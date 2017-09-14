Додано: Нед 28 лип, 2024 10:25

ЛАД написав: sergey_sryvkin написав: Hennady написав: Якщо хтось памятає, була дискусія, хто є платником податків (в тому числі ПДВ) ФОП/власник бізнесу чи найманий працівник/споживач...





Люди чи бізнес: хто насправді платить найбільше податків в Україні Якщо хтось памятає, була дискусія, хто є платником податків (в тому числі ПДВ) ФОП/власник бізнесу чи найманий працівник/споживач...

Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі десь після 1917 це вже проходили... Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікідесь після 1917 це вже проходили...

Не паразиты - организаторы.

Зарабатывают - бизнесмены.

Но создают - именно "наймані працівники".

"Справедливость" распределения созданного/заработанного разные слои населения оценивают по-разному. Не паразиты - организаторы.Зарабатывают - бизнесмены.Но создают - именно "наймані працівники"."Справедливость" распределения созданного/заработанного разные слои населения оценивают по-разному.

Мені дуже подобається коли один ярий противник капіталізму а другий надуваючий щоки читач кіосакі і смітта- розпатякують про економіку..1 Все створюють наймані працівники тільки в тому випадку коли працюють лопатою , купленою за власні гроші...А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.2 Лад вже раз лоханувся приводячи твердженняНаприкладЄ кошти , які капіталіст вкладає в купівлю того самого умовного трактора...Так отЯкщо він трактор не купив то платить податки зале якщо він крім того що купував для продажу купив ще й трактор тоА так як в майбутнє не вкладають , і все виплачують у вигляді зарплати працівникам( а зарплата найбільшоподаткована частина грошових потоків)- то це й приводить до ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ...за рахунок зменшення вкладень у розвиток бізнесу.3 Звичайно що комуно... нехороші люди , вважають- якщо забрати в капіталіста 100% створеного найманими працівниками і роздати найманим - це благо для найманих..Насправді це ЖАХ для найманих...Бо сьогодні найманий працює на новому тракторіЗавтра на древньому тракторіПіслязавтра копає лопатоюі як наслідок - совок розвалився.Томуяк тільки до влади приходять прихильники Тотального розподілу - так відразу погіршується ефективність праці найманих що приводить до розвалу системи...ПСПри цьому , зверніть увагуНаявність високоефективних інструментів створення благ в БІЗНЕСІ - не робить життя бізнесмена кращим ( адже він гроші витрачені на умовний трактор заробити то заробив...але ні на себе , ні на сімю - витратити не може)Толку для моєї сімї в моїх 10 млн...це ж 10 млн які вони ДОПОМОГЛИ заробити ..але витратити не змогли , бо я їх запустив у розвиток бізнесу.Як бачитеНа папері- є 10 млн , значит багатий кровопийцяа в реалі- забрав у власних дітей, жінки і себе - 10 млн на трактор...