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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:25
барабашов написав:
А что это за ветка и что именно у этого Сана отобрали
Сан займався акціями.
Вчився у Мицика...
Лишився, виходячи з допису, акцій.
Більше 10 років тому читав їх обох.
Глиби...
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:28
Denik написав:
Військова перемога над рашкою буде після того як в них розвалиться економіка. А до цього вже близько. Облікову ставку підняли до 18 відсотків. Це означає, що вся іпотека в них як і держоблігації та кредити газпрому, які роздавалися під 6-7% коштуєє 35-40% від номінальної вартості.
Вкладникам їх 18% по вкладам видається за рахунок нових вкладників. Тобто маємо не держбанки рф, а МММ.
Скільки місяців в рашці МММ проіснувало?
На каком курсе доллара скрепные банки посыпятся как МММ - 200, 300 или тысяча? Ну чтоб ориентиры осязаемые через гугол иметь когда шампанское открывать
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:29
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ринок -- це надлишок.
Надлишок пропозиції. Товару. Капіталу.
можно узнать чего сейчас в Украине избыток? Может э.энергии или моб.ресурса, или военной техники? или бюджет ломится от избытка средств. Избыток когда экономика работает как часы, когда бюджетные деньги не пилятся, когда нет коррупции и инфляции 20%, когда всё работает, каждое производство, зарплаты хватает прокормить семью и раб.сила не думает ехать заграницу. Нам до избытка как до луны раком. Скоро при таких раскладах начнутся дефициты.
detroytred написав:
Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал..
в какой бизнес вы бы сейчас вложились?
Хотаб дуже влучно відповів.
Потреба в товарі і попит -- це різні речі.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:49
detroytred
ссылаться на мнение хотаба муветон. для вас он может быть гуру и авторитет, для меня его мнение равно мнению 6ти летнего ребёнка. Я вам уже приводил пример, был автозаз, что теперь вместо него? Была бурштинская ТЭС, что теперь вместо неё?
detroytred написав:
Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...
и где толпа желающих приростить капитал построив рядом с бурштинской новую ТЭС? желания приростить мало, есть риски и нужны гарантии, что завтра не придёт саша стоматолог всё отжимать а путин построенное не разбомбит. Как вы думаете влияют ли 2 эти фактора на избыток про который вы говорили?
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:59
Вовлеченность ввп ротписи в войне- 7%
Европы 0.4%
Украины - 35%
С чего вдруг росия должна посыпаться экономически? Они новые самолёты вводят на рейсы. И где санкции?
Запад -
Лицемеры и популисты
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Додано: Нед 28 лип, 2024 22:11
набиулина в своём докладе сказала что росия и центробанк готовятся к очень долгой войне.
Кто ждал осенью какого то окончания, не ждите
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Додано: Нед 28 лип, 2024 22:18
vitaliiangel написав:detroytred
ссылаться на мнение хотаба муветон. для вас он может быть гуру и авторитет, для меня его мнение равно мнению 6ти летнего ребёнка. Я вам уже приводил пример, был автозаз, что теперь вместо него? Была бурштинская ТЭС, что теперь вместо неё?
detroytred написав:
Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...
и где толпа желающих приростить капитал построив рядом с бурштинской новую ТЭС? желания приростить мало, есть риски и нужны гарантии, что завтра не придёт саша стоматолог всё отжимать а путин построенное не разбомбит. Как вы думаете влияют ли 2 эти фактора на избыток про который вы говорили?
Відповідь була точна.
Стосовно ризиків і т.д. --- кеп-очевидність...
Ви знов переходите на опцію, що опонент ...
Тобто ми про різні речі ведемо мову.
Ще раз -- потреба і попит це різні речі.
Попит. Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.
Виробництво товарів-послуг (хоч е-е ТЕС) здійснюється не з метою забезпечення населення товарами, послугами (електроенергією)), а з метою прибутку. Потрібен попит, який забезпечить прибуток. З урахуванням ризиків, гарантій та хоч чого.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 28 лип, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 22:20
Бетон написав:
набиулина в своём докладе сказала что росия и центробанк готовятся к очень долгой войне.
Кто ждал осенью какого то окончания, не ждите
Вона не казала, це буде Північна, чи Арктична чи одна за одною?
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Додано: Нед 28 лип, 2024 22:21
Бетон написав:
набиулина в своём докладе сказала что росия и центробанк готовятся к очень долгой войне.
Кто ждал осенью какого то окончания, не ждите
Готуватись і потягнути - трохи різне.
Але на осінь ніхто наче фініш і не обіцяв.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 22:24
detroytred написав:
Ви знов переходите на опцію, що опонент ...
я никуда не перехожу, спорьте себе с будивельныком дальше. можете ещё хотаба подключить.
detroytred написав:
Попит. Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.
у конечного потребителя есть столько денег чтобы оплачивать товары/услуги с включенными в прайс рисками? да при цене 100 грн/квт выстроится очередь с генераторами всех мастей (чтобы заработать). И вопрос переместится с компенсации рисков на ёмкость рынка. Много вы по 100 грн/квт э.э.продадите?
detroytred написав:
Виробництво товарів-послуг (хоч е-е ТЕС) здійснюється не з метою забезпечення населення товарами, послугами (електроенергією)), а з метою прибутку. Потрібен попит, який забезпечить прибуток. З урахуванням ризиків, гарантій та хоч чого.
типа спроса на э.э. нет, по 6 часов без света Киев сидит. Люди пешком на 20й этаж ходят и еду готовят на примусах как 100 лет назад. И что с того что есть спрос, где толпа желающих его удовлетворить, в книжках кийосаки?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 28 лип, 2024 22:35, всього редагувалось 5 разів.
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