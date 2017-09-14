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Додано: Нед 28 лип, 2024 09:49
В Аркадии снимали кино про тцк и ухылянтов
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені дуже подобається коли один ярий противник капіталізму а другий надуваючий щоки читач кіосакі і смітта- розпатякують про економіку..
1 Все створюють наймані працівники тільки в тому випадку коли працюють лопатою , купленою за власні гроші...
А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
2 Лад вже раз лоханувся приводячи твердження
якщо збільшились податки то при незмінній податковій системі це тотожно збільшеню доходів...
Наприклад
Є кошти , які капіталіст вкладає в купівлю того самого умовного трактора...
Так от
Якщо він трактор не купив то платить податки з
сума проданого-сума купленого=база для оподаткування...
але якщо він крім того що купував для продажу купив ще й трактор то
база оподаткування зменшується на суму покупки трактора...
А так як в майбутнє не вкладають , і все виплачують у вигляді зарплати працівникам( а зарплата найбільшоподаткована частина грошових потоків)- то це й приводить до ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ...за рахунок зменшення вкладень у розвиток бізнесу.
3 Звичайно що комуно... нехороші люди , вважають- якщо забрати в капіталіста 100% створеного найманими працівниками і роздати найманим - це благо для найманих..
Насправді це ЖАХ для найманих...
Бо сьогодні найманий працює на новому тракторі
Завтра на древньому тракторі
Післязавтра копає лопатою
і як наслідок - совок розвалився.
Тому
як тільки до влади приходять прихильники Тотального розподілу - так відразу погіршується ефективність праці найманих що приводить до розвалу системи...
ПС
При цьому , зверніть увагу
Наявність високоефективних інструментів створення благ в БІЗНЕСІ - не робить життя бізнесмена кращим ( адже він гроші витрачені на умовний трактор заробити то заробив...але ні на себе , ні на сімю - витратити не може)
Толку для моєї сімї в моїх 10 млн...це ж 10 млн які вони ДОПОМОГЛИ заробити ..але витратити не змогли , бо я їх запустив у розвиток бізнесу.
Як бачите
На папері- є 10 млн , значит багатий кровопийця
а в реалі- забрав у власних дітей, жінки і себе - 10 млн на трактор...
ППС
точніше не так
1 Заробив з сімєю - 20 млн
2 З яких
а - 10 млн забрав на умовний трактор
б - 5 млн заплатив Державі у вигляді податків
в - 5 млн віддав щоб мали за що жити 10 років....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 28 лип, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вибачаюсь, що влажу, але візьмем наприклад майже соціалістичну Німеччину - в них автомобілебудівна промисловість дуже так норм розвивається останні 30 років. І взяти дуже капіталістичну Україну, де соціалу ну майже нема, а пенсії сягають 70 доларів.
Де їх автобудівництво, і де в нас?
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:44
В ефективності праці працівників
В Німеччині - капіталіст поважна людина, перед якою знімають капелюха
В Україні капіталіст-барига який паразитує на людях..
От і виходить
Німці з 1945 -поважали капіталістів і дозволяли їм діяти так як вони вважають за правильне
Українці слухали ладів до 1990 ( тут взагалі без розвитку..до речі в НДР також відсутня автопромисловість в 1990 хоча також німці, але вони слухали хонекерів)
А після 1990 ( вже відстаючи від німців на порядок( будемо порівнювати таврію з кадетом?) , українці й далі продовжували голосувати у 66% випадків за комуністів і популістів
Кравчук+Кучма+Янукович+Зеленський ( мінус 20 років розвитку)
Ющенко+Порошенко (+8 років)
Але мінус 20 плюс 8=-12...
Тому так і живемо ..не розуміючи що все БУЛО в наших руках
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:56
Як Ви оцінити Васадзе - власника "ЗАЗ"?
чи
?
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні хрєна не вкладав у розвиток АвтоЗАЗу, лише просував введення всіляких податків, акцизів і т.п. перешкод для ввезеня авто з-за кордону, щоб не було конкуркнції йому. Також уникав сплати податків, коли мерси завощив через рдксу та прикручивали двери/колеса
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:25
чого ж ви так самокритично. ви також є кінцевим споживачем товарів та послуг. і чим більше споживаєте тим більше платите податків. я розумію що вам хочеться думати що дехто пуп землі але в кінці цінців за все, абсолютно все, платять кінцеві споживачі.
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:31
трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?
чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?
ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:09
Не всі, хто залишився в окупації, вони за расісю. Хоча я вже писав, хто є ху саме окупація і виявляє.
Луганська область, окупанти намагаються будь-яким чином «легалізувати» свою присутність на захоплених територіях і «націоналізувати» там понад 22 тисячі об’єктів приватної власності.
Зокрема, загарбники змінюють етнічний склад населення, примусово видають документи рф, конфісковують житло українців, прикриваючи це ухваленням «законів» та «націоналізацією».
На тимчасово окупованих територіях росіяни "націоналізують" житло українців, які виїхали на підконтрольну Києву територію або депортовані до РФ
Російські агресори конфіскували понад 5000 об'єктів у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі. Зокрема ворог відбирає у людей квартири, підприємства та офіси. Також в області деяких військових підселяють у житло похилих людей.
В окупованому Скадовську, що у Херсонській області, росіяни почали відбирати житло в українців, які не мають російського паспорта.
Він зазначив, що, якщо власники житла не з'являться протягом 30 днів з російським паспортом та відповідними документами — вони втратять своє майно.
Бажаю вам та вашій сім`ї не потраплять до таких замєток.
А ви не були на антімайдані? Бо дуже схоже, до сих пір бажать повернення завгара та віра в харошіх русскіх.
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