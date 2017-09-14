Ukrainian написав:Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
Вот, молодец, все по теме написал
но ньюанс есть -если такой завод начать строить то когда нам скажут пальчиком "низзя" то будет слишком явно видно что мы уже не независимы. А втайне вообще от всех построить - ну анриал наверное. Ну и спецы нужны - то вообще отдельная тема.