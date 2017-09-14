Додано: Пон 29 лип, 2024 08:36

candle645 написав: От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...

Якщо ні - то таки "порішав".

От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...Якщо ні - то таки "порішав".

п.3 ч.5 ст. 26 ЗУ Про військовий обов'язок і військову службуСтаття 26. Звільнення з військової служби5. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:3) під час проведення мобілізації та дії воєнного стану:а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;б) за станом здоров’я:на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;г) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається частиною дванадцятою цієї статті (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);ґ) за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України), але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби;д) у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);е) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);ж) у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану;з) у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.