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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9217921892199220
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:50

candle645

Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити


Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??
Тобі язичок твоїми ж зубами не прибивали ніколи, щоб ти говорив лише по те що знаєш, а не придумував?

Марна справа пояснювати щось нікнейму, який навіть не розуміє що 426-1 це не перший пункт 426-ї статті, а зовсім інша окрема стаття.


«Марна справа» брехати без пруфів. І від фрази «марна справа» брехня не стає правдою.
Ц»різні статті» - це такі ж хворі фантазії, як «Хотаб порішав»? :D


Жертва злочину - цивільний (в штат жодної в/ч не зарахований,


Так а де судові рішення по ст.426-1 ККУ по відношенню саме до конкретних виконавців «бєспредєла до цивільних»? :D
Не до начальників виконавців (яких дійсно можна притягнути , якщо вони давали своїм підлеглим подібні вказівки) , а саме до виконавців?
Бо спроби порушити щось по 426~1 були чи не з 2022 року, але по факту по ній якось виконавці (дуболоми на вулиці) не відповідають. :D

Зате прекрасно відповідають військові керівники. Бо саме стосунки «військовий-військовий» розглядаються в статті 426 і всіх її частинах.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:58

  tester7336 написав:
  makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?


все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.

Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?
makar_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:16

  tester7336 написав:
  makar_ написав:
  tester7336 написав:
все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.

Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?


налоги запредельные что бы оставалось на гражданке только на краюху хлеба с водой.
думаете будут овации? то вы еще наш народ не знаете. дороги уже только из-за электрики перекрывали.

Якраз відключення схавали без значних протестів. Великі міста сиділи іноді по 8 годин та більше безперервно без електрики і ніяких значних заворушень.
makar_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:Військова перемога над рашкою буде після того як в них розвалиться економіка. А до цього вже близько. Облікову ставку підняли до 18 відсотків. Це означає, що вся іпотека в них як і держоблігації та кредити газпрому, які роздавалися під 6-7% коштуєє 35-40% від номінальної вартості.
Вкладникам їх 18% по вкладам видається за рахунок нових вкладників. Тобто маємо не держбанки рф, а МММ.
Скільки місяців в рашці МММ проіснувало?


Але курс $ на алі у них щось знижується, був біля 95 дерев'янихЗображення
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:46

  makar_ написав:
  tester7336 написав:
  makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?


все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.

Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?

Розвивати економіку, нє?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:05

  makar_ написав:На сусідніх гілках цього форуму пишуть, що у когось щось відібрали.
  San написав:Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.

а ще Фрідом Фінанс, про банкопад вже і невдобно згадувати
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:09

щипати гусаків

  BIGor написав:Розвивати економіку, нє?

так це ж буде більше середнього класу, а не рабів, нє-нє, це не ті методи
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

план від Соскіна
flyman
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