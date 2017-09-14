RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9215921692179218
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 09:49

В Аркадии снимали кино про тцк и ухылянтов





vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24283
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3366 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Hennady написав:Якщо хтось памятає, була дискусія, хто є платником податків (в тому числі ПДВ) ФОП/власник бізнесу чи найманий працівник/споживач...


Люди чи бізнес: хто насправді платить найбільше податків в Україні

Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі :) десь після 1917 це вже проходили...

Не паразиты - организаторы.
Зарабатывают - бизнесмены.
Но создают - именно "наймані працівники".
"Справедливость" распределения созданного/заработанного разные слои населения оценивают по-разному.
Мені дуже подобається коли один ярий противник капіталізму а другий надуваючий щоки читач кіосакі і смітта- розпатякують про економіку..
1 Все створюють наймані працівники тільки в тому випадку коли працюють лопатою , купленою за власні гроші...
А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
2 Лад вже раз лоханувся приводячи твердження
якщо збільшились податки то при незмінній податковій системі це тотожно збільшеню доходів...
Наприклад
Є кошти , які капіталіст вкладає в купівлю того самого умовного трактора...
Так от
Якщо він трактор не купив то платить податки з
сума проданого-сума купленого=база для оподаткування...
але якщо він крім того що купував для продажу купив ще й трактор то
база оподаткування зменшується на суму покупки трактора...
А так як в майбутнє не вкладають , і все виплачують у вигляді зарплати працівникам( а зарплата найбільшоподаткована частина грошових потоків)- то це й приводить до ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ...за рахунок зменшення вкладень у розвиток бізнесу.
3 Звичайно що комуно... нехороші люди , вважають- якщо забрати в капіталіста 100% створеного найманими працівниками і роздати найманим - це благо для найманих..
Насправді це ЖАХ для найманих...
Бо сьогодні найманий працює на новому тракторі
Завтра на древньому тракторі
Післязавтра копає лопатою
і як наслідок - совок розвалився.

Тому
як тільки до влади приходять прихильники Тотального розподілу - так відразу погіршується ефективність праці найманих що приводить до розвалу системи...

ПС
При цьому , зверніть увагу
Наявність високоефективних інструментів створення благ в БІЗНЕСІ - не робить життя бізнесмена кращим ( адже він гроші витрачені на умовний трактор заробити то заробив...але ні на себе , ні на сімю - витратити не може)
Толку для моєї сімї в моїх 10 млн...це ж 10 млн які вони ДОПОМОГЛИ заробити ..але витратити не змогли , бо я їх запустив у розвиток бізнесу.
Як бачите
На папері- є 10 млн , значит багатий кровопийця
а в реалі- забрав у власних дітей, жінки і себе - 10 млн на трактор... :D

ППС
точніше не так
1 Заробив з сімєю - 20 млн
2 З яких
а - 10 млн забрав на умовний трактор
б - 5 млн заплатив Державі у вигляді податків
в - 5 млн віддав щоб мали за що жити 10 років.... :D :D :D
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 28 лип, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27852
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:як тільки до влади приходять прихильники Тотального розподілу - так відразу погіршується ефективність праці найманих що приводить до розвалу системи...

Я вибачаюсь, що влажу, але візьмем наприклад майже соціалістичну Німеччину - в них автомобілебудівна промисловість дуже так норм розвивається останні 30 років. І взяти дуже капіталістичну Україну, де соціалу ну майже нема, а пенсії сягають 70 доларів.
Де їх автобудівництво, і де в нас?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9178
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:44

  BIGor написав:Де їх автобудівництво, і де в нас?
В ефективності праці працівників
В Німеччині - капіталіст поважна людина, перед якою знімають капелюха
В Україні капіталіст-барига який паразитує на людях..

От і виходить
Німці з 1945 -поважали капіталістів і дозволяли їм діяти так як вони вважають за правильне
Українці слухали ладів до 1990 ( тут взагалі без розвитку..до речі в НДР також відсутня автопромисловість в 1990 хоча також німці, але вони слухали хонекерів)
А після 1990 ( вже відстаючи від німців на порядок( будемо порівнювати таврію з кадетом?) , українці й далі продовжували голосувати у 66% випадків за комуністів і популістів
Кравчук+Кучма+Янукович+Зеленський ( мінус 20 років розвитку)
Ющенко+Порошенко (+8 років)
Але мінус 20 плюс 8=-12...
Тому так і живемо ..не розуміючи що все БУЛО в наших руках
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27852
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:56

  budivelnik написав:
  BIGor написав:Де їх автобудівництво, і де в нас?
В ефективності праці працівників
В Німеччині - капіталіст поважна людина, перед якою знімають капелюха
В Україні капіталіст-барига який паразитує на людях..

От і виходить
Німці з 1945 -поважали капіталістів і дозволяли їм діяти так як вони вважають за правильне
Українці слухали ладів до 1990 ( тут взагалі без розвитку..до речі в НДР також відсутня автопромисловість в 1990 хоча також німці, але вони слухали хонекерів)
А після 1990 ( вже відстаючи від німців на порядок( будемо порівнювати таврію з кадетом?) , українці й далі продовжували голосувати у 66% випадків за комуністів і популістів
Кравчук+Кучма+Янукович+Зеленський ( мінус 20 років розвитку)
Ющенко+Порошенко (+8 років)
Але мінус 20 плюс 8=-12...
Тому так і живемо ..не розуміючи що все БУЛО в наших руках

Як Ви оцінити Васадзе - власника "ЗАЗ"?
поважна людина, перед якою знімають капелюха

чи
капіталіст-барига який паразитує на людях
?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9178
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:Як Ви оцінити Васадзе - власника "ЗАЗ"?
поважна людина, перед якою знімають капелюха

чи
капіталіст-барига який паразитує на людях
?


Ні хрєна не вкладав у розвиток АвтоЗАЗу, лише просував введення всіляких податків, акцизів і т.п. перешкод для ввезеня авто з-за кордону, щоб не було конкуркнції йому. Також уникав сплати податків, коли мерси завощив через рдксу та прикручивали двери/колеса
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 11:25

  sergey_sryvkin написав:
  Hennady написав:Якщо хтось памятає, була дискусія, хто є платником податків (в тому числі ПДВ) ФОП/власник бізнесу чи найманий працівник/споживач...


Люди чи бізнес: хто насправді платить найбільше податків в Україні

Тобто вони вважають, що гроші заробляють саме наймані працівники, а бізнес - це паразити на тілі пролетаріату. Транзитери, агенти, нахлєбнікі :) десь після 1917 це вже проходили...


чого ж ви так самокритично. ви також є кінцевим споживачем товарів та послуг. і чим більше споживаєте тим більше платите податків. я розумію що вам хочеться думати що дехто пуп землі але в кінці цінців за все, абсолютно все, платять кінцеві споживачі.
tester7336
 
Повідомлень: 40
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 11:31

  budivelnik написав:А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.


трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?
чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?
ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
tester7336
 
Повідомлень: 40
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9215921692179218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3043)
28.07.2024 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.