https://aspi.com.ua/news/politika/maliy ... #gsc.tab=0 Представники малійського повстанського руху "Постійна стратегічна платформа миру, безпеки та розвитку" або CSP-PSD, які взяли в полон кількох бойовиків російської ПВК "Вагнер", запропонували передати їх українській стороні.
Про йдеться в пості на сторінці повстанців у мережі X. У публікації сказано, що це рішення було ухвалено на знак солідарності з українськими захисниками, які борються з російськими окупантами. "Ми захопили значну кількість найманців "Вагнера" і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу", — написали повстанці.
Також у пості сказано, що цей жест сприятиме зміцненню зв'язків з українською стороною і сприятиме спільній перемозі. Зазначимо, що до публікації було прикріплено відеоролик, на якому зафіксовано наслідки зіткнення між CSP-PSD і бойовиками "ПВК" Вагнер. На кадрах можна побачити розбиту техніку і понад десять знищених бойовиків військової компанії.
vitaliiangel написав:у конечного потребителя есть столько денег чтобы оплачивать товары/услуги с включенными в прайс рисками? да при цене 100 грн/квт выстроится очередь с генераторами всех мастей (чтобы заработать). - типа спроса на э.э. нет, по 6 часов без света Киев сидит. Люди пешком на 20й этаж ходят и еду готовят на примусах как 100 лет назад. И что с того что есть спрос, где толпа желающих его удовлетворить, в книжках кийосаки?
Виробник задовільняє не потреби чиїсь в товарі, а свою потребу отримати прибуток з капіталу.
Да хоч 1000 грн. кВт...)))
З.и. стосовно Кіосакі (особистого збагачення) то до Будівельника.
Denik написав:Військова перемога над рашкою буде після того як в них розвалиться економіка. А до цього вже близько. Облікову ставку підняли до 18 відсотків. Це означає, що вся іпотека в них як і держоблігації та кредити газпрому, які роздавалися під 6-7% коштуєє 35-40% від номінальної вартості. Вкладникам їх 18% по вкладам видається за рахунок нових вкладників. Тобто маємо не держбанки рф, а МММ. Скільки місяців в рашці МММ проіснувало?
Настав час остаточно полишити ілюзії щодо економіки Росії. Вона слабка, якщо критерієм є добробут населення. Але керманичів країни-агресора цікавлять інші питання, а населення погоджується на вельми посередню якість життя задля «величі Росії» (в кричущо нецивілізованому вигляді). Накопичені резерви, високі світові ціни на енергоносії, адаптивність економіки до викликів, низький держборг та великі можливості нарощувати внутрішні запозичення дозволяють Росії не тільки вести загарбницьку війну проти України щонайменше декілька років, а й формувати підґрунтя для наступних воєн проти інших країн, в т.ч. в Європі. https://glavcom.ua/columns/viacheslavbu ... e_vignette
Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.