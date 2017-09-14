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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9217921892199220
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:07

  Hotab написав:candle645
Хитрозроблених будівельників та хотабів які "порішали"


Деталізуй, що «порішав» Хотаб і в чому хитрозробленість?

Згідно легенди на форумі - Хотаб - кадровий військовий, офіцер - контрактник, брав участь в бойових діях в т.ч і весь 2022 рік. А потім якимось чином звільнився та поїхав на заробітки в Ахрику, причому під обіцянку повернутить по першому свистку/як тільки дадуть вертольота - тобто схема звільнення явно не ВЛК, 3є дітей чи догляд.
Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити, звичайно якщо цей спосіб 100% легальній.
Тільки не тікай знов в кущі, як ти це зробив , коли облажався з військовими злочинами.

Марна справа пояснювати щось нікнейму, який навіть не розуміє що 426-1 це не перший пункт 426-ї статті, а зовсім інша окрема стаття.
https://tsn.ua/exclusive/pislya-tck-i-vlk-scho-vidomo-pro-zagadkovi-smerti-mobilizovanih-yaki-ne-doyihali-do-frontu-2598174.html
За його даними, громадянин згідно з висновками ВЛК був визнаний придатним до військової служби, але помер дорогою до навчального центру. До цього Дмитро Лубінець додавав, що відкрив провадження щодо можливого порушення прав людини та пообіцяв тримати ситуацію на контролі.
З відповіді Офіса генпрокурора стало відомо, що в цій ситуації не все так однозначно, як повідомлялось раніше одразу після смерті чоловіка.

"Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", за фактом перевищення службових повноважень службовими особами Ужгородського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, військово-лікарської комісії при вказаному ТЦК під час призову за мобілізацією громадянина Р.", — повідомляє Офіс генпрокурора.

Жертва злочину - цивільний (в штат жодної в/ч не зарахований, навіть учебки куди не доїхав), не резервіст під час проходження навчань/зборів (до учебки не доїхав), громадянин саме України.
Частина підозрюваних (службові особи ВЛК) - теж мабуть цивільні, навіть не "працівники ЗСУ" а типу "лікарі" місцевої лікарні.
А розслідування відкрито по 426-1, мабуть в офісі генпрокурора та слідчому відділі управління ДБР Хотаба не спитали, тому не знають що військові злочини проти цивільних громадян власної країни до "чотирьхсотих статей" не відносяться.
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:11

  Бетон написав:На окупованих територіях мобілізують, звісно.
Хто не хоче, той виїзжає. Таких повно в Європі.
Бо там не закриті кордони, як у нас.
Там нема бусів і не пхають насильно, як у нас. Так, там влаштовують гуманітарні кризи,щоб самі йшли за грошима

Але викрадати людей на вулицях, навіть орки не опустились

У 2022 році в Донецьку викрадали з вулиць, усі чоловіки ховались по хатах.
Це зараз вони від цієї практики відійшли та намагаються винаймати на контракт.
makar_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:18

  makar_ написав:
  Бетон написав:На окупованих територіях мобілізують, звісно.
Хто не хоче, той виїзжає. Таких повно в Європі.
Бо там не закриті кордони, як у нас.
Там нема бусів і не пхають насильно, як у нас. Так, там влаштовують гуманітарні кризи,щоб самі йшли за грошима

Але викрадати людей на вулицях, навіть орки не опустились

У 2022 році в Донецьку викрадали з вулиць, усі чоловіки ховались по хатах.
Це зараз вони від цієї практики відійшли та намагаються винаймати на контракт.

Зрозумів.
Ага, значить і в нас скоро відійдуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:25

  tester7336 написав:
  Бетон написав:
  tester7336 написав:[Бетон]Само собой.
Про нажитое можно забыть

во. а в нас віденський батальйон виїхав а їх майно хтось повинен захищати.

Они об этом просят? Заберут так заберут.
Сколько миллионов лишились своего имущества уже? Сильно защитили?


вы путаете теплое с мягким.
у кого наша власть именно ЗАБРАЛА ? а там именно забирают то что брошено.
у выехавших оттуда имущество как говорится национализируют.
то о чем вы говорите это лишились в результате боевых действий.

На сусідніх гілках цього форуму пишуть, що у когось щось відібрали.
  San написав:Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:29

  Бетон написав:
  makar_ написав:
  Бетон написав:На окупованих територіях мобілізують, звісно.
Хто не хоче, той виїзжає. Таких повно в Європі.
Бо там не закриті кордони, як у нас.
Там нема бусів і не пхають насильно, як у нас. Так, там влаштовують гуманітарні кризи,щоб самі йшли за грошима

Але викрадати людей на вулицях, навіть орки не опустились

У 2022 році в Донецьку викрадали з вулиць, усі чоловіки ховались по хатах.
Це зараз вони від цієї практики відійшли та намагаються винаймати на контракт.

Зрозумів.
Ага, значить і в нас скоро відійдуть

Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?
makar_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:48

  makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?


все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:50

candle645

Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити


Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??
Тобі язичок твоїми ж зубами не прибивали ніколи, щоб ти говорив лише по те що знаєш, а не придумував?

Марна справа пояснювати щось нікнейму, який навіть не розуміє що 426-1 це не перший пункт 426-ї статті, а зовсім інша окрема стаття.


«Марна справа» брехати без пруфів. І від фрази «марна справа» брехня не стає правдою.
Ц»різні статті» - це такі ж хворі фантазії, як «Хотаб порішав»? :D


Жертва злочину - цивільний (в штат жодної в/ч не зарахований,


Так а де судові рішення по ст.426-1 ККУ по відношенню саме до конкретних виконавців «бєспредєла до цивільних»? :D
Не до начальників виконавців (яких дійсно можна притягнути , якщо вони давали своїм підлеглим подібні вказівки) , а саме до виконавців?
Бо спроби порушити щось по 426~1 були чи не з 2022 року, але по факту по ній якось виконавці (дуболоми на вулиці) не відповідають. :D

Зате прекрасно відповідають військові керівники. Бо саме стосунки «військовий-військовий» розглядаються в статті 426 і всіх її частинах.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:58

  tester7336 написав:
  makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?


все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.

Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?
makar_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:08

  makar_ написав:
  tester7336 написав:
  makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?


все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.

Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?


налоги запредельные что бы оставалось на гражданке только на краюху хлеба с водой.
думаете будут овации? то вы еще наш народ не знаете. дороги уже только из-за электрики перекрывали.
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