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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9219922092219222>
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:27

  Xenon написав:
✈️F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, — The Washington Post


Ці літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, але не завдаватимуть ударів по військовим об'єктам рф.

Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:32

  Бетон написав:
  Xenon написав:
✈️F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, — The Washington Post


Ці літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, але не завдаватимуть ударів по військовим об'єктам рф.

Це якесь знущання.
З перших секунд війни виходив бідон і пів години розсказував що він не буде давати Україні.
Тепер вони знущаються обіцянками

От брехло ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:36

Шо там у кацапів ?

"А почему ты не хочешь идти защищать свою родину? Ты же ей должен!" – пересказывает молодой россиянин реплики матери.
"Может быть, ты съездишь, попробуешь? Вдруг вернешься?" История Григория.
"Почему?! Ты должен, ты мужик, давай, у тебя ни работы хорошей сейчас нет, ничего! И сам подзаработаешь, и героем будешь, и сын будет гордиться".
"Ну, зато ты умрешь как мужчина. Все будут тобой гордиться. И Мишка, сын, будет считать тебя героем, и жена будет вдовой героя".
"Мне брат скидывает скриншоты, где мама пишет: "Иди в военкомат, сдай его, чтобы он не улетел".
Она угрожала мне и жене, что она будет у нас отбирать ребенка...
"С паршивой овцы хоть шерсти клок", жена отправила воевать в "ЧВК Вагнер" из-за большой зарплаты, но в итоге он погиб.
"Я своего если отпущу, то только по мобилизации, чтобы получить за него 7 миллионов (рублей)".
Она мне об этом рассказывала с такой легкостью, с таким чуть ли не воодушевлением, – в шоке пересказывает этот разговор Анна.
"Да, муж был нелюбимый. Да, деньги важнее.
И я не удивлюсь тому, что, вполне возможно, она его отправляла (на войну) с мыслями: "Ну вот типа он погибнет, я и денежки получу, и квартиру наконец таки отдельную куплю, съеду от родителей, и ребенок будет пенсию получать".
"Как будто бы она решила просто от него избавиться таким способом, который еще и денежку может принести".
"Мне было горько, обидно, что моя мать желает мне смерти, потому что я какой-то "не такой", – признает Сергей.
"В бедности люди с ума сходят, и они реально готовы сыновей продать за эти 200 тысяч."
Просто ей (матери) нужно чем-то гордиться. Она очень религиозный человек, почти фанатик. И ей в церкви об этом говорят, что идет "священная война", и что наш лидер – великолепный человек, и идет борьба с сатанизмом.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:54

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?
чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?
ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
Теза прикольна
Я такої ще не чув....
Давайте по порядку
1 Для того щоб я купив трактор - треба
а - основне -щоб в мене були гроші на трактор
б - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі
2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.
І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...
Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:59

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  BIGor написав:Де їх автобудівництво, і де в нас?
В ефективності праці працівників
В Німеччині - капіталіст поважна людина, перед якою знімають капелюха
В Україні капіталіст-барига який паразитує на людях..

От і виходить
Німці з 1945 -поважали капіталістів і дозволяли їм діяти так як вони вважають за правильне
Українці слухали ладів до 1990 ( тут взагалі без розвитку..до речі в НДР також відсутня автопромисловість в 1990 хоча також німці, але вони слухали хонекерів)
А після 1990 ( вже відстаючи від німців на порядок( будемо порівнювати таврію з кадетом?) , українці й далі продовжували голосувати у 66% випадків за комуністів і популістів
Кравчук+Кучма+Янукович+Зеленський ( мінус 20 років розвитку)
Ющенко+Порошенко (+8 років)
Але мінус 20 плюс 8=-12...
Тому так і живемо ..не розуміючи що все БУЛО в наших руках

Як Ви оцінити Васадзе - власника "ЗАЗ"?
поважна людина, перед якою знімають капелюха

чи
капіталіст-барига який паразитує на людях
?
Капіталіст невдаха-який збанкрутував...
Те що в нього залишились якісь власні кошти під власне споживання - не робить його успішним підприємцем..
Але є нюанс
Таких більшість...
50% нових справ банкротують вже в перший рік...до 5 року праці доживає не більше 10% стартапів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 19:07

Воює на армія, воює вся країна, але це не точно

з 14:50 .. 20:00
Воює на армія, воює вся країна, але це не точно

плюс армія цмудильників-младовоєнсілопєнсів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14

flyman
Армія халамидників де?
В підвалі з холодними ногами, щоб не відсвічувати в теплік ТЦК? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 28 лип, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:А от коли сідають на якийсь умовний трактор - то напевно не можна тільки трактористу приписати всі м3 породи які викопав той трактор.
трактористу ні. але і ви що самі з’їсте всі ті куби породи?
чи таки перепродасте далі щоб інші їх купили та споживали?
ваш внесок в податки - це ваше власне споживання. все інше це просто передати по ланцюгу поки знайдуть кінцевого споживача який за все заплатить.
Теза прикольна
Я такої ще не чув....
Давайте по порядку
1 Для того щоб я купив трактор - треба
а - основне -щоб в мене були гроші на трактор
б - другорядне - щоб я бачив потребк в тракторі
2 Для того щоб працівник не махав лопатою - треба щоб я купив трактор.
І якщо я не куплю трактор він все одно буде махати лопатою без привязки до того є споживачі на м3 чи нема...
Поки я трактор не куплю , доти будете махати лопатами. Всі. Тобто будете працювати з низькою продуктивністю праці.Так , при цьому у вас не буде безробіття, але те що заробили на копанні лопатою ви ніколи не поміняєте на айфон дитині..тобто будете жерти сухарі без солі.

Не купиш ти трактор, купить інший. І виграє в тебе конкуренцію.
Ринок -- це надлишок.
Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.
Ще раз по буквах -- ринок це надлишок. Конкуренція виробників.
За попит. Який обмежений.
Ще раз -- попит в ринку обмежений. За нього конкуренція.

Почни все ж таки з абетки))
Зрозумієш, що одна з причин криз -- тому що умовні роботяги не можуть апріорі купити увесь товар, який виробляється. Бо товару з надлишком. Конкуренція виробників...
І ось коли дисбаланс виходить занадтий, то криза. Перевиробництва.
Коли тільки товару -- це півлиха.
А от коли капіталу (тобто занадто капіталу вкладено, занадтий дисбаланс з обмеженим попитом), то лихо.

Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...
І отаких мільйони. Особливо при нинішньому рівні розвитку ринку. Є інструменти приросту капіталу -- від банка до акцій. Навіть пенс може прирощувати...
Бо на мінімальні потреби навіть пенсу вистачає.

А попит-то обмежений.
Бажаючих приростити капіталець ... дисбаланс з споживачами.
Так що співи, що ти не купиш трахтора, залиш бабцям коло під'їзду.
Купиш, бо програєш конкуренцію...
Бо трахтор -- це збільшення виробничості труда -- зменшення собівартості одиниці товару.
А не співи, що з доброти душі трахтор робітникам купляєш, щоб більше вони могли заробити)))

Вивчиш абетку, то може колись допетриш, чому Кейнс говорив про 4-х годинну робочу неділю.
І чому безумовний базовий дохід.
І чому війни в світі.
І чому піраміді боргів альтернативи нема, і не може бути. І в чому її суть, якщо вона в фундаменті. Що це тоді таке по суті своїй -- надання у борг, який апріорі не буде (увесь) повернено ніколи. І рост, рост і рост боргів.

Не розумію... Невже тобі самому не цікаво глибше розібратися? Почитати основи.
Бажання в нього *трахтор* купити повинно бути)))))) -- цирк. В добряка, годувальника))
Да це твоя природа, сутність. Бізнесмена. Якщо не хочеш програти конкуренцію. І вчетверте збанкротіти. Ти ж три чи чотири рази банкротів?

А якщо осилиш Рікардо. Про труд, мінову та потребітельську вартості товарів..., то прозрієш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:30

  detroytred написав:Ринок -- це надлишок.
Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.
можно узнать чего сейчас в Украине избыток? Может э.энергии или моб.ресурса, или военной техники? или бюджет ломится от избытка средств. Избыток когда экономика работает как часы, когда бюджетные деньги не пилятся, когда нет коррупции и инфляции 20%, когда всё работает, каждое производство, зарплаты хватает прокормить семью и раб.сила не думает ехать заграницу. Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
  detroytred написав:Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал..
в какой бизнес вы бы сейчас вложились?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:54

vitaliiangel

в какой бизнес вы бы сейчас вложились?

Vs

Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
Hotab
 
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