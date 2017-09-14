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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:30
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
Виталий вы разочаровываете.
мне насрать кого я разочаровываю.
tester7336 написав:
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
ракет большой дальности у нас тоже перепроизводство? почему никто не вкладывается в этот мегауспешный проект?
а у нас есть платежеспособный спрос?
я уже вам написал - только у нас появится триллион кг золота который мы направим на оплату ракет сразу будет не только производство но в скором времени и перепроизводство потому что все будут толкаться за этот кусок пирога. вы же начинаете рассказывать про то что вы хотите ферари но платить за него не собираетесь. ну хотите дальше.
еще раз для вас отдельной строкой так как вы походу не читали то что я выше написал -
детройд говорил про борьбу производителя за платежеспособный спрос в условиях рынка.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:42
Бетон написав:
Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться
Ми йдемо до одної з двох ситуацій.
- Військові за легальну зарплату скуповують у ухилянтів активи: квартири для найму, інвестиції в держоблігації, бізнеси, частки в статутних фондах підприємств підприємств.
- Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:46
tester7336 написав:
а у нас есть платежеспособный спрос?
о приходим к выводу что не все риски можно включить в цену, иначе цена получится дороже, чем есть денег у покупателя. Какое в этом случае перепроизводство? нам с такими рисками скорее светят дефициты. 1й из которых дефицит э.э. Авторы книг, которые пишут про перепроизводство не в курсе, что бывает ещё низкая платежеспособность и одновременно высокие риски.
tester7336 написав:
детройд говорил про борьбу производителя за платежеспособный спрос в условиях рынка.
я не спорю, просто привёл примеры когда сказанное детроидом в реальной жизни не работает. Бизнес хочет не просто зарабатывать, а делать это в условиях низких рисков.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:51
tumos написав:detroytred
Могу ошибаться, но от вас звучала теза со смыслом, что кадровая служба приказала долго жить. В ЗУ Про військовий обов'язок і війську службу неоднократно упоминается кадровая служба. Например, ч. 1 ст. 19. Можете высказаться по ситуации ?
Ще в деякількох законах також.
Тобто вважається, що ще є всл, які проходять саме кадрову вслужбу.
Тобто не перейшли на контракт з 2007 року.
Це те ж саме, як з ІНН.
Тільки у війську цими відмовниками переходу на контракт були особо прібліжьонниє...
В принципі, нема офіційного інструменту змусити кадрового всл перейти на контракт. Нема.
Все відбулося з персічними всл в добровільному-примусовому порядку.
Не підписуєш контракт, то гарантовано:
- будеш скорочений (а це був самий період скорочень у війську. Навіть ввели пільги для звільнених за скороченням -- 20 років вислуги навіть не чистих календарних, статус ветерана військової служби - а це шпиталь, санаторії, 50% комуналь, проїзд громадським транспортом).
- не виграєш конкурс на конкурсні посади (це майже весь склад навчальних та наукових закладів).
А хто ж скоротить або зробе посаду конкурсною нагорі сам себе...
Тому, гадаю, залишили собі кадрову військову службу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 29 лип, 2024 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:51
sens написав:
Додам що робити бізнес через невизначеність ризиків ніхто не бажає - страхова не візьме на себе ризики через подорожчання палива чи аномально високої температури і знищення врожаю.
я тут хз сколько пытаюсь объяснить, когда риски потери превышают потенциальный доход, никакого перепроизводства не будет.
tester7336 написав:
сразу будет не только производство но в скором времени и перепроизводство потому что все будут толкаться за этот кусок пирога. вы же начинаете рассказывать про то что вы хотите ферари но платить за него не собираетесь. ну хотите дальше.
причём тут собираетесь/не собираетесь. Количество денег у государства недостаточно для компенсации рисков, неважно включеных в цену госзаказа, или через страховые фонды, или карман потребителя. Поэтому в нашем случае, перепроизводство невозможно, у нас даже помидоры импортные, перепроизводства нет. Движемся скорее к дефициту, потому что значительная часть трудовых резервов выехала, а другая задействована в обороне. Пока выскакиваем за счёт импорта. Уже э.э импортируем. Что завтра, курятину и хлеб?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 13:02, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:54
tester7336 написав: vitaliiangel написав: tester7336 написав:
это если ракета несколько лямов. а если Украина предложит за ракету трилиард трилионов кг золота?
тогда не в цену а в количество денег у покупателя. Цену нарисовать дело одной минуты, а заработать это количество денег может затянуться на вечность.
блин. Виталий. Я скоро начну думать что хотаб прав был.
детройд ИЗНАЧАЛЬНО говорил про борьбу за платежеспособный спрос в условиях рынка.
а не все вот те ваши фантазии то про электричество где все зарегулировано то про ракеты которые никто оплачивать не хочет а что бы на халву дали.
Він правий лише коли цитує - голодний ситому не товариш.
В моєму ( не власному ) місті працюють стабільно - продуктові магазини,аптеки та ломбарди з обмінками. Фактично живемо-працюємо заради поїсти-полікуватися. Дітям потрібно відпочити,літнім людям теж,да навіть нам за останні 5 років треба щось більше запропонувати ніж дозу від ковіду і оновлення в резерв.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:56
vitaliiangel написав: sens написав:
Додам що робити бізнес через невизначеність ризиків ніхто не бажає - страхова не візьме на себе ризики через подорожчання палива чи аномально високої температури і знищення врожаю.
я тут хз сколько пытаюсь объяснить, когда риски потери превышают потенциальный доход, никакого перепроизводства не будет.
tester7336 написав:
сразу будет не только производство но в скором времени и перепроизводство потому что все будут толкаться за этот кусок пирога. вы же начинаете рассказывать про то что вы хотите ферари но платить за него не собираетесь. ну хотите дальше.
причём тут собираетесь/не собираетесь. Количество денег у государства недостаточно для компенсации рисков, неважно включеных в цену или через страховые фонды. Поэтому перепроизводство невозможно, у нас даже помидоры импортные, перепроизводства нет.
На форумі немає власників великого бізнесу,які все підприємство перевезли за власний рахунок з Харкова десь у Рівненській області,облаштувати житло для працівників,зробили комфортний переїзд , бронювання і порахували через скільки хуліард років буде зиск
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:02
vitaliiangel написав:
иначе цена получится дороже, чем есть денег у покупателя. Какое в этом случае перепроизводство?
Класичне.
Це і є перевиробництво.
Типовіше нікуди.
Потреба в товарі є; виробничі потужності є; робочі руки є; все є.
А от попиту (грошей достатніх для купівлі потрібного товару) не вистачає.
Класичне перевиробництво. Товару і головне -- капіталу.
Перевиробництво -- це не обов'язково тільки надлишки товару.
Навпаки.
Це перш за все -- надлишок капіталу (хоч виробничого, хоч фіннїансового).
Коли учасник ринку не товар придбав, а гроші в оборот (в бізнес спрямував). Не товар спожити вирішив, а приростити капітал.
Дисбаланс... Перевиробництво.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:05
Mimohod написав: Бетон написав:
Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
Самий прикол буде коли оці всі незламні баби до кордонів 91го прибіжуть за паспортом з куркою, бо росіянцям пенсію плотють, а українцям вже немає. Ото буде шоу!
так і буде, бо 95% - внутрішні окупанти, яким ще й мову притісняли, як писав Украініан
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:08
detroytred написав:
Перевиробництво -- це не обов'язково тільки надлишки товару.
Навпаки.
Це перш за все -- надлишок капіталу (хоч виробничого, хоч фіннїансового).
у нас какие излишки товара или капитала? из излишков на ум приходит только зерно, которое не могут отправить на экспорт.
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