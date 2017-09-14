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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9220922192229223
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://aspi.com.ua/news/politika/maliy ... #gsc.tab=0
Представники малійського повстанського руху "Постійна стратегічна платформа миру, безпеки та розвитку" або CSP-PSD, які взяли в полон кількох бойовиків російської ПВК "Вагнер", запропонували передати їх українській стороні.

Про йдеться в пості на сторінці повстанців у мережі X. У публікації сказано, що це рішення було ухвалено на знак солідарності з українськими захисниками, які борються з російськими окупантами. "Ми захопили значну кількість найманців "Вагнера" і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу", — написали повстанці.

Також у пості сказано, що цей жест сприятиме зміцненню зв'язків з українською стороною і сприятиме спільній перемозі. Зазначимо, що до публікації було прикріплено відеоролик, на якому зафіксовано наслідки зіткнення між CSP-PSD і бойовиками "ПВК" Вагнер. На кадрах можна побачити розбиту техніку і понад десять знищених бойовиків військової компанії.
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