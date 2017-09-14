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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9221922292239224
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 00:40

  Ukrainian написав:Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.


Вот, молодец, все по теме написал
но ньюанс есть -если такой завод начать строить то когда нам скажут пальчиком "низзя" то будет слишком явно видно что мы уже не независимы. А втайне вообще от всех построить - ну анриал наверное. Ну и спецы нужны - то вообще отдельная тема.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 01:00

  Denik написав:
  барабашов написав:На каком курсе доллара скрепные банки посыпятся как МММ - 200, 300 или тысяча? Ну чтоб ориентиры осязаемые через гугол иметь когда шампанское открывать

При 200 вже буде масовий винос із банків який можна буде вилікувати лише друкарським станком.

Последний раз у них реальная ж0па с банками и вкладами была 26 лет назад после фразы БорысНикалаича "Твёрдо и чётко - девальвации не будет!!!" - тогда за месяц вчетверо дерево рухнуло(6.3>>>25),у нас тоже вдвое с 2,15 до 4.5 почти, с откатом на 3,75 где то в октябре(у них и 16.5 было тогда недельку)
В 2016м в феврале курс 80 после 41-43 в 14м осенью они как то прошли под песни Кобдзона и Лепса без краха банков, как и пару месяцев конкретно выше 100та весной 22го, просто теперь у них нормальное новое авто стоит две цены от входа минимум, Крузак 300й новый 150тыс к примеру и выше, Прадо 23года под сотню куе, но там больше накрутка от параллельных импортов.
И когда ждать у них хотя бы 200, за 400 и мечтать не будем?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 01:12

  Бетон написав:набиулина в своём докладе сказала что росия и центробанк готовятся к очень долгой войне.
Кто ждал осенью какого то окончания, не ждите

В том докладе не было конечных целей - сделать из Марика Сочи-2014(олимпиада), а из Бахмута с Северодонецком - Красную Поляну или раскуярить к ебеням хоть Смерчами и С300 Харьков, Запор и если дотянутся - и Днепр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 01:22

  Hotab написав:candle645
Мені теж дуже цікаво дізнатися як це можна зробити

Так «хотілося б дізнатися» , чи ти все ж стверджуєш (начебто точно знаєш) , що «хитрозроблений Хотаб порішав»??

Мені як Dev/Tech Lead (з 20-30-ма підлеглими) по твоїй та армійській логіці теж повинно бути не комільфо на посаді оператора, яка по IT-личкам на 5-6 рівнів нижча (оператор, трейні, джун, мідл, сіньйор, лідінг, * лід)
І спеціалізація у мене - обробка market-data та алго-трейдинг.
Знаєш - на початку 2023 теж дуже хотілось сказати - "охорона паркану" до моєї профессії взагалі ніяким боком, налаштування моторол, гномів та всяких СІДО, чи робота з MS Office - звичайно можу, але overqualified, тому давайте на моє місце мобілізують когось іншого, навіть необов"язково айтішника - телеоператор та колишній власник магазину комп. техніки теж цілком справляються. А я поїду кудись в Прагу чи на Балі, і чекатиму поки з"явиться підходяща посада та завдання по моєму профілю (згоден навіть на щось суміжне типу OSINT в фінансовій сфері).
От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...
Якщо ні - то таки "порішав".

Тобі язичок твоїми ж зубами не прибивали ніколи, щоб ти говорив лише по те що знаєш, а не придумував?

До 07-03-2022 служити не доводилось, після - "коллеги" теж загалом адекватні, тому звичайно ні.
Не до начальників виконавців (яких дійсно можна притягнути , якщо вони давали своїм підлеглим подібні вказівки) , а саме до виконавців?

Зате прекрасно відповідають військові керівники. Бо саме стосунки «військовий-військовий» розглядаються в статті 426 і всіх її частинах.

Зараз ми знаходимось на стадії "торгу" - і одне з посилань на ст.426-1 ККУ правильне як саме на окрему статтю, і ймовірні організатори військового злочину проти цивільного громадянина України таки підсудні по 426-1
А виконавці - звичайно їх потрібно судити по інших більш "легких" або навпаки "важких" статтях в залежності від ролі в злочині - когось за підробку документів чи службове недбальство, когось - за (важкі) тілесні ушкодження чи (замах) на вбивство.
Так а де судові рішення по ст.426-1 ККУ по відношенню саме до конкретних виконавців «бєспредєла до цивільних»? :D
Бо спроби порушити щось по 426~1 були чи не з 2022 року, але по факту по ній якось виконавці (дуболоми на вулиці) не відповідають. :D

так нажаль їх немає взагалі, принаймі анонсованих на сайті телемарафону tsn.ua
Навіть відкриття подібної справи - велика рідкість, і тільки завдяки депутатам рівня Лубінця чи Мазерашу
candle645
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