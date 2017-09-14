Додано: Нед 28 лип, 2024 17:36

Шо там у кацапів ?



"А почему ты не хочешь идти защищать свою родину? Ты же ей должен!" – пересказывает молодой россиянин реплики матери.

"Может быть, ты съездишь, попробуешь? Вдруг вернешься?" История Григория.

"Почему?! Ты должен, ты мужик, давай, у тебя ни работы хорошей сейчас нет, ничего! И сам подзаработаешь, и героем будешь, и сын будет гордиться".

"Ну, зато ты умрешь как мужчина. Все будут тобой гордиться. И Мишка, сын, будет считать тебя героем, и жена будет вдовой героя".

"Мне брат скидывает скриншоты, где мама пишет: "Иди в военкомат, сдай его, чтобы он не улетел".

Она угрожала мне и жене, что она будет у нас отбирать ребенка...

"С паршивой овцы хоть шерсти клок", жена отправила воевать в "ЧВК Вагнер" из-за большой зарплаты, но в итоге он погиб.

"Я своего если отпущу, то только по мобилизации, чтобы получить за него 7 миллионов (рублей)".

Она мне об этом рассказывала с такой легкостью, с таким чуть ли не воодушевлением, – в шоке пересказывает этот разговор Анна.

"Да, муж был нелюбимый. Да, деньги важнее.

И я не удивлюсь тому, что, вполне возможно, она его отправляла (на войну) с мыслями: "Ну вот типа он погибнет, я и денежки получу, и квартиру наконец таки отдельную куплю, съеду от родителей, и ребенок будет пенсию получать".

"Как будто бы она решила просто от него избавиться таким способом, который еще и денежку может принести".

"Мне было горько, обидно, что моя мать желает мне смерти, потому что я какой-то "не такой", – признает Сергей.

"В бедности люди с ума сходят, и они реально готовы сыновей продать за эти 200 тысяч."

Просто ей (матери) нужно чем-то гордиться. Она очень религиозный человек, почти фанатик. И ей в церкви об этом говорят, что идет "священная война", и что наш лидер – великолепный человек, и идет борьба с сатанизмом.

