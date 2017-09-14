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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:40
vitaliiangel написав:
цена на ракеты большой дальности включает в себя все возможные риски, кроме политических. Поэтому их производства в Украине нет и не будет. Политические риски невозможно включить в цену, при какой цене на ракету вы готовы потерять все инвестиции?
detroytred написав:
Ризики .... компенсуються (закладаються в) ціну.
этот тезис неверный. Отсюда неверная часть ваших выводов, что если какой то бизнес в зоне высоких рисков закроется, тут же откроется другой. Собственник крупного комбината, на котором я работал, говорил : "лучше недозаработать, чем потерять инвестицию". В книгах про экономику все красиво, только их авторы не жили в Украине и не делали тут бизнес. Иначе бы писали другие вещи.
это если ракета несколько лямов. а если Украина предложит за ракету трилиард трилионов кг золота?
все упирается именно в цену. вы просто берете цену государств со стабильной ситуацией и натягиваете на Украину.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:42
detroytred написав:
Політичні ризики завжди включаються в ціну. Як і будь-які інші.
поэтому Украина за 30 лет не произвела ничего нового, капиталоёмкого. Даже то что есть (авиастроение например) похерили. Простите дальше спорить не буду.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:43
vitaliiangel написав:
Отсюда неверная часть ваших выводов, что если какой то бизнес в зоне высоких рисков закроется, тут же откроется другой.
Залишилось тільки вказати де я це стверджував.
Причина закриття?
Мова була про ринок, конкуренцію...
Виробників.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:45
detroytred написав: vitaliiangel написав:
Отсюда неверная часть ваших выводов, что если какой то бизнес в зоне высоких рисков закроется, тут же откроется другой.
Залишилось тільки вказати де я це стверджував.
Причина закриття?
Мова була про ринок, конкуренцію...
Виробників.
вы это утверждали давно, что если будивэльнык закроет свой бизнес, тут же кто то откроет аналогичный. Я тогда вас спросил после банкротства 80 банков, хоть один новый открылся. Экономическая теория существует в идеальных условиях и полностью разбивается о практику. Когда такие условия как у нас. Рисков насыпают и насыпают, к монетарным и политическим добавились военные. Сегодня вы откроете бизнес, а завтра тцк мобилизует весь ваш персонал, и насрать военкому что он существует на ваши налоги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:48
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Політичні ризики завжди включаються в ціну. Як і будь-які інші.
поэтому Украина за 30 лет не произвела ничего нового, капиталоёмкого. Даже то что есть (авиастроение например) похерили. Простите дальше спорить не буду.
Мабуть досить?)))
Хто буде розміщувати виробництво в ринку з високими ризиками (хоч з-за політичного фактору, хоч з-за сейсмологічного хоч зза інопланетян), якщо можна виробляти там, де собівартість товару буде нижче. Хоч з-за політичних ризиків, хоч з-за яких. Хоч з-за дешевшого робсили, логістики і т.д.
Останній раз: що ви заперечуєте?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:49
vitaliiangel написав:
вы это утверждали давно, что если будивэльнык закроет свой бизнес, тут же кто то откроет аналогичный.
если он работал - значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:52
Hotab написав:candle645
От і цікавлюсь схемою за якою щось подібне можливе, якщо вона на 100% законна та легальна...
Якщо ні - то таки "порішав".
Так треба не «схемами цікавитись», а закони вивчати. Схеми - це до Успіха.
Я candle64 процитировал нормы закона относительно контрактников. Там есть два интересных подпункта. Нормы эти
состоянием на сегодня.
е) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);
ж) у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану;
Вот только в редакциях закона от 2023 года эти два подпункта отсутствуют.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:54
vitaliiangel написав:
вы это утверждали давно, что если будивэльнык закроет свой бизнес, тут же кто то откроет аналогичный. Я тогда вас спросил после банкротства 80 банков, хоть один новый открылся.
)))))))))))))))))
Так читати контекст треба було.
Конкретно для Будівельника -- я вказав, що відкриється новий на його місці. Бо в нього місце козирне... Це фішка, ніша, яку він сам знайшов. Молодець. Конкуренцію виграв. Забрав на себе від інших магазинів частину їх покупців.
А в загальному випадку: не обов'язково новий виробник замінить. Може і не замінювати новий. Конкуренти заберуть на себе попит вибувшого. Будуть покупці товари купляти в них. Як клієнти вибувших банків спокійнісінько перейшли до тих, хто залишився.
І податки більші будуть сплачувати його конкуренти... Так як купляти тепер стануть більше в них.
Замість Будівельника)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 29 лип, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:55
tester7336 написав: vitaliiangel написав:
вы это утверждали давно, что если будивэльнык закроет свой бизнес, тут же кто то откроет аналогичный.
если он работал - значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?
риски величина не постоянная. В 2023 тцк не выгребали весь мужской персонал в мелких фирмах и блэкаутов по 6 часов не было.
Ранее я приводил пример когда один предприниматель купил автобус возить людей из своего села в райцентр. Больше года маршрут был убыточным, этот человек старался для людей и надеялся что когда нибудь выйдет в прибыль. Потом у него что то случилось и автобус ездить перестал. Никто не захотел этим заниматься. Где в этом примере ваш тезис
какая цена сложилась
значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?
если в автобусе за 50 км едет 3-4 человека, по 300 грн никто не будет ездить, а 60-70 грн даже топливо не окупали. Человек этим занимался из своих личных побуждений.
или вы думаете достаточно воткнуть веник в землю, чтобы он зацвёл.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:02
Аж тепер дійшло, що контрнаступ був "дебільний".
Коли хтось про це заявляв більше року назад - іпсо, зрада, ганьба, цссс...
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