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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9222922392249225
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 03:12

candle645
От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...
Якщо ні - то таки "порішав".


Так треба не «схемами цікавитись», а закони вивчати. Схеми - це до Успіха.

До 07-03-2022 служити не доводилось, після - "коллеги" теж загалом адекватні, тому звичайно ні.

Щоб і далі таке щастя в житті супроводжувало - треба за язиком слідкувати.

Зараз ми знаходимось на стадії "торгу"


Може ти десь чимось торгуєш , я - ні.
Тому навіть якщо в новинах ТСН «фігурує частина 1 статті 426 , то це зовсім не означає, що вона може застосуватись до виконавців , які ловлять (бусифіксують) людей .
Ба більше, це абсолютно нормальна практика в рамках однієї кримінальної справи (наприклад по побиттю чи викраденню військовослужбовцем цивільних людей, чи крадіжка військовослужбовцем, чи ще щось ) обовʼязково причепом зачепити його начальників. В рамках цієї ж справи. Які можуть або відповідати за бездіяльність, або за перевищення повноважень. ( що якраз є військовим злочином). Проте з того що відомо мені, саме до відповідальності по ККУ притягнути начальника майже неможливо. Максимум дисциплінарно, за неналежне виконання службових обовʼязків, яке привело до безконтрольності за підлеглим о/с, який вчинив злочин чи правопорушення.
Але це зовсім не означає (я повертаю тебе до того, що тебе з початку збудило і з чим ти з визгами прибіг ) що гіпотетичні злочини людоловів на вулиці - це «військові злочини», і підпадають під статтю 426 , чи будь яку її частину.
Що і доведено судовою практикою. І в чому ти І сам за день переконався, не знайшовши випадків засудження людоловів по цій статі. Проте по важчим статтям (але загальнокримінальним, а не військовим) - якраз засуджуються.
На майбутнє будь уважнішим і обережнішим, навіть якщо тобі дуже хочеться мені заперечити, бо ти втомлений на війні , і чомусь вирішив що саме я причина твого там перебування, , спочатку вивчай питання, а потім пробуй верещати на мене. Зі мною твої істерики не пройдуть.

Як підсумок, запамʼятай сам, нагадай Бетону (з яким ця дискусія загалом і починалась, але ти чомусь в неї всунувся без необхідних знань) , нема в діях людей на бусіках ні військових, ні воєнних злочинів. Ніяких «Гааг» і іншого маразму про «відсутність терміну давності». Крапка в цьому питанні.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 лип, 2024 04:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 03:30

vitaliiangel

Нагадаємо, що нардеп Безугла писала, що штат ТЦК складає майже сто тисяч людей.


Безугла буде багато розказувати зараз, щоб по неї не забули як про використаний контрацептив.
В Україні десь 250 тЦК. Більшість з них районні (а по факту навіть знаходяться в бувших райцентрах, нема там вже району) , що являють собою одноповерхове приміщення на 3-4 кімнати.
Розділити 100 тис на 250 вмієш без калькулятора?
400 чол не поміститься навіть в обласному. Про районні оті і мови не може бути.
Чергова маніпуляція:
«Штат ТЦК»
«Батальйон ТРО, в який входить рота охорони ТЦК». Які їздять з фронту в тил і навпаки, міняючи один одного.
Але хомячки жують. Репостять. «Шокують» один одного.

Десь так як «шокували» і репостили «новину» про зарплату воєнкомів в 160 тисяч гривень на місяць. Поки їм не пояснили цифри в декларації.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 06:19

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred ссылаться на мнение хотаба муветон. для вас он может быть гуру и авторитет, для меня его мнение равно мнению 6ти летнего ребёнка. Я вам уже приводил пример, был автозаз, что теперь вместо него? Была бурштинская ТЭС, что теперь вместо неё?
  detroytred написав:Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...
и где толпа желающих приростить капитал построив рядом с бурштинской новую ТЭС? желания приростить мало, есть риски и нужны гарантии, что завтра не придёт саша стоматолог всё отжимать а путин построенное не разбомбит. Как вы думаете влияют ли 2 эти фактора на избыток про который вы говорили?

Відповідь була точна.

Стосовно ризиків і т.д. --- кеп-очевидність...
Ви знов переходите на опцію, що опонент ...
Тобто ми про різні речі ведемо мову.
Ще раз -- потреба і попит це різні речі.
Попит. Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.

Виробництво товарів-послуг (хоч е-е ТЕС) здійснюється не з метою забезпечення населення товарами, послугами (електроенергією)), а з метою прибутку. Потрібен попит, який забезпечить прибуток. З урахуванням ризиків, гарантій та хоч чого.

Є попит на є-є , є дефіцит персоналу,є ризик знищення, є закладання ризиків у вартість товару і росте ціна за товар , ростуть інші ціни на товари, що це означає для пересічних? Нагадаю,у кого є власний будинок коли газ коштував 0,7 грн за одиницю, проте коли ціна виросла у рази,що трапилося ніхто не пам'ятає?
sens
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