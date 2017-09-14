Додано: Пон 29 лип, 2024 11:55

tester7336 написав: vitaliiangel написав: вы это утверждали давно, что если будивэльнык закроет свой бизнес, тут же кто то откроет аналогичный. вы это утверждали давно, что если будивэльнык закроет свой бизнес, тут же кто то откроет аналогичный.



если он работал - значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять? если он работал - значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?

значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?

риски величина не постоянная. В 2023 тцк не выгребали весь мужской персонал в мелких фирмах и блэкаутов по 6 часов не было.Ранее я приводил пример когда один предприниматель купил автобус возить людей из своего села в райцентр. Больше года маршрут был убыточным, этот человек старался для людей и надеялся что когда нибудь выйдет в прибыль. Потом у него что то случилось и автобус ездить перестал. Никто не захотел этим заниматься. Где в этом примере ваш тезисесли в автобусе за 50 км едет 3-4 человека, по 300 грн никто не будет ездить, а 60-70 грн даже топливо не окупали. Человек этим занимался из своих личных побуждений.или вы думаете достаточно воткнуть веник в землю, чтобы он зацвёл.