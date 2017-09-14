|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:03
vitaliiangel написав:
Человек этим занимался из своих личных побуждений.
Ми загальні (типові) процеси розглядаємо чи частні випадки?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29566
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:03
Бетон написав:
Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
Самий прикол буде коли оці всі незламні баби до кордонів 91го прибіжуть за паспортом з куркою, бо росіянцям пенсію плотють, а українцям вже немає. Ото буде шоу!
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:07
vitaliiangel написав:
Ранее я приводил пример когда один предприниматель купил автобус возить людей из своего села в райцентр. Больше года маршрут был убыточным, этот человек старался для людей и надеялся что когда нибудь выйдет в прибыль. Потом у него что то случилось и автобус ездить перестал. Никто не захотел этим заниматься. Где в этом примере ваш тезис
цена не была рыночной. вот и весь сказ.
была бы цена рыночной - его бы сразу нашлось кем заменить.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:09
vitaliiangel написав:
какая цена сложилась
значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?
если в автобусе за 50 км едет 3-4 человека, по 300 грн никто не будет ездить, а 60-70 грн даже топливо не окупали. Человек этим занимался из своих личных побуждений.
или вы думаете достаточно воткнуть веник в землю, чтобы он зацвёл.
ну сравниваете коня с кобылой. будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий и убыточный бизнес который и нафик никому не нужен потому что чел решил по личным побуждениям кого то возить в убиток.
Востаннє редагувалось tester7336
в Пон 29 лип, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:11
tester7336 написав:
это если ракета несколько лямов. а если Украина предложит за ракету трилиард трилионов кг золота?
тогда не в цене, а в количество денег у покупателя. Цену нарисовать дело одной минуты, а заработать это количество денег может затянуться на вечность.
detroytred написав: vitaliiangel написав:
Человек этим занимался из своих личных побуждений.
Ми загальні (типові) процеси розглядаємо чи частні випадки?
общие только в книжках. У каждого бизнеса своя ситуация, помимо общих рисков есть личные мотивы, и разные взгляды на то что выгодно. Ахметов бы не стал продавать семечки у метро, а бабушкам норм. Вы же выводите некое среднее значение индекса бабушка-ахметов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24302
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:14
detroytred
Могу ошибаться, но от вас звучала теза со смыслом, что кадровая служба приказала долго жить. В ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу неоднократно упоминается кадровая служба. Например, ч. 1 ст. 19. Можете высказаться по ситуации ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:15
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
это если ракета несколько лямов. а если Украина предложит за ракету трилиард трилионов кг золота?
тогда не в цену а в количество денег у покупателя. Цену нарисовать дело одной минуты, а заработать это количество денег может затянуться на вечность.
блин. Виталий. Я скоро начну думать что хотаб прав был.
детройд ИЗНАЧАЛЬНО говорил про борьбу за платежеспособный спрос в условиях рынка.
а не все вот те ваши фантазии то про электричество где все зарегулировано то про ракеты которые никто оплачивать не хочет а что бы на халву дали.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:17
tester7336 написав:
ну сравниваете коня с кобылой. будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий и убыточный бизнес который и нафик никому не нужен потому что чел решил по личным побуждениям кого то возить в убиток.
любой бизнес может стать убыточным. Даже оверуспешный бизнес будивельныка. Прямо вижу очередь желающих. Закрылась компания интайм, кто вместо неё открылся?
tester7336 написав:
блин. Виталий. Я скоро начну думать что хотаб прав был.
можете даже спать с хотабом в обнимку, эти манипуляции на меня не действуют.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24302
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:20
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
ну сравниваете коня с кобылой. будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий и убыточный бизнес который и нафик никому не нужен потому что чел решил по личным побуждениям кого то возить в убиток.
любой бизнес может стать убыточным. Даже оверуспешный бизнес будивельныка. Прямо вижу очередь желающих. Закрылась компания интайм, кто вместо неё открылся?
и на эту тему детройд писал. ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
Виталий вы разочаровываете.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:22
tester7336 написав:
Виталий вы разочаровываете.
мне насрать кого я разочаровываю.
tester7336 написав:
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
ракет большой дальности у нас тоже перепроизводство? почему никто не вкладывается в этот мегауспешный проект? может другая причина?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24302
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63259
|
|
|1493
|222473
|
|
|6076
|707870
|
|