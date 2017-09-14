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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 03:30
vitaliiangel
Нагадаємо, що нардеп Безугла писала, що штат ТЦК складає майже сто тисяч людей.
Безугла буде багато розказувати зараз, щоб по неї не забули як про використаний контрацептив.
В Україні десь 250 тЦК. Більшість з них районні (а по факту навіть знаходяться в бувших райцентрах, нема там вже району) , що являють собою одноповерхове приміщення на 3-4 кімнати.
Розділити 100 тис на 250 вмієш без калькулятора?
400 чол не поміститься навіть в обласному. Про районні оті і мови не може бути.
Чергова маніпуляція:
«Штат ТЦК»
«Батальйон ТРО, в який входить рота охорони ТЦК». Які їздять з фронту в тил і навпаки, міняючи один одного.
Але хомячки жують. Репостять. «Шокують» один одного.
Десь так як «шокували» і репостили «новину» про зарплату воєнкомів в 160 тисяч гривень на місяць. Поки їм не пояснили цифри в декларації.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 06:19
detroytred написав: vitaliiangel написав:detroytred
ссылаться на мнение хотаба муветон. для вас он может быть гуру и авторитет, для меня его мнение равно мнению 6ти летнего ребёнка. Я вам уже приводил пример, был автозаз, что теперь вместо него? Была бурштинская ТЭС, что теперь вместо неё?
detroytred написав:
Ще нюанс --- ти собі краще авто не купиш, а вкладеш гроші в бізнес. Бо бажання приростити капітал...
и где толпа желающих приростить капитал построив рядом с бурштинской новую ТЭС? желания приростить мало, есть риски и нужны гарантии, что завтра не придёт саша стоматолог всё отжимать а путин построенное не разбомбит. Как вы думаете влияют ли 2 эти фактора на избыток про который вы говорили?
Відповідь була точна.
Стосовно ризиків і т.д. --- кеп-очевидність...
Ви знов переходите на опцію, що опонент ...
Тобто ми про різні речі ведемо мову.
Ще раз -- потреба і попит це різні речі.
Попит. Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.
Виробництво товарів-послуг (хоч е-е ТЕС) здійснюється не з метою забезпечення населення товарами, послугами (електроенергією)), а з метою прибутку. Потрібен попит, який забезпечить прибуток. З урахуванням ризиків, гарантій та хоч чого.
Є попит на є-є , є дефіцит персоналу,є ризик знищення, є закладання ризиків у вартість товару і росте ціна за товар , ростуть інші ціни на товари, що це означає для пересічних? Нагадаю,у кого є власний будинок коли газ коштував 0,7 грн за одиницю, проте коли ціна виросла у рази,що трапилося ніхто не пам'ятає?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:24
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Що ви заперечуєте чи з чим не згодні?
что на пустом месте тут же появится бизнес чтобы заработать. По книгам оно так, по факту есть инфляция и германцев, который может решить что вы мало платите налогов и все ваши бизнес-планы будут умножены на ноль, а с инвестиций придется выходить с убытками. Это я ещё войну как форс мажор не учитываю. В сложный капиталоемкий бизнес здесь вложиться только самоубийца. А ресторанов/аптек/кофеен/шиномонтажей да рядом с вашим ещё 5шт откроется. Поделив и без того мизерную прибыль ещё на 5 частей.
_Mykola_ много раз писал как государство "помогает" производителям Дронов. Казалось бы война , каждому кто поставляет оружие нужно дать зелёный свет. Фигвам. Кто то должен содержать эту всю бюрократию.
На придбання суддівських мантій у комплекті з жабо для місцевих судів області виділять понад півмільйона гривень.
Замовником виступило Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області.
Усього планують придбати 91 комплект одягу. Кошти на це виділили з державного бюджету України.
У разі успішних торгів поставити товар мають до 30 вересня 2024 року.
Denik написав: барабашов написав:
На каком курсе доллара скрепные банки посыпятся как МММ - 200, 300 или тысяча? Ну чтоб ориентиры осязаемые через гугол иметь когда шампанское открывать
При 200 вже буде масовий винос із банків який можна буде вилікувати лише друкарським станком.
Шел 15й год войны, а Denik как и в 2022 обещал что РФ вот вот экономически развалится.
Ні.
Все рівно поки не розумію про що ви. Про по яким книгам? Про на якому порожньому місці?
Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну.
Виробник дивиться на потенційний попит по даній ціні. Приймає рішення спрямовування капіталу. Тоді з'являється виробництво.
Приклад з мантіями добрий.
Є попит на мантії (да ще з чималим прибутком скоріше за все), є виробництво мантій.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:34
sens написав:
Є попит на є-є , є дефіцит персоналу,є ризик знищення, є закладання ризиків у вартість товару і росте ціна за товар , ростуть інші ціни на товари, що це означає для пересічних? Нагадаю,у кого є власний будинок коли газ коштував 0,7 грн за одиницю, проте коли ціна виросла у рази,що трапилося ніхто не пам'ятає?
Головне це співвідношення пропозиції-попиту. Воно визначає ціну. А також собівартість.
Для пересічного це означає те, що я завжди казав --- все рівно з нього стягнуть гроші з гаманця. Не за їжу, так за одежу. Не за одежу, так за побутову техніку. Не за техніку, так за авто. Не за авто, так за комуналь. Не за комуналь, так за медицину. Тощо.
А хрєново, коли стягують не за засоби підвищення рівня життя, а назад -- за базові потреби: їжу, тепло, безпеку.
Пересічний переймається не вкладанням грошей, наприклад, в акції, а купівлею собі товарів. Грошей йому тільки на товари вистачає.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 29 лип, 2024 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:36
candle645 написав:
От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...
Якщо ні - то таки "порішав".
п.3 ч.5 ст. 26 ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 26. Звільнення з військової служби
5. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:
3) під час проведення мобілізації та дії воєнного стану:
а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
б) за станом здоров’я:
на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;
г) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається частиною дванадцятою цієї статті (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
ґ) за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України), але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби;
д) у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
е) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);
ж) у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану;
з) у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:49
detroytred написав:
Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну.
Виробник дивиться на потенційний попит по даній ціні. Приймає рішення спрямовування капіталу. Тоді з'являється виробництво.
жирно намекну. Украина очень нуждается в современном оружии, например ракетах большой дальности, но такие производства не появляются. Как и многое другое. Как видите потенциал заработать есть, а решения влить капитал нету. В цену такой ракеты можно вложить любые риски, что это меняет?
Ваши экономические схемы слишком упрощенны. Мало наличия потенциального рынка и цены с включенными рисками, нехватает ещё важных компонентов. Например политической стабильности. Завтра придет к власти чивокуня-2 и все западные инвестиции перейдут к новым хозяевам, как завод кнауф в Соледаре.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:57
detroytred написав: sens написав:
Є попит на є-є , є дефіцит персоналу,є ризик знищення, є закладання ризиків у вартість товару і росте ціна за товар , ростуть інші ціни на товари, що це означає для пересічних? Нагадаю,у кого є власний будинок коли газ коштував 0,7 грн за одиницю, проте коли ціна виросла у рази,що трапилося ніхто не пам'ятає?
Головне це співвідношення пропозиції-попиту. Воно визначає ціну. А також собівартість.
Для пересічного це означає те, що я завжди казав --- все рівно з нього стягнуть гроші з гаманця. Не за їжу, так за одежу. Не за одежу, так за побутову техніку. Не за техніку, так за авто. Не за авто, так за комуналь. Не за комуналь, так за медицину. Тощо.
А хрєново, коли стягують не за засоби підвищення рівня життя, а назад -- за базові потреби: їжу, тепло, безпеку.
Пересічний переймається не вкладанням грошей, наприклад, в акції, а купівлею собі товарів. Грошей йому тільки на товари вистачає.
Ви зараз перерахували чим пересічний себе повинен обмежувати,я пишу про фактори які й далі обізцінюють заробіток у гривні і збільшення ціни на товари,щодо мого прикладу про газ то питання встало так що замість газу відмова на дрова, айфон палицєю і гівном не підзарядити
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Додано: Пон 29 лип, 2024 09:24
katso написав:
ОК, посыпалась, доллар скакнул до 1000 рублей, средний житель забыл что такое новое авто, телефон, джинсы и как выглядит Турция - и как нам это поможет в войне? Нефти-газа на бартер с Ираном и СКореей у них хватит, а мнение среднего жителя про уровень жизни их никогда не волновало.
На той момент на середнього жителя призовного віку чоловічох статі залишиться: гастарбайтер з азії, муслім з Дагестану/Чечні з родиною та старими батьками пенсіонерами, що хоче незалежності, мент/військовий/інший силовик/чиновник з родиною та старими батьками, працівник ОПК з родиною та старими батьками на пенсії, жінка в якої загинув чоловік на СВО, або має інвалідність через СВО зі старими батьками пенсіонерами. Отакий буде в орків зріз суспільства. Не дуже придатний до війни.
Востаннє редагувалось Denik
в Пон 29 лип, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 09:34
vitaliiangel написав:
Шел 15й год войны, а Denik как и в 2022 обещал что РФ вот вот экономически развалится.
Мої обіцянки почалися з 2023 року як ЄС ввели повноцінні санкції на нафту та нафтопродукти. Про можливісь фінансування за рахунок внутрішніх запозичень я тоді ще писав. Але ж і МММ не миттєво розвалилося. Сбербанк СРСР взагалі тримався досить довго.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 09:40
_Mykola_ написав:
Перерахував, по Вашим лінкам, цікаво, як на практиці покаже себе з'єднання 64 комірок по 100А*год послідовно.
там 99% що 5 квт блоки 16S в паралель. 64S не бачив ніколи, мабуть такого і нема
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