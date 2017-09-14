RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 922492259226922792289229>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:22

  Hotab написав:vitaliiangel

Нагадаємо, що нардеп Безугла писала, що штат ТЦК складає майже сто тисяч людей.


Безугла буде багато розказувати зараз, щоб по неї не забули як про використаний контрацептив.
В Україні десь 250 тЦК. Більшість з них районні (а по факту навіть знаходяться в бувших райцентрах, нема там вже району) , що являють собою одноповерхове приміщення на 3-4 кімнати.
Розділити 100 тис на 250 вмієш без калькулятора?
400 чол не поміститься навіть в обласному. Про районні оті і мови не може бути.
Чергова маніпуляція:
«Штат ТЦК»
«Батальйон ТРО, в який входить рота охорони ТЦК». Які їздять з фронту в тил і навпаки, міняючи один одного.
Але хомячки жують. Репостять. «Шокують» один одного.

Десь так як «шокували» і репостили «новину» про зарплату воєнкомів в 160 тисяч гривень на місяць. Поки їм не пояснили цифри в декларації.

Нагадую, що Безугла перша повідомила про зняття Залужного. Тоді теж писали що це хайп.
Про відповідальність.
Ні в кого не питали, знімати Залужного чи ні. Мовки діловито самі все зробили. А відповідальність будуть на пересічних переводити
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:26

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:Шел 15й год войны, а Denik как и в 2022 обещал что РФ вот вот экономически развалится.

Мої обіцянки почалися з 2023 року як ЄС ввели повноцінні санкції на нафту та нафтопродукти. Про можливісь фінансування за рахунок внутрішніх запозичень я тоді ще писав. Але ж і МММ не миттєво розвалилося. Сбербанк СРСР взагалі тримався досить довго.

Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.

А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:51

  Бетон написав:
  Denik написав:
  vitaliiangel написав:Шел 15й год войны, а Denik как и в 2022 обещал что РФ вот вот экономически развалится.

Мої обіцянки почалися з 2023 року як ЄС ввели повноцінні санкції на нафту та нафтопродукти. Про можливісь фінансування за рахунок внутрішніх запозичень я тоді ще писав. Але ж і МММ не миттєво розвалилося. Сбербанк СРСР взагалі тримався досить довго.

Мінсоц сказав що в нас географічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.

А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться

Напишу непопулярну річ проте чому колишній президент продає на Андріївському узвозі мед , в районний суддя на пенсію кожні 3 роки нову квартиру? Виплати це не заробітна плата, ніжня і верхня межа повинні бути в межах не менше прожиткового мінімуму та не більше обмежувальної суми,як наприклад зараз у військових. Мені здається що пенсія 2000-4500 грн замала, треба хоча б 7000 на руки, у кого стаж та інші заслуги достатньо прожитковий мінімум х 2 , не більше, кому треба більше, звертається до роботодавців. Чому Конституція і права на паузі, а будівництву бути?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17269
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:01

  Hotab написав:vitaliiangel

Нагадаємо, що нардеп Безугла писала, що штат ТЦК складає майже сто тисяч людей.


Безугла буде багато розказувати зараз, щоб по неї не забули як про використаний контрацептив.
В Україні десь 250 тЦК. Більшість з них районні (а по факту навіть знаходяться в бувших райцентрах, нема там вже району) , що являють собою одноповерхове приміщення на 3-4 кімнати.
Розділити 100 тис на 250 вмієш без калькулятора?
400 чол не поміститься навіть в обласному. Про районні оті і мови не може бути.
Чергова маніпуляція:
«Штат ТЦК»
«Батальйон ТРО, в який входить рота охорони ТЦК». Які їздять з фронту в тил і навпаки, міняючи один одного.
Але хомячки жують. Репостять. «Шокують» один одного.

Десь так як «шокували» і репостили «новину» про зарплату воєнкомів в 160 тисяч гривень на місяць. Поки їм не пояснили цифри в декларації.


В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!).
В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?

Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.
Кочевник
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 16.02.17
Подякував: 389 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:16

  Кочевник написав:Ти ж ніби сапог,
он карлсон с генератором на крыше.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24302
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:22

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну.
Виробник дивиться на потенційний попит по даній ціні. Приймає рішення спрямовування капіталу. Тоді з'являється виробництво.
жирно намекну. Украина очень нуждается в современном оружии, например ракетах большой дальности, но такие производства не появляются. Как и многое другое. Как видите потенциал заработать есть, а решения влить капитал нету. В цену такой ракеты можно вложить любые риски, что это меняет?

Ваши экономические схемы слишком упрощенны. Мало наличия потенциального рынка и цены с включенными рисками, нехватает ещё важных компонентов. Например политической стабильности. Завтра придет к власти чивокуня-2 и все западные инвестиции перейдут к новым хозяевам, как завод кнауф в Соледаре.


Тільки не бачу чим ви розширили-поглибили вказані мною фактори в повідомленні -"Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну."
detroytred
 
Повідомлень: 29566
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:29

  detroytred написав:Тільки не бачу чим ви розширили-поглибили вказані мною фактори в повідомленні -"Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну."
цена на ракеты большой дальности включает в себя все возможные риски, кроме политических. Поэтому их производства в Украине нет и не будет. Политические риски невозможно включить в цену, при какой цене на ракету вы готовы потерять все инвестиции?
  detroytred написав:Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.
этот тезис неверный. Отсюда неверная часть ваших выводов, что если какой то бизнес в зоне высоких рисков закроется, тут же откроется другой. Собственник крупного комбината, на котором я работал, говорил : "лучше недозаработать, чем потерять инвестицию". В зоне высоких рисков экономические законы работают иначе. На 1й план выходит не "заработать как можно больше", а "потерять как можно меньше".

В книгах про экономику все красиво, только их авторы не жили в Украине и не делали тут бизнес. Иначе бы писали другие вещи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 29 лип, 2024 11:38, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24302
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:33

  sens написав:Ви зараз перерахували чим пересічний себе повинен обмежувати,я пишу про фактори які й далі обізцінюють заробіток у гривні і збільшення ціни на товари,щодо мого прикладу про газ то питання встало так що замість газу відмова на дрова, айфон палицєю і гівном не підзарядити

Саме це я намагався довести -- нема різниці за допомогою якого інструменту пересічний витратить свої гроші на мінімальні базові потреби (у вас заберуть гроші).

Знецінювання грошей, підняття цін товарів є тими ж самими інструментами обмеження.
detroytred
 
Повідомлень: 29566
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:34

  vitaliiangel написав:
  Кочевник написав:Ти ж ніби сапог,
он карлсон с генератором на крыше.


Сапог - це військовий який вчився у воєнному училищі. у протилежність до піджака, який закінчував цивільний ВНЗ. На відміну від піджаків, сапоги знають всі ці задротні чисельності підрозділів, вагу озброєння та інші цифри, які їм згодовували в училищах.
Кочевник
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 16.02.17
Подякував: 389 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:38

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тільки не бачу чим ви розширили-поглибили вказані мною фактори в повідомленні -"Ризики, Гетьманцев, інопланетяни, ядерна зима і будь-що закладається в ціну."
цена на ракеты большой дальности включает в себя все возможные риски, кроме политических. Поэтому их производства в Украине нет и не будет. Политические риски невозможно включить в цену, при какой цене на ракету вы готовы потерять все инвестиции?

Да хоч мільярд за одну ракету. При інвестиціях 900 млн.
Звісно з досить сприємливими ризиками для отримання сплати за хоча б тільки першу ракету.

Політичні ризики завжди включаються в ціну. Як і будь-які інші.
detroytred
 
Повідомлень: 29566
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 922492259226922792289229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222473
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.