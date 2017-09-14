Додано: Нед 28 лип, 2024 12:32

ЛАД написав: Я прочитал первую из ваших ссылок. Вторую не стал, думаю, там примерно то же.

Доказывать вам, что написанное там не совсем соответствует вашим утверждениям, не буду.

Маленький пример с "примусовой" мобилизацией. Наверное, проводили в Донбассе. Ну так и у нас проводят. Был бы Донбасс не оккупирован, проводили бы там мобилизацию мы. Они захотели в Россию, воюют за Россию. Те, кто остался в Украине и не оккупирован, воюют за Украину.

Примеры с отъёмом жилья тоже не очень убедительны.

"Светлана", которая " винаймала багато років" квартиру. Но " винаймала ", это не её квартира. Если она уехала, то почему квартира должна стоять пустая. Кто разобрал е' вещи тоже не понятно. Во всяком случае, оккупантов там в этом не обвиняют, а разобрать "бесхозное" вполне могли и наши. Без лишних моральных проблем и угрызений совести. Когда-то писал, что мародёрством занимаются независимо от национальности, была бы возможность. Это было и в Новом Орлеане, и в Харькове весной 22, и во многих др. местах.

"Порожні квартири віддають або продають", - а что с ними делать.

А вообще, хотелось бы видеть цифры. Сколько там было мрбилизованно, сколько квартир отобрали. То, что это есть в реальности, не сомневаюсь, а вот сколько? Так же, как и у нас - "бусификация" в крайне грубых и незаконных формах, есть, но вот сколько таких случаев, я не знаю. Такие заметки естественны и понятно, но вот вам следовало бы к ним относиться несколько критичнее.



P.s. Думаю, пару недель отдохну от форума. Так что, на всякий случай, до свиданья. Я прочитал первую из ваших ссылок. Вторую не стал, думаю, там примерно то же.Доказывать вам, что написанное там не совсем соответствует вашим утверждениям, не буду.Маленький пример с "примусовой" мобилизацией. Наверное, проводили в Донбассе. Ну так и у нас проводят. Был бы Донбасс не оккупирован, проводили бы там мобилизацию мы. Они захотели в Россию, воюют за Россию. Те, кто остался в Украине и не оккупирован, воюют за Украину."Светлана", которая "багато років" квартиру. Но "", это не её квартира. Если она уехала, то почему квартира должна стоять пустая. Кто разобрал е' вещи тоже не понятно. Во всяком случае, оккупантов там в этом не обвиняют, а разобрать "бесхозное" вполне могли и наши. Без лишних моральных проблем и угрызений совести. Когда-то писал, что мародёрством занимаются независимо от национальности, была бы возможность. Это было и в Новом Орлеане, и в Харькове весной 22, и во многих др. местах."Порожні квартири віддають або продають", - а что с ними делать.А вообще, хотелось бы видеть цифры. Сколько там было мрбилизованно, сколько квартир отобрали. То, что это есть в реальности, не сомневаюсь, а вот сколько? Так же, как и у нас - "бусификация" в крайне грубых и незаконных формах, есть, но вот сколько таких случаев, я не знаю. Такие заметки естественны и понятно, но вот вам следовало бы к ним относиться несколько критичнее.P.s. Думаю, пару недель отдохну от форума. Так что, на всякий случай, до свиданья.

виходить, не так й погано в окупації, чи не так? та й оце "Они захотели в Россию, воюют за Россию" - теж перл. ніхто там за Рашу воювати не хоче, але не надто й питають. й бусиків там немає. точніше відосиків про бусики. бо коли на людину наставляють автомат, вона вже права там не качає. ви не розумієте значення слова "на підвал". а ви не знаєте, що там є вирадки, коли люди з 2022 десь сидять, а ніхто не визнає де. а для вас майже однаково...й головне - а з кого почалася окупація??? не було б нападу Раші не потрібна була б мобілізація. ви забуваєте про першоджерело всіх подій.про житло взагалі якась маячня. не читали, що окупанти офіційно заявили - виїхали, майно заберуть. а коли хтось намагається повернутися, то виявляється потрапити зараз на окуповані території ще той квест. багато кого навіть забороняють в'їзд.вибач, але видно що в тебе нікого не було в окупації - хоча може все одно б вистачило нахабності брехати - "Примеры с отъёмом жилья тоже не очень убедительны.". Тільки за цю ворожу брехню треба не те що на місяць, а на постійно викинути з українських форумів - читай російські, там такої брехні багато...