RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9218921992209221
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:27

  Xenon написав:
✈️F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, — The Washington Post


Ці літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, але не завдаватимуть ударів по військовим об'єктам рф.

Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:32

  Бетон написав:
  Xenon написав:
✈️F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, — The Washington Post


Ці літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, але не завдаватимуть ударів по військовим об'єктам рф.

Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками

От брехло ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10049
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:36

Шо там у кацапів ?

"А почему ты не хочешь идти защищать свою родину? Ты же ей должен!" – пересказывает молодой россиянин реплики матери.
"Может быть, ты съездишь, попробуешь? Вдруг вернешься?" История Григория.
"Почему?! Ты должен, ты мужик, давай, у тебя ни работы хорошей сейчас нет, ничего! И сам подзаработаешь, и героем будешь, и сын будет гордиться".
"Ну, зато ты умрешь как мужчина. Все будут тобой гордиться. И Мишка, сын, будет считать тебя героем, и жена будет вдовой героя".
"Мне брат скидывает скриншоты, где мама пишет: "Иди в военкомат, сдай его, чтобы он не улетел".
Она угрожала мне и жене, что она будет у нас отбирать ребенка...
"С паршивой овцы хоть шерсти клок", жена отправила воевать в "ЧВК Вагнер" из-за большой зарплаты, но в итоге он погиб.
"Я своего если отпущу, то только по мобилизации, чтобы получить за него 7 миллионов (рублей)".
Она мне об этом рассказывала с такой легкостью, с таким чуть ли не воодушевлением, – в шоке пересказывает этот разговор Анна.
"Да, муж был нелюбимый. Да, деньги важнее.
И я не удивлюсь тому, что, вполне возможно, она его отправляла (на войну) с мыслями: "Ну вот типа он погибнет, я и денежки получу, и квартиру наконец таки отдельную куплю, съеду от родителей, и ребенок будет пенсию получать".
"Как будто бы она решила просто от него избавиться таким способом, который еще и денежку может принести".
"Мне было горько, обидно, что моя мать желает мне смерти, потому что я какой-то "не такой", – признает Сергей.
"В бедности люди с ума сходят, и они реально готовы сыновей продать за эти 200 тысяч."
Просто ей (матери) нужно чем-то гордиться. Она очень религиозный человек, почти фанатик. И ей в церкви об этом говорят, что идет "священная война", и что наш лидер – великолепный человек, и идет борьба с сатанизмом.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12215
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:54

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?
чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?
ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
Теза прикольна
Я такої ще не чув....
Давайте по порядку
1 Для того щоб я купив трактор - треба
а - основне -щоб в мене були гроші на трактор
б - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі
2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.
І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...
Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27854
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:59

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  BIGor написав:Де їх автобудівництво, і де в нас?
В ефективності праці працівників
В Німеччині - капіталіст поважна людина, перед якою знімають капелюха
В Україні капіталіст-барига який паразитує на людях..

От і виходить
Німці з 1945 -поважали капіталістів і дозволяли їм діяти так як вони вважають за правильне
Українці слухали ладів до 1990 ( тут взагалі без розвитку..до речі в НДР також відсутня автопромисловість в 1990 хоча також німці, але вони слухали хонекерів)
А після 1990 ( вже відстаючи від німців на порядок( будемо порівнювати таврію з кадетом?) , українці й далі продовжували голосувати у 66% випадків за комуністів і популістів
Кравчук+Кучма+Янукович+Зеленський ( мінус 20 років розвитку)
Ющенко+Порошенко (+8 років)
Але мінус 20 плюс 8=-12...
Тому так і живемо ..не розуміючи що все БУЛО в наших руках

Як Ви оцінити Васадзе - власника "ЗАЗ"?
поважна людина, перед якою знімають капелюха

чи
капіталіст-барига який паразитує на людях
?
Капіталіст невдаха-який збанкрутував...
Те що в нього залишились якісь власні кошти під власне споживання - не робить його успішним підприємцем..
Але є нюанс
Таких більшість...
50% нових справ банкротують вже в перший рік...до 5 року праці доживає не більше 10% стартапів.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27854
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:15

  budivelnik написав:Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.


так і ви без працівників будете так само жерти сухарі без солі.
просто за те що бізнес має здібності організувати процес у них більша з/п для власного споживання. ринок кожному визначив ціну.
але це не міняє концепції що внесок кожного в бюджет це податки з його кінцевого споживання. кожен хто купив кінцевий товар оплатив працю всіх тих працівників і бізнесменів які старалися по всьому ланцюгу. і відповідно оплатив всі податки закладені в цей товар/послугу.
tester7336
 
Повідомлень: 43
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9218921992209221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, tester7336 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3426)
28.07.2024 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.