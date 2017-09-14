Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками
|
|
|
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:27
Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:32
От брехло ...
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:36
Шо там у кацапів ?
"А почему ты не хочешь идти защищать свою родину? Ты же ей должен!" – пересказывает молодой россиянин реплики матери.
"Может быть, ты съездишь, попробуешь? Вдруг вернешься?" История Григория.
"Почему?! Ты должен, ты мужик, давай, у тебя ни работы хорошей сейчас нет, ничего! И сам подзаработаешь, и героем будешь, и сын будет гордиться".
"Ну, зато ты умрешь как мужчина. Все будут тобой гордиться. И Мишка, сын, будет считать тебя героем, и жена будет вдовой героя".
"Мне брат скидывает скриншоты, где мама пишет: "Иди в военкомат, сдай его, чтобы он не улетел".
Она угрожала мне и жене, что она будет у нас отбирать ребенка...
"С паршивой овцы хоть шерсти клок", жена отправила воевать в "ЧВК Вагнер" из-за большой зарплаты, но в итоге он погиб.
"Я своего если отпущу, то только по мобилизации, чтобы получить за него 7 миллионов (рублей)".
Она мне об этом рассказывала с такой легкостью, с таким чуть ли не воодушевлением, – в шоке пересказывает этот разговор Анна.
"Да, муж был нелюбимый. Да, деньги важнее.
И я не удивлюсь тому, что, вполне возможно, она его отправляла (на войну) с мыслями: "Ну вот типа он погибнет, я и денежки получу, и квартиру наконец таки отдельную куплю, съеду от родителей, и ребенок будет пенсию получать".
"Как будто бы она решила просто от него избавиться таким способом, который еще и денежку может принести".
"Мне было горько, обидно, что моя мать желает мне смерти, потому что я какой-то "не такой", – признает Сергей.
"В бедности люди с ума сходят, и они реально готовы сыновей продать за эти 200 тысяч."
Просто ей (матери) нужно чем-то гордиться. Она очень религиозный человек, почти фанатик. И ей в церкви об этом говорят, что идет "священная война", и что наш лидер – великолепный человек, и идет борьба с сатанизмом.
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:54
Теза прикольна
Я такої ще не чув....
Давайте по порядку
1 Для того щоб я купив трактор - треба
а - основне -щоб в мене були гроші на трактор
б - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі
2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.
І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...
Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:59
Капіталіст невдаха-який збанкрутував...
Те що в нього залишились якісь власні кошти під власне споживання - не робить його успішним підприємцем..
Але є нюанс
Таких більшість...
50% нових справ банкротують вже в перший рік...до 5 року праці доживає не більше 10% стартапів.
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:15
так і ви без працівників будете так само жерти сухарі без солі.
просто за те що бізнес має здібності організувати процес у них більша з/п для власного споживання. ринок кожному визначив ціну.
але це не міняє концепції що внесок кожного в бюджет це податки з його кінцевого споживання. кожен хто купив кінцевий товар оплатив працю всіх тих працівників і бізнесменів які старалися по всьому ланцюгу. і відповідно оплатив всі податки закладені в цей товар/послугу.
Зараз переглядають цей форум: pesikot, tester7336 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|