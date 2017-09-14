|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:32
ЛАД написав:
Я прочитал первую из ваших ссылок. Вторую не стал, думаю, там примерно то же.
Доказывать вам, что написанное там не совсем соответствует вашим утверждениям, не буду.
Маленький пример с "примусовой" мобилизацией. Наверное, проводили в Донбассе. Ну так и у нас проводят. Был бы Донбасс не оккупирован, проводили бы там мобилизацию мы. Они захотели в Россию, воюют за Россию. Те, кто остался в Украине и не оккупирован, воюют за Украину.Примеры с отъёмом жилья тоже не очень убедительны.
"Светлана", которая "винаймала
багато років" квартиру. Но "винаймала
", это не её квартира. Если она уехала, то почему квартира должна стоять пустая. Кто разобрал е' вещи тоже не понятно. Во всяком случае, оккупантов там в этом не обвиняют, а разобрать "бесхозное" вполне могли и наши. Без лишних моральных проблем и угрызений совести. Когда-то писал, что мародёрством занимаются независимо от национальности, была бы возможность. Это было и в Новом Орлеане, и в Харькове весной 22, и во многих др. местах.
"Порожні квартири віддають або продають", - а что с ними делать.
А вообще, хотелось бы видеть цифры. Сколько там было мрбилизованно, сколько квартир отобрали. То, что это есть в реальности, не сомневаюсь, а вот сколько? Так же, как и у нас - "бусификация" в крайне грубых и незаконных формах, есть, но вот сколько таких случаев, я не знаю. Такие заметки естественны и понятно, но вот вам следовало бы к ним относиться несколько критичнее.
P.s. Думаю, пару недель отдохну от форума. Так что, на всякий случай, до свиданья.
виходить, не так й погано в окупації, чи не так ЛАД
? та й оце "Они захотели в Россию, воюют за Россию" - теж перл. ніхто там за Рашу воювати не хоче, але не надто й питають. й бусиків там немає. точніше відосиків про бусики. бо коли на людину наставляють автомат, вона вже права там не качає. ви не розумієте значення слова "на підвал". а ви не знаєте, що там є вирадки, коли люди з 2022 десь сидять, а ніхто не визнає де. а для вас майже однаково...
й головне - а з кого почалася окупація??? не було б нападу Раші не потрібна була б мобілізація. ви забуваєте про першоджерело всіх подій.
про житло взагалі якась маячня. не читали, що окупанти офіційно заявили - виїхали, майно заберуть. а коли хтось намагається повернутися, то виявляється потрапити зараз на окуповані території ще той квест. багато кого навіть забороняють в'їзд.
вибач ЛАД
, але видно що в тебе нікого не було в окупації - хоча може все одно б вистачило нахабності брехати - "Примеры с отъёмом жилья тоже не очень убедительны.". Тільки за цю ворожу брехню треба не те що на місяць, а на постійно викинути з українських форумів - читай російські, там такої брехні багато...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6432
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:24
На окупованих територіях мобілізують, звісно.
Хто не хоче, той виїзжає. Таких повно в Європі.
Бо там не закриті кордони, як у нас.
Там нема бусів і не пхають насильно, як у нас. Так, там влаштовують гуманітарні кризи,щоб самі йшли за грошима
Але викрадати людей на вулицях, навіть орки не опустились
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2995
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:27
Бетон написав:
На окупованих територіях мобілізують, звісно.
Хто не хоче, той виїзжає. Таких повно в Європі.
Бо там не закриті кордони, як у нас.
Там нема бусів і не пхають насильно, як у нас. Так, там влаштовують гуманітарні кризи,щоб самі йшли за грошима
Але викрадати людей на вулицях, навіть орки не опустились
є маленький нюанс. виїхати то можна. але попрощавшись з всим нажитим.
і повернутися туди навряд чи можна буде.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:29
tester7336 написав: Бетон написав:
На окупованих територіях мобілізують, звісно.
Хто не хоче, той виїзжає. Таких повно в Європі.
Бо там не закриті кордони, як у нас.
Там нема бусів і не пхають насильно, як у нас. Так, там влаштовують гуманітарні кризи,щоб самі йшли за грошима
Але викрадати людей на вулицях, навіть орки не опустились
є маленький нюанс. виїхати то можна. але попрощавшись з всим нажитим.
і повернутися туди навряд чи можна буде.
Само собой.
Про нажитое можно забыть
Но откровенно говоря, в ротсиси, беларуси и Украине имущество мужчинам приобретать мягко говоря нецелесообразно
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 28 лип, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2995
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:30
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24286
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:31
Бетон написав:
Само собой.
Про нажитое можно забыть
во. а в нас віденський батальйон виїхав а їх майно хтось повинен захищати.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:34
tester7336 написав: Бетон написав:
Само собой.
Про нажитое можно забыть
во. а в нас віденський батальйон виїхав а їх майно хтось повинен захищати.
Они об этом просят? Заберут так заберут.
Сколько миллионов лишились своего имущества уже? Сильно защитили?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2995
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 13:39
Бетон написав: tester7336 написав: Бетон написав:
Само собой.
Про нажитое можно забыть
во. а в нас віденський батальйон виїхав а їх майно хтось повинен захищати.
Они об этом просят? Заберут так заберут.
Сколько миллионов лишились своего имущества уже? Сильно защитили?
вы путаете теплое с мягким.
у кого наша власть именно ЗАБРАЛА ? а там именно забирают то что брошено.
у выехавших оттуда имущество как говорится национализируют.
то о чем вы говорите это лишились в результате боевых действий.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63255
|
|
|1493
|222459
|
|
|6076
|707830
|
|