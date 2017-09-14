Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14

budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав: А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор. А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор. трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?

чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?

ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить. трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить. Теза прикольна

Я такої ще не чув....

Давайте по порядку

1 Для того щоб я купив трактор - треба

а - основне -щоб в мене були гроші на трактор

б - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі

2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.

І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...

Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі. Теза прикольнаЯ такої ще не чув....Давайте по порядку1 Для того щоб я купив трактор - требаа - основне -щоб в мене були гроші на тракторб - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.

Не купиш ти трактор, купить інший. І виграє в тебе конкуренцію.Ринок -- це надлишок.Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.Ще раз по буквах -- ринок це надлишок. Конкуренція виробників.За попит. Який обмежений.Ще раз -- попит в ринку обмежений. За нього конкуренція.Почни все ж таки з абетки))Зрозумієш, що одна з причин криз -- тому що умовні роботяги не можуть апріорі купити увесь товар, який виробляється. Бо товару з надлишком. Конкуренція виробників...І ось коли дисбаланс виходить занадтий, то криза. Перевиробництва.Коли тільки товару -- це півлиха.А от коли капіталу (тобто занадто капіталу вкладено, занадтий дисбаланс з обмеженим попитом), то лихо.Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...І отаких мільйони. Особливо при нинішньому рівні розвитку ринку. Є інструменти приросту капіталу -- від банка до акцій. Навіть пенс може прирощувати...Бо на мінімальні потреби навіть пенсу вистачає.А попит-то обмежений.Бажаючих приростити капіталець ... дисбаланс з споживачами.Так що співи, що ти не купиш трахтора, залиш бабцям коло під'їзду.Купиш, бо програєш конкуренцію...Бо трахтор -- це збільшення виробничості труда -- зменшення собівартості одиниці товару.А не співи, що з доброти душі трахтор робітникам купляєш, щоб більше вони могли заробити)))Вивчиш абетку, то може колись допетриш, чому Кейнс говорив про 4-х годинну робочу неділю.І чому безумовний базовий дохід.І чому війни в світі.І чому піраміді боргів альтернативи нема, і не може бути. І в чому її суть, якщо вона в фундаменті. Що це тоді таке по суті своїй -- надання у борг, який апріорі не буде (увесь) повернено ніколи. І рост, рост і рост боргів.Не розумію... Невже тобі самому не цікаво глибше розібратися? Почитати основи.Бажання в нього *трахтор* купити повинно бути)))))) -- цирк. В добряка, годувальника))Да це твоя природа, сутність. Бізнесмена. Якщо не хочеш програти конкуренцію. І вчетверте збанкротіти. Ти ж три чи чотири рази банкротів?А якщо осилиш Рікардо. Про труд, мінову та потребітельську вартості товарів..., то прозрієш.