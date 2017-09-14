Додано: Нед 28 лип, 2024 14:07

Hotab написав: candle645

Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали"





Деталізуй, що «порішав» Хотаб і в чому хитрозробленість? Деталізуй, що «порішав» Хотаб і в чому хитрозробленість?

Тільки не тікай знов в кущі, як ти це зробив , коли облажався з військовими злочинами.

За його даними, громадянин згідно з висновками ВЛК був визнаний придатним до військової служби, але помер дорогою до навчального центру. До цього Дмитро Лубінець додавав, що відкрив провадження щодо можливого порушення прав людини та пообіцяв тримати ситуацію на контролі.

З відповіді Офіса генпрокурора стало відомо, що в цій ситуації не все так однозначно, як повідомлялось раніше одразу після смерті чоловіка.



"Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", за фактом перевищення службових повноважень службовими особами Ужгородського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, військово-лікарської комісії при вказаному ТЦК під час призову за мобілізацією громадянина Р.", — повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно легенди на форумі - Хотаб - кадровий військовий, офіцер - контрактник, брав участь в бойових діях в т.ч і весь 2022 рік. А потім якимось чином звільнився та поїхав на заробітки в Ахрику, причому під обіцянку повернутить по першому свистку/як тільки дадуть вертольота - тобто схема звільнення явно не ВЛК, 3є дітей чи догляд.Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити, звичайно якщо цей спосіб 100% легальній.Марна справа пояснювати щось нікнейму, який навіть не розуміє що 426-1 це не перший пункт 426-ї статті, а зовсім інша окрема стаття.Жертва злочину - цивільний (в штат жодної в/ч не зарахований, навіть учебки куди не доїхав), не резервіст під час проходження навчань/зборів (до учебки не доїхав), громадянин саме України.Частина підозрюваних (службові особи ВЛК) - теж мабуть цивільні, навіть не "працівники ЗСУ" а типу "лікарі" місцевої лікарні.А розслідування відкрито по 426-1, мабуть в офісі генпрокурора та слідчому відділі управління ДБР Хотаба не спитали, тому не знають що військові злочини проти цивільних громадян власної країни до "чотирьхсотих статей" не відносяться.