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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:50
candle645
Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити
Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??
Тобі язичок твоїми ж зубами не прибивали ніколи, щоб ти говорив лише по те що знаєш, а не придумував?
Марна справа пояснювати щось нікнейму, який навіть не розуміє що 426-1 це не перший пункт 426-ї статті, а зовсім інша окрема стаття.
«Марна справа» брехати без пруфів. І від фрази «марна справа» брехня не стає правдою.
Ц»різні статті» - це такі ж хворі фантазії, як «Хотаб порішав»?
Жертва злочину - цивільний (в штат жодної в/ч не зарахований,
Так а де судові рішення по ст.426-1 ККУ по відношенню саме до конкретних виконавців «бєспредєла до цивільних»?
Не до начальників виконавців (яких дійсно можна притягнути , якщо вони давали своїм підлеглим подібні вказівки) , а саме до виконавців?
Бо спроби порушити щось по 426~1 були чи не з 2022 року, але по факту по ній якось виконавці (дуболоми на вулиці) не відповідають.
Зате прекрасно відповідають військові керівники. Бо саме стосунки «військовий-військовий» розглядаються в статті 426 і всіх її частинах.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:58
tester7336 написав: makar_ написав:
Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?
все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.
Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?
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Додано: Нед 28 лип, 2024 15:16
tester7336 написав: makar_ написав: tester7336 написав:
все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.
Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?
налоги запредельные что бы оставалось на гражданке только на краюху хлеба с водой.
думаете будут овации? то вы еще наш народ не знаете. дороги уже только из-за электрики перекрывали.
Якраз відключення схавали без значних протестів. Великі міста сиділи іноді по 8 годин та більше безперервно без електрики і ніяких значних заворушень.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 15:36
Denik написав:Військова перемога над рашкою буде після того як в них розвалиться економіка. А до цього вже близько. Облікову ставку підняли до 18 відсотків. Це означає, що вся іпотека в них як і держоблігації та кредити газпрому, які роздавалися під 6-7% коштуєє 35-40% від номінальної вартості.
Вкладникам їх 18% по вкладам видається за рахунок нових вкладників. Тобто маємо не держбанки рф, а МММ.
Скільки місяців в рашці МММ проіснувало?
Але курс $ на алі у них щось знижується, був біля 95 дерев'яних
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Додано: Нед 28 лип, 2024 15:46
makar_ написав: tester7336 написав: makar_ написав:
Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?
все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.
Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?
Розвивати економіку, нє?
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Додано: Нед 28 лип, 2024 16:05
makar_ написав:
На сусідніх гілках цього форуму пишуть, що у когось щось відібрали.
San написав:
Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
а ще Фрідом Фінанс, про банкопад вже і невдобно згадувати
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Додано: Нед 28 лип, 2024 16:09
BIGor написав:
Розвивати економіку, нє?
так це ж буде більше середнього класу, а не рабів, нє-нє, це не ті методи
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Додано: Нед 28 лип, 2024 16:51
Hotab написав:candle645
Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити
Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??
Гадаю людина всеж таки хотіла спитать яким чином?
Приклад зі студентом я вже приводив.
Інший приклад, ФОП, ~8 років працює з закордоном, всі податки сплачені, звіти можна подивитись у Мінздоху. Звідти присилають запрошення на перемовини для можливого підписання нового контракту. І шо ми бачимо? А бачимо невтішну картину. Якщо ФОП була б жінка- без питань, чоловік- зась.
Як я і обіцяв інформувати за вручення повістки інваліду I групи, який по повістці з'явився до ТЦК, але не дочекався, розірвав повістку, та пішов додому(з його слів). Чи насправді він приходив то ТЦК- ніхто не знає. Так ось, людина вже 3 тижні в дурці. ТЦК вимагає особисто з'явитись на комісію. Ніякі безстрокові посвідчення не діють.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 17:22
✈️F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, — The Washington Post
Ці літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, але не завдаватимуть ударів по військовим об'єктам рф.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 17:25
flyman написав: BIGor написав:
Розвивати економіку, нє?
так це ж буде більше середнього класу, а не рабів, нє-нє, це не ті методи
Так нечесно. З чорного входу заходити.
Раз війна, можна багато революційного зробить.
Все роблять, тільки догори ногами
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