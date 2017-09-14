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Додано: Нед 28 лип, 2024 09:49
В Аркадии снимали кино про тцк и ухылянтов
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені дуже подобається коли один ярий противник капіталізму а другий надуваючий щоки читач кіосакі і смітта- розпатякують про економіку..
1 Все створюють наймані працівники тільки в тому випадку коли працюють лопатою , купленою за власні гроші...
А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
2 Лад вже раз лоханувся приводячи твердження
якщо збільшились податки то при незмінній податковій системі це тотожно збільшеню доходів...
Наприклад
Є кошти , які капіталіст вкладає в купівлю того самого умовного трактора...
Так от
Якщо він трактор не купив то платить податки з
сума проданого-сума купленого=база для оподаткування...
але якщо він крім того що купував для продажу купив ще й трактор то
база оподаткування зменшується на суму покупки трактора...
А так як в майбутнє не вкладають , і все виплачують у вигляді зарплати працівникам( а зарплата найбільшоподаткована частина грошових потоків)- то це й приводить до ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ...за рахунок зменшення вкладень у розвиток бізнесу.
3 Звичайно що комуно... нехороші люди , вважають- якщо забрати в капіталіста 100% створеного найманими працівниками і роздати найманим - це благо для найманих..
Насправді це ЖАХ для найманих...
Бо сьогодні найманий працює на новому тракторі
Завтра на древньому тракторі
Післязавтра копає лопатою
і як наслідок - совок розвалився.
Тому
як тільки до влади приходять прихильники Тотального розподілу - так відразу погіршується ефективність праці найманих що приводить до розвалу системи...
ПС
При цьому , зверніть увагу
Наявність високоефективних інструментів створення благ в БІЗНЕСІ - не робить життя бізнесмена кращим ( адже він гроші витрачені на умовний трактор заробити то заробив...але ні на себе , ні на сімю - витратити не може)
Толку для моєї сімї в моїх 10 млн...це ж 10 млн які вони ДОПОМОГЛИ заробити ..але витратити не змогли , бо я їх запустив у розвиток бізнесу.
Як бачите
На папері- є 10 млн , значит багатий кровопийця
а в реалі- забрав у власних дітей, жінки і себе - 10 млн на трактор...
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