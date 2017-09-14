Додано: Пон 29 лип, 2024 01:22

Hotab написав: candle645

Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити



Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??

Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??

Тобі язичок твоїми ж зубами не прибивали ніколи, щоб ти говорив лише по те що знаєш, а не придумував?

Не до начальників виконавців (яких дійсно можна притягнути , якщо вони давали своїм підлеглим подібні вказівки) , а саме до виконавців?



Зате прекрасно відповідають військові керівники. Бо саме стосунки «військовий-військовий» розглядаються в статті 426 і всіх її частинах.



Бо спроби порушити щось по 426~1 були чи не з 2022 року, але по факту по ній якось виконавці (дуболоми на вулиці) не відповідають. Так а де судові рішення по ст.426-1 ККУ по відношенню саме до конкретних виконавців «бєспредєла до цивільних»?Бо спроби порушити щось по 426~1 були чи не з 2022 року, але по факту по ній якось виконавці (дуболоми на вулиці) не відповідають.

Мені як Dev/Tech Lead (з 20-30-ма підлеглими) по твоїй та армійській логіці теж повинно бути не комільфо на посаді оператора, яка по IT-личкам на 5-6 рівнів нижча (оператор, трейні, джун, мідл, сіньйор, лідінг, * лід)І спеціалізація у мене - обробка market-data та алго-трейдинг.Знаєш - на початку 2023 теж дуже хотілось сказати - "охорона паркану" до моєї профессії взагалі ніяким боком, налаштування моторол, гномів та всяких СІДО, чи робота з MS Office - звичайно можу, але overqualified, тому давайте на моє місце мобілізують когось іншого, навіть необов"язково айтішника - телеоператор та колишній власник магазину комп. техніки теж цілком справляються. А я поїду кудись в Прагу чи на Балі, і чекатиму поки з"явиться підходяща посада та завдання по моєму профілю (згоден навіть на щось суміжне типу OSINT в фінансовій сфері).От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...Якщо ні - то таки "порішав".До 07-03-2022 служити не доводилось, після - "коллеги" теж загалом адекватні, тому звичайно ні.Зараз ми знаходимось на стадії "торгу" - і одне з посилань направильне як саме на окрему статтю, і ймовірні організатори військового злочину протигромадянина України таки підсудні по 426-1А виконавці - звичайно їх потрібно судити по інших більш "легких" або навпаки "важких" статтях в залежності від ролі в злочині - когось за підробку документів чи службове недбальство, когось - за (важкі) тілесні ушкодження чи (замах) на вбивство.так нажаль їх немає взагалі, принаймі анонсованих на сайті телемарафону tsn.uaНавіть відкриття подібної справи - велика рідкість, і тільки завдяки депутатам рівня Лубінця чи Мазерашу