской службы во время войны. Вспомните, что писал Успих весной-в начале лета 2023. Очень заметная разница с сегодняшними постами. Сравнение с ВОВ тут не подходит - через 2 года тогда уже была понятна перспектива, хотя предстояли ещё жестокие бои. Сегодняшняя ситуация гораздо ближе к 1917. Все тогдашние события тоже были "аморальны и противозаконны". Что может быть более "незаконным", чем отстранение от власти "богом помазанного" царя? Тем не менее они произошли. Так же "незаконны" все революции, в т.ч. и Майдан. Но они происходят и, в случае успеха, даже воспеваются. Так что вопрос о законах и морали достаточно сложен и неоднозначен. Повторю, мужественно сражаться и доблестно погибнуть это, конечно, красиво, поэты будут слагать стихи и песни. Но повторить судьбу Парагвая как-то не хочется (понимаю, что сравнение с Парагваем это достаточно сильное преувеличение, но не могу сейчас сообразить, с кем лучше сравнить. Есть ещё понятие "пиррова победа", но то была всё-таки победа). Порой ради выживания страны и нации приходится соглашаться даже на очень "похабный" мир. И крики тех, кто лёжа на диване, рассказывает о недопустимости мира, что воевать надо до полной победы и т.д., выглядят гораздо аморальнее, хотя, вроде, соответствуют законам.
В 20 лет и раньше я зачитывался таким:
Безумство храбрых – вот мудрость жизни! Безумству храбрых поём мы песню!
Но сейчас понимаю, что безумство это безумство, а жизнь есть жизнь.
Мене також дуже давно навчали - поводься з людьми так,як ти бажаєш щоб поводилися з тобою. В країні зараз немає ладу, здебільшого перекоси в управлінні, корупція майже в усіх правоохоронних органах. Ще й Конституція на паузі - це правовий сюр.
холява написав:tester7336 Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ . Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя . Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Ще в часи FidoNet таких як ти ставили на місце простою фразою - "відівчаємось говорити за всіх" - особисто я в ЗСУ з 7 березня 2022 року, Долярчик - аналогічно, бандерлог - теж в ЗСУ. Це так сходу щоб ткнути тебе носом в брехню щодо "пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ". І дописи у нас досить схожі - в першу чергу служити повинні кадрові військові типу воєнпенсів, відсутність для них охвіцерських посад - це не привід їх ставити в якісь окрему чергу та не мобілізувати, навпаки - переатестація, і умовний майор що вийшов на пенсію 15 років назад і давно втратив кваліфікацію, але цілком придатний за віком - або підтверджує свою здатність командувати хоча-б взводом, або мобілізується на солдатську посаду як ТВО з першочерговим правом на підвищення. Далі - силові структури - кількість населення зменшилась десь на третину, плюс частину поліцейських функцій на себе взяли ТЦК - відповідно третину поліції цілком можна і потрібно відправити на заміну тих, хто в ЗСУ вже майже 2 з половиною роки. Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали" щоб жити нормальним довоєнним життям - туди-ж, бажано командувати відділеннями сформованими із тих хто допоміг "порішати".
Читал форум все время пока ездил подлечится .
У вас там схоже зовсім клініка - Стокгольмський синдром + ПТСР + комплекс меншуватості. Схоже воно не лікується. Загалом десь так:
Взагалі я писав для тих хто дає поради на форумі , не перебуваючи в ЗСУ .... Я з розумінням відношусь до перебуваючіх в ЗСУ . Сам полуіпанутим з служби прийшов ,
🔷 Після публічних заяв щодо некомпетентності командира, доручення щодо з'ясування всіх обставин, військова служба правопорядку закінчила службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.
Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності.
Докладніше про причини опублікування негативних відгуків щодо наказів вищого командування бригади і відгуки інших військовослужбовців можна прочитати в матеріалі.
🔷 Відповідно до динаміки зростання російських втрат особового складу, середній показник на місяць буде стабільно перевищувати 30-35 тисяч мертвих окупантів.
При цьому, росія буде мобілізувати від 35 до 40, а то і до 50 тисяч осіб щомісяця. До таких висновків приходять аналітики, враховуючи динаміку наступу на східному напрямку протягом останніх двох місяців.
В свою чергу, межа мобілізаційної системи рф - це 60-70 тис. на місяць. Все, що вище - перевантажує її.