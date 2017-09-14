Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками
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Додано: Нед 28 лип, 2024 17:27
Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:32
От брехло ...
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:36
Шо там у кацапів ?
"А почему ты не хочешь идти защищать свою родину? Ты же ей должен!" – пересказывает молодой россиянин реплики матери.
"Может быть, ты съездишь, попробуешь? Вдруг вернешься?" История Григория.
"Почему?! Ты должен, ты мужик, давай, у тебя ни работы хорошей сейчас нет, ничего! И сам подзаработаешь, и героем будешь, и сын будет гордиться".
"Ну, зато ты умрешь как мужчина. Все будут тобой гордиться. И Мишка, сын, будет считать тебя героем, и жена будет вдовой героя".
"Мне брат скидывает скриншоты, где мама пишет: "Иди в военкомат, сдай его, чтобы он не улетел".
Она угрожала мне и жене, что она будет у нас отбирать ребенка...
"С паршивой овцы хоть шерсти клок", жена отправила воевать в "ЧВК Вагнер" из-за большой зарплаты, но в итоге он погиб.
"Я своего если отпущу, то только по мобилизации, чтобы получить за него 7 миллионов (рублей)".
Она мне об этом рассказывала с такой легкостью, с таким чуть ли не воодушевлением, – в шоке пересказывает этот разговор Анна.
"Да, муж был нелюбимый. Да, деньги важнее.
И я не удивлюсь тому, что, вполне возможно, она его отправляла (на войну) с мыслями: "Ну вот типа он погибнет, я и денежки получу, и квартиру наконец таки отдельную куплю, съеду от родителей, и ребенок будет пенсию получать".
"Как будто бы она решила просто от него избавиться таким способом, который еще и денежку может принести".
"Мне было горько, обидно, что моя мать желает мне смерти, потому что я какой-то "не такой", – признает Сергей.
"В бедности люди с ума сходят, и они реально готовы сыновей продать за эти 200 тысяч."
Просто ей (матери) нужно чем-то гордиться. Она очень религиозный человек, почти фанатик. И ей в церкви об этом говорят, что идет "священная война", и что наш лидер – великолепный человек, и идет борьба с сатанизмом.
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:54
Теза прикольна
Я такої ще не чув....
Давайте по порядку
1 Для того щоб я купив трактор - треба
а - основне -щоб в мене були гроші на трактор
б - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі
2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.
І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...
Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:59
Капіталіст невдаха-який збанкрутував...
Те що в нього залишились якісь власні кошти під власне споживання - не робить його успішним підприємцем..
Але є нюанс
Таких більшість...
50% нових справ банкротують вже в перший рік...до 5 року праці доживає не більше 10% стартапів.
Додано: Нед 28 лип, 2024 19:07
Воює на армія, воює вся країна, але це не точно
з 14:50 .. 20:00
Воює на армія, воює вся країна, але це не точно
плюс армія цмудильників-младовоєнсілопєнсів
Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14
flyman
Армія халамидників де?
В підвалі з холодними ногами, щоб не відсвічувати в теплік ТЦК?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 28 лип, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14
Не купиш ти трактор, купить інший. І виграє в тебе конкуренцію.
Ринок -- це надлишок.
Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.
Ще раз по буквах -- ринок це надлишок. Конкуренція виробників.
За попит. Який обмежений.
Ще раз -- попит в ринку обмежений. За нього конкуренція.
Почни все ж таки з абетки))
Зрозумієш, що одна з причин криз -- тому що умовні роботяги не можуть апріорі купити увесь товар, який виробляється. Бо товару з надлишком. Конкуренція виробників...
І ось коли дисбаланс виходить занадтий, то криза. Перевиробництва.
Коли тільки товару -- це півлиха.
А от коли капіталу (тобто занадто капіталу вкладено, занадтий дисбаланс з обмеженим попитом), то лихо.
Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...
І отаких мільйони. Особливо при нинішньому рівні розвитку ринку. Є інструменти приросту капіталу -- від банка до акцій. Навіть пенс може прирощувати...
Бо на мінімальні потреби навіть пенсу вистачає.
А попит-то обмежений.
Бажаючих приростити капіталець ... дисбаланс з споживачами.
Так що співи, що ти не купиш трахтора, залиш бабцям коло під'їзду.
Купиш, бо програєш конкуренцію...
Бо трахтор -- це збільшення виробничості труда -- зменшення собівартості одиниці товару.
А не співи, що з доброти душі трахтор робітникам купляєш, щоб більше вони могли заробити)))
Вивчиш абетку, то може колись допетриш, чому Кейнс говорив про 4-х годинну робочу неділю.
І чому безумовний базовий дохід.
І чому війни в світі.
І чому піраміді боргів альтернативи нема, і не може бути. І в чому її суть, якщо вона в фундаменті. Що це тоді таке по суті своїй -- надання у борг, який апріорі не буде (увесь) повернено ніколи. І рост, рост і рост боргів.
Не розумію... Невже тобі самому не цікаво глибше розібратися? Почитати основи.
Бажання в нього *трахтор* купити повинно бути)))))) -- цирк. В добряка, годувальника))
Да це твоя природа, сутність. Бізнесмена. Якщо не хочеш програти конкуренцію. І вчетверте збанкротіти. Ти ж три чи чотири рази банкротів?
А якщо осилиш Рікардо. Про труд, мінову та потребітельську вартості товарів..., то прозрієш.
Додано: Нед 28 лип, 2024 20:30
можно узнать чего сейчас в Украине избыток? Может э.энергии или моб.ресурса, или военной техники? или бюджет ломится от избытка средств. Избыток когда экономика работает как часы, когда бюджетные деньги не пилятся, когда нет коррупции и инфляции 20%, когда всё работает, каждое производство, зарплаты хватает прокормить семью и раб.сила не думает ехать заграницу. Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
в какой бизнес вы бы сейчас вложились?
Додано: Нед 28 лип, 2024 20:54
vitaliiangel
в какой бизнес вы бы сейчас вложились?
Vs
Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
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