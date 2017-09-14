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Додано: Нед 28 лип, 2024 09:49
В Аркадии снимали кино про тцк и ухылянтов
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені дуже подобається коли один ярий противник капіталізму а другий надуваючий щоки читач кіосакі і смітта- розпатякують про економіку..
1 Все створюють наймані працівники тільки в тому випадку коли працюють лопатою , купленою за власні гроші...
А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
2 Лад вже раз лоханувся приводячи твердження
якщо збільшились податки то при незмінній податковій системі це тотожно збільшеню доходів...
Наприклад
Є кошти , які капіталіст вкладає в купівлю того самого умовного трактора...
Так от
Якщо він трактор не купив то платить податки з
сума проданого-сума купленого=база для оподаткування...
але якщо він крім того що купував для продажу купив ще й трактор то
база оподаткування зменшується на суму покупки трактора...
А так як в майбутнє не вкладають , і все виплачують у вигляді зарплати працівникам( а зарплата найбільшоподаткована частина грошових потоків)- то це й приводить до ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ...за рахунок зменшення вкладень у розвиток бізнесу.
3 Звичайно що комуно... нехороші люди , вважають- якщо забрати в капіталіста 100% створеного найманими працівниками і роздати найманим - це благо для найманих..
Насправді це ЖАХ для найманих...
Бо сьогодні найманий працює на новому тракторі
Завтра на древньому тракторі
Післязавтра копає лопатою
і як наслідок - совок розвалився.
Тому
як тільки до влади приходять прихильники Тотального розподілу - так відразу погіршується ефективність праці найманих що приводить до розвалу системи...
ПС
При цьому , зверніть увагу
Наявність високоефективних інструментів створення благ в БІЗНЕСІ - не робить життя бізнесмена кращим ( адже він гроші витрачені на умовний трактор заробити то заробив...але ні на себе , ні на сімю - витратити не може)
Толку для моєї сімї в моїх 10 млн...це ж 10 млн які вони ДОПОМОГЛИ заробити ..але витратити не змогли , бо я їх запустив у розвиток бізнесу.
Як бачите
На папері- є 10 млн , значит багатий кровопийця
а в реалі- забрав у власних дітей, жінки і себе - 10 млн на трактор...
ППС
точніше не так
1 Заробив з сімєю - 20 млн
2 З яких
а - 10 млн забрав на умовний трактор
б - 5 млн заплатив Державі у вигляді податків
в - 5 млн віддав щоб мали за що жити 10 років....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 28 лип, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вибачаюсь, що влажу, але візьмем наприклад майже соціалістичну Німеччину - в них автомобілебудівна промисловість дуже так норм розвивається останні 30 років. І взяти дуже капіталістичну Україну, де соціалу ну майже нема, а пенсії сягають 70 доларів.
Де їх автобудівництво, і де в нас?
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:44
В ефективності праці працівників
В Німеччині - капіталіст поважна людина, перед якою знімають капелюха
В Україні капіталіст-барига який паразитує на людях..
От і виходить
Німці з 1945 -поважали капіталістів і дозволяли їм діяти так як вони вважають за правильне
Українці слухали ладів до 1990 ( тут взагалі без розвитку..до речі в НДР також відсутня автопромисловість в 1990 хоча також німці, але вони слухали хонекерів)
А після 1990 ( вже відстаючи від німців на порядок( будемо порівнювати таврію з кадетом?) , українці й далі продовжували голосувати у 66% випадків за комуністів і популістів
Кравчук+Кучма+Янукович+Зеленський ( мінус 20 років розвитку)
Ющенко+Порошенко (+8 років)
Але мінус 20 плюс 8=-12...
Тому так і живемо ..не розуміючи що все БУЛО в наших руках
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:56
Як Ви оцінити Васадзе - власника "ЗАЗ"?
чи
?
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні хрєна не вкладав у розвиток АвтоЗАЗу, лише просував введення всіляких податків, акцизів і т.п. перешкод для ввезеня авто з-за кордону, щоб не було конкуркнції йому. Також уникав сплати податків, коли мерси завощив через рдксу та прикручивали двери/колеса
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:25
чого ж ви так самокритично. ви також є кінцевим споживачем товарів та послуг. і чим більше споживаєте тим більше платите податків. я розумію що вам хочеться думати що дехто пуп землі але в кінці цінців за все, абсолютно все, платять кінцеві споживачі.
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:31
трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?
чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?
ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
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