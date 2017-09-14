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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9222922392249225
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 03:12

candle645
От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...
Якщо ні - то таки "порішав".


Так треба не «схемами цікавитись», а закони вивчати. Схеми - це до Успіха.

До 07-03-2022 служити не доводилось, після - "коллеги" теж загалом адекватні, тому звичайно ні.

Щоб і далі таке щастя в житті супроводжувало - треба за язиком слідкувати.

Зараз ми знаходимось на стадії "торгу"


Може ти десь чимось торгуєш , я - ні.
Тому навіть якщо в новинах ТСН «фігурує частина 1 статті 426 , то це зовсім не означає, що вона може застосуватись до виконавців , які ловлять (бусифіксують) людей .
Ба більше, це абсолютно нормальна практика в рамках однієї кримінальної справи (наприклад по побиттю чи викраденню військовослужбовцем цивільних людей) обовʼязково причепом зачепити його начальників. В рамках цієї ж справи. Які можуть або відповідати за бездіяльність, або за перевищення повноважень. ( що якраз є військовим злочином)
Але це зовсім не означає (я повертаю тебе до того, що тебе з початку збудило і з чим ти з визгами прибіг ) що гіпотетичні злочини людоловів на вулиці - це «військові злочини», і підпадають під статтю 426 , чи будь яку її частину.
Що і доведено судовою практикою. І в чому ти І сам за день переконався, не знайшовши випадків засудження людоловів по цій статі. Проте по важчим статтям (але загальнокримінальним, а не військовим) - якраз засуджуються.
На майбутнє будь уважнішим і обережнішим, навіть якщо тобі дуже хочеться мені заперечити, бо ти втомлений на війні , і чомусь вирішив що саме я причина твого там перебування, , спочатку вивчай питання, а потім пробуй верещати на мене. Зі мною твої істерики не пройдуть.
Hotab
 
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