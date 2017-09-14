detroytred написав:Ринок -- це надлишок. Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.
можно узнать чего сейчас в Украине избыток? Может э.энергии или моб.ресурса, или военной техники? или бюджет ломится от избытка средств. Избыток когда экономика работает как часы, когда бюджетные деньги не пилятся, когда нет коррупции и инфляции 20%, когда всё работает, каждое производство, зарплаты хватает прокормить семью и раб.сила не думает ехать заграницу. Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
detroytred написав:Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал..
в какой бизнес вы бы сейчас вложились?
Всесвіт бескінечний. Теоретично ресурс необмежений. Можна споживати по принципу: як не з"ї, то понадкусую, але і тоді щось залишиться. А людина з"їсти може, хай там 1 кг "Мішки на сєв полюсє" в день, та ще півбройлера. Тому ріст економіки в останні роки іде не в матеріальному полі, а у сфері послуг, он недавно кажуть, в Києві силовики блогершу піймали, яка в інтернеті показувала оголені сіськи за гроші, замість того, щоб коровам хвости крутити, чим знецінювали трудфронт. Але ж і попит значить знайшовся. І ресурс.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 лип, 2024 20:58, всього редагувалось 2 разів.
makar_ написав:Наврядчи. Де ми візьмемо більше десяти кілобаксів одноразового заохочення для контрактників?
все зависит от того насколько власть хочет заигрывать с тылом. пока война идет не за счет лишений тыла а за счет лишений воинов и их семей. а как же иначе - зе нужно что бы ему хлопали а не проклинали.
Якраз у разі переходу з примусової бусифікації на набір добровольців на контракт з заохоченням у 10к баксів він би зірвав овації. Але де на це взяти гроші?
В тумбочке, как в анекдоте. В тумбочках тех у кого в новостях постоянно находят как ни диван полностью набитый баксами так кровать - https://informator.ua/ru/valyutoy-zaste ... obilizacii Короче будут щипать богатых (нет, ну называться это будет как то по другому иначе за что ж коммунистов запретили но смысл будет тот же)
На сусідніх гілках цього форуму пишуть, що у когось щось відібрали.
San написав:Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
[/quote] А что это за ветка и что именно у этого Сана отобрали(как государство, а не архитектор Соуг того Народу ИВК и прочие жидовины)? И по поводу бусификации в Донецке два года назад - вы это лично наблюдали, и переехали оттуда уже после таких виденных событмй или был иной источник получения инфы, типа тикток-роликов в телеге и освещение этой бусификациии в прессе там(а там разве есть неподконтрольная дыровцвм пресса?) - всё как у нас?