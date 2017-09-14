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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:22
Hotab написав:vitaliiangel
Нагадаємо, що нардеп Безугла писала, що штат ТЦК складає майже сто тисяч людей.
Безугла буде багато розказувати зараз, щоб по неї не забули як про використаний контрацептив.
В Україні десь 250 тЦК. Більшість з них районні (а по факту навіть знаходяться в бувших райцентрах, нема там вже району) , що являють собою одноповерхове приміщення на 3-4 кімнати.
Розділити 100 тис на 250 вмієш без калькулятора?
400 чол не поміститься навіть в обласному. Про районні оті і мови не може бути.
Чергова маніпуляція:
«Штат ТЦК»
«Батальйон ТРО, в який входить рота охорони ТЦК». Які їздять з фронту в тил і навпаки, міняючи один одного.
Але хомячки жують. Репостять. «Шокують» один одного.
Десь так як «шокували» і репостили «новину» про зарплату воєнкомів в 160 тисяч гривень на місяць. Поки їм не пояснили цифри в декларації.
Нагадую, що Безугла перша повідомила про зняття Залужного. Тоді теж писали що це хайп.
Про відповідальність.
Ні в кого не питали, знімати Залужного чи ні. Мовки діловито самі все зробили. А відповідальність будуть на пересічних переводити
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:26
Denik написав: vitaliiangel написав:
Шел 15й год войны, а Denik как и в 2022 обещал что РФ вот вот экономически развалится.
Мої обіцянки почалися з 2023 року як ЄС ввели повноцінні санкції на нафту та нафтопродукти. Про можливісь фінансування за рахунок внутрішніх запозичень я тоді ще писав. Але ж і МММ не миттєво розвалилося. Сбербанк СРСР взагалі тримався досить довго.
Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:51
Бетон написав: Denik написав: vitaliiangel написав:
Шел 15й год войны, а Denik как и в 2022 обещал что РФ вот вот экономически развалится.
Мої обіцянки почалися з 2023 року як ЄС ввели повноцінні санкції на нафту та нафтопродукти. Про можливісь фінансування за рахунок внутрішніх запозичень я тоді ще писав. Але ж і МММ не миттєво розвалилося. Сбербанк СРСР взагалі тримався досить довго.
Мінсоц сказав що в нас географічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться
Напишу непопулярну річ проте чому колишній президент продає на Андріївському узвозі мед , в районний суддя на пенсію кожні 3 роки нову квартиру? Виплати це не заробітна плата, ніжня і верхня межа повинні бути в межах не менше прожиткового мінімуму та не більше обмежувальної суми,як наприклад зараз у військових. Мені здається що пенсія 2000-4500 грн замала, треба хоча б 7000 на руки, у кого стаж та інші заслуги достатньо прожитковий мінімум х 2 , не більше, кому треба більше, звертається до роботодавців. Чому Конституція і права на паузі, а будівництву бути?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:01
Hotab написав:vitaliiangel
Нагадаємо, що нардеп Безугла писала, що штат ТЦК складає майже сто тисяч людей.
Безугла буде багато розказувати зараз, щоб по неї не забули як про використаний контрацептив.
В Україні десь 250 тЦК. Більшість з них районні (а по факту навіть знаходяться в бувших райцентрах, нема там вже району) , що являють собою одноповерхове приміщення на 3-4 кімнати.
Розділити 100 тис на 250 вмієш без калькулятора?
400 чол не поміститься навіть в обласному. Про районні оті і мови не може бути.
Чергова маніпуляція:
«Штат ТЦК»
«Батальйон ТРО, в який входить рота охорони ТЦК». Які їздять з фронту в тил і навпаки, міняючи один одного.
Але хомячки жують. Репостять. «Шокують» один одного.
Десь так як «шокували» і репостили «новину» про зарплату воєнкомів в 160 тисяч гривень на місяць. Поки їм не пояснили цифри в декларації.
В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!).
В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?
Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:16
Кочевник написав:
Ти ж ніби сапог,
он карлсон с генератором на крыше.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:22
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну.
Виробник дивиться на потенційний попит по даній ціні. Приймає рішення спрямовування капіталу. Тоді з'являється виробництво.
жирно намекну. Украина очень нуждается в современном оружии, например ракетах большой дальности, но такие производства не появляются. Как и многое другое. Как видите потенциал заработать есть, а решения влить капитал нету. В цену такой ракеты можно вложить любые риски, что это меняет?
Ваши экономические схемы слишком упрощенны. Мало наличия потенциального рынка и цены с включенными рисками, нехватает ещё важных компонентов. Например политической стабильности. Завтра придет к власти чивокуня-2 и все западные инвестиции перейдут к новым хозяевам, как завод кнауф в Соледаре.
Тільки не бачу чим ви розширили-поглибили вказані мною фактори в повідомленні -"Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну."
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:29
detroytred написав:
Тільки не бачу чим ви розширили-поглибили вказані мною фактори в повідомленні -"Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну."
цена на ракеты большой дальности включает в себя все возможные риски, кроме политических. Поэтому их производства в Украине нет и не будет. Политические риски невозможно включить в цену, при какой цене на ракету вы готовы потерять все инвестиции?
detroytred написав:
Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.
этот тезис неверный. Отсюда неверная часть ваших выводов, что если какой то бизнес в зоне высоких рисков закроется, тут же откроется другой. Собственник крупного комбината, на котором я работал, говорил : "лучше недозаработать, чем потерять инвестицию". В зоне высоких рисков экономические законы работают иначе. На 1й план выходит не "заработать как можно больше", а "потерять как можно меньше".
В книгах про экономику все красиво, только их авторы не жили в Украине и не делали тут бизнес. Иначе бы писали другие вещи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 11:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:33
sens написав:
Ви зараз перерахували чим пересічний себе повинен обмежувати,я пишу про фактори які й далі обізцінюють заробіток у гривні і збільшення ціни на товари,щодо мого прикладу про газ то питання встало так що замість газу відмова на дрова, айфон палицєю і гівном не підзарядити
Саме це я намагався довести -- нема різниці за допомогою якого інструменту пересічний витратить свої гроші на мінімальні базові потреби (у вас заберуть гроші).
Знецінювання грошей, підняття цін товарів є тими ж самими інструментами обмеження.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:34
vitaliiangel написав: Кочевник написав:
Ти ж ніби сапог,
он карлсон с генератором на крыше.
Сапог - це військовий який вчився у воєнному училищі. у протилежність до піджака, який закінчував цивільний ВНЗ. На відміну від піджаків, сапоги знають всі ці задротні чисельності підрозділів, вагу озброєння та інші цифри, які їм згодовували в училищах.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:38
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тільки не бачу чим ви розширили-поглибили вказані мною фактори в повідомленні -"Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну."
цена на ракеты большой дальности включает в себя все возможные риски, кроме политических. Поэтому их производства в Украине нет и не будет. Политические риски невозможно включить в цену, при какой цене на ракету вы готовы потерять все инвестиции?
Да хоч мільярд за одну ракету. При інвестиціях 900 млн.
Звісно з досить сприємливими ризиками для отримання сплати за хоча б тільки першу ракету.
Політичні ризики завжди включаються в ціну. Як і будь-які інші.
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