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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9226922792289229>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:03

  vitaliiangel написав: Человек этим занимался из своих личных побуждений.

Ми загальні (типові) процеси розглядаємо чи частні випадки?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.

Самий прикол буде коли оці всі незламні баби до кордонів 91го прибіжуть за паспортом з куркою, бо росіянцям пенсію плотють, а українцям вже немає. Ото буде шоу!
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:07

  vitaliiangel написав:Ранее я приводил пример когда один предприниматель купил автобус возить людей из своего села в райцентр. Больше года маршрут был убыточным, этот человек старался для людей и надеялся что когда нибудь выйдет в прибыль. Потом у него что то случилось и автобус ездить перестал. Никто не захотел этим заниматься. Где в этом примере ваш тезис


цена не была рыночной. вот и весь сказ.
была бы цена рыночной - его бы сразу нашлось кем заменить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:09

  vitaliiangel написав:
значит на рынке УЖЕ сложилась цена которая включала все риски. в том числе военные и политические. это так сложно понять?
какая цена сложилась если в автобусе за 50 км едет 3-4 человека, по 300 грн никто не будет ездить, а 60-70 грн даже топливо не окупали. Человек этим занимался из своих личных побуждений.

или вы думаете достаточно воткнуть веник в землю, чтобы он зацвёл.


ну сравниваете коня с кобылой. будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий и убыточный бизнес который и нафик никому не нужен потому что чел решил по личным побуждениям кого то возить в убиток.
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 29 лип, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:11

  tester7336 написав:это если ракета несколько лямов. а если Украина предложит за ракету трилиард трилионов кг золота?
тогда не в цене, а в количество денег у покупателя. Цену нарисовать дело одной минуты, а заработать это количество денег может затянуться на вечность.
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав: Человек этим занимался из своих личных побуждений.

Ми загальні (типові) процеси розглядаємо чи частні випадки?
общие только в книжках. У каждого бизнеса своя ситуация, помимо общих рисков есть личные мотивы, и разные взгляды на то что выгодно. Ахметов бы не стал продавать семечки у метро, а бабушкам норм. Вы же выводите некое среднее значение индекса бабушка-ахметов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 29 лип, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:14

detroytred
Могу ошибаться, но от вас звучала теза со смыслом, что кадровая служба приказала долго жить. В ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу неоднократно упоминается кадровая служба. Например, ч. 1 ст. 19. Можете высказаться по ситуации ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:15

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:это если ракета несколько лямов. а если Украина предложит за ракету трилиард трилионов кг золота?
тогда не в цену а в количество денег у покупателя. Цену нарисовать дело одной минуты, а заработать это количество денег может затянуться на вечность.


блин. Виталий. Я скоро начну думать что хотаб прав был.
детройд ИЗНАЧАЛЬНО говорил про борьбу за платежеспособный спрос в условиях рынка.
а не все вот те ваши фантазии то про электричество где все зарегулировано то про ракеты которые никто оплачивать не хочет а что бы на халву дали.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:17

  tester7336 написав:ну сравниваете коня с кобылой. будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий и убыточный бизнес который и нафик никому не нужен потому что чел решил по личным побуждениям кого то возить в убиток.
любой бизнес может стать убыточным. Даже оверуспешный бизнес будивельныка. Прямо вижу очередь желающих. Закрылась компания интайм, кто вместо неё открылся?
  tester7336 написав:блин. Виталий. Я скоро начну думать что хотаб прав был.
можете даже спать с хотабом в обнимку, эти манипуляции на меня не действуют.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:20

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ну сравниваете коня с кобылой. будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий и убыточный бизнес который и нафик никому не нужен потому что чел решил по личным побуждениям кого то возить в убиток.
любой бизнес может стать убыточным. Даже оверуспешный бизнес будивельныка. Прямо вижу очередь желающих. Закрылась компания интайм, кто вместо неё открылся?


и на эту тему детройд писал. ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
Виталий вы разочаровываете.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:22

  tester7336 написав:Виталий вы разочаровываете.
мне насрать кого я разочаровываю.
  tester7336 написав:ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
ракет большой дальности у нас тоже перепроизводство? почему никто не вкладывается в этот мегауспешный проект? может другая причина?
vitaliiangel
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