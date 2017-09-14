RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9219922092219222
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:55

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ринок -- це надлишок.
Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.
можно узнать чего сейчас в Украине избыток? Может э.энергии или моб.ресурса, или военной техники? или бюджет ломится от избытка средств. Избыток когда экономика работает как часы, когда бюджетные деньги не пилятся, когда нет коррупции и инфляции 20%, когда всё работает, каждое производство, зарплаты хватает прокормить семью и раб.сила не думает ехать заграницу. Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
  detroytred написав:Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал..
в какой бизнес вы бы сейчас вложились?

Всесвіт бескінечний. Теоретично ресурс необмежений. Можна споживати по принципу: як не з"ї, то понадкусую, але і тоді щось залишиться.
А людина з"їсти може, хай там 1 кг "Мішки на сєв полюсє" в день, та ще півбройлера.
Тому ріст економіки в останні роки іде не в матеріальному полі, а у сфері послуг, он недавно кажуть, в Києві силовики блогершу піймали, яка в інтернеті показувала оголені сіськи за гроші, замість того, щоб коровам хвости крутити, чим знецінювали трудфронт. Але ж і попит значить знайшовся. І ресурс.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 лип, 2024 20:58, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:56

flyman


яка в інтернеті показувала оголені сіськи за гроші,

А ти досі це робиш безкоштовно
Hotab
 
Повідомлень: 12768
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:08

  makar_ написав:
  tester7336 написав:
  makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?


все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом.
пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей.
а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.

Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?


В тумбочке, как в анекдоте. В тумбочках тех у кого в новостях постоянно находят как ни диван полностью набитый баксами так кровать - https://informator.ua/ru/valyutoy-zaste ... obilizacii Короче будут щипать богатых (нет, ну называться это будет как то по другому иначе за что ж коммунистов запретили но смысл будет тот же)
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:21

На сусідніх гілках цього форуму пишуть, що у когось щось відібрали.
  San написав:Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
[/quote]
А что это за ветка и что именно у этого Сана отобрали(как государство, а не архитектор Соуг того Народу ИВК и прочие жидовины)?
И по поводу бусификации в Донецке два года назад - вы это лично наблюдали, и переехали оттуда уже после таких виденных событмй или был иной источник получения инфы, типа тикток-роликов в телеге и освещение этой бусификациии в прессе там(а там разве есть неподконтрольная дыровцвм пресса?) - всё как у нас?
барабашов
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 16.06.15
Подякував: 278 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9219922092219222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3429)
28.07.2024 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.