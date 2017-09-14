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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:11
Деньги всегда можно напечатать
Или даже нажать клавишу секретного компа в подвале НБУ(или Пентагона), тем более Успихам не наличку фурами на ЛБС возят ежемесячно.
По каким позициям у нас сейчас перепроизводство? Ну кроме жилья, и то во всём мире его в рассрочку покупают, чтоб не спать на нарах или в доме помнящем песни Утёсова из фильма "Весёлые ребята", а у нас с ипотекой швах-швах. Как и с обеспеченностью метрами не в аварийном фонде на пересичну морду.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:14
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Перевиробництво -- це не обов'язково тільки надлишки товару.
Навпаки.
Це перш за все -- надлишок капіталу (хоч виробничого, хоч фіннїансового).
у нас излишки товара или капитала?
Зара надлишки товара рідкість.
В порівнянні з початком минулого століття. Коливання море молоко виливали і т.д.
Тому що рівень планування та прогнозування на порядки вищий.
Нема по суті різниці в чому надлишок. Товар є лише наслідком першого етапу обороту капіталу.
Тому надлишок капіталу...
Від зайвої квартири, яку важко здати в оренду; до грошей, які банки беруть у населення за мізерні відсотки.
Зрозуміло, що в одних на хліб не вистачає, а інші переймаються де іяк би пристроїти капітал. Щоб отримати прибуток.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:14
Denik написав: Бетон написав:
Мінсоц сказав що в нас демографічна катастрофа і пенсій не буде.
Самі собі відкладуйте. Одні старики залишаться.
А вони все про росію переймаються, коли вона розвалиться
Ми йдемо до одної з двох ситуацій.
- Військові за легальну зарплату скуповують у ухилянтів активи: квартири для найму, інвестиції в держоблігації, бізнеси, частки в статутних фондах підприємств підприємств.
- Це все йде через напівлегальний сценарій: ухилянта, який відверто пручається та не платить податки не стає на облік починають тиснути, ті хто служив, умовно УБД-шники з погрозою бусифікації. В поліцію ухилянт теж не піде жалітися бо на той час там теж працюватимуть УБДшники, які його самі бусифікують і відвезуть до тцк.
до чого цей більшовизм з отнять і подєліть?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 29 лип, 2024 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:18
vitaliiangel написав:
у нас какие излишки товара или капитала?
detroytred написав:
Тому надлишок капіталу...
почему мы берём кредиты и зависим от западной помощи? при излишках капитала мы сами должны кредитовать соседей.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:26
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тому надлишок капіталу...
почему мы берём кредиты и зависим от западной помощи? при излишках капитала мы сами должны кредитовать соседей.
Тому що вони дають дешеві кредити.
Дешеві.
І свідомо йдуть на ризики.
Бо ці!!!! кредитори можуть собі такі ризики дозволити...
Вони можуть домовитися про реструктуризацію.
І ці кредитори візьмуть, якщо що, борг землею, АЄС тощо.
А як своїм мільйонам пересічних віддати отак?
Можна через акції.
Але.
Але і досі цей інструмент не впроваджений на достатньому рівні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 29 лип, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:28
detroytred написав:
Тому надлишок капіталу...
Від зайвої квартири, яку важко здати в оренду; до грошей, які банки беруть у населення за мізерні відсотки.
при излишках капитала рынок аренды наоборот оживает, знаете как я снимал квартиру в 2010 в Киеве? позвонил риелтору, он сказал пока ничего адекватного нет, потом звонок есть вариант просмотр в 12, спрашиваю а позже, говорит в 12:30 уже следующий арендатор. Беру с собой чемодан денег (1й месяц + залог + 50% маклеру) еду и сразу снимаю потому что под подъездом дежурит следующий претендент. И у всех желающих есть на аренду деньги, в районе 1000уе за 2 месяца и % маклеру.
знаете как сдается жильё сейчас? звонит маклер и говорит у меня есть арендатор на вашу квартиру. Комис 6тыс, платите вы. Не хотите? ну ищите сами. Никакого излишка капитала в Украине нет. Кто готов работать с такими рисками, пока еще работает. А многие закрылись и таких будет больше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:32
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тому надлишок капіталу...
Від зайвої квартири, яку важко здати в оренду; до грошей, які банки беруть у населення за мізерні відсотки.
при излишках капитала рынок аренды наоборот оживает, знаете как я снимал квартиру в 2010 в Киеве? позвонил риелтору, он сказал пока ничего адекватного нет, потом звонок есть вариант просмотр в 12, спрашиваю а позже, говорит в 12:30 уже слудующий арендатор. Беру с собой чемодан денег (1й месяц + залог + 50% маклеру) еду и сразу снимаю потому что под подъездом дежурит следующий претендент.
Да ця квартира під оренду і є капіталом. Не товаром, а капіталом. Тому що не для користування-споживання, а для приросту капіталу.
Конкуренція. Важко здати. Це і є надлишок.
Проблема в тому і полягає: в кого є гроші (капітал) йому не товар потрібен, не оренда вашої квартири; а самому потрібно приростити цей капітал.
Умовно))) - купити квартиру і здавати її в оренду.
*А многие закрылись и таких будет больше.* --- це і є надлишок капіталу. Неможливість його обороту. З прибутком.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 29 лип, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:33
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тому надлишок капіталу...
Від зайвої квартири, яку важко здати в оренду; до грошей, які банки беруть у населення за мізерні відсотки.
при излишках капитала рынок аренды наоборот оживает, знаете как я снимал квартиру в 2010 в Киеве? позвонил риелтору, он сказал пока ничего адекватного нет, потом звонок есть вариант просмотр в 12, спрашиваю а позже, говорит в 12:30 уже слудующий арендатор. Беру с собой чемодан денег (1й месяц + залог + 50% маклеру) еду и сразу снимаю потому что под подъездом дежурит следующий претендент. И у всех желающих есть на аренду деньги, в районе 1000уе за 2 месяца и % маклеру.
знаете как сдается жильё сейчас? звонит маклер и говорит у меня есть арендатор на вашу квартиру. Комис 6тыс, платите вы. Не хотите? ну ищите сами.
це просто як апельсин: у вас надлишок капіталу
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:35
detroytred написав:
Проблема в тому і полягає: в кого є гроші (капітал) йому не товар потрібен, не оренда вашої квартири; а самому потрібно приростити цей капітал.
Умовно))) - купити квартиру і здавати її в оренду.
по квартирам ситуационный излишек образовался из-за массовой миграции с высоких этажей, которая с блэкаутаами усилилась. Как и ранее по м2 на душу населения Украина всё ещё сильно отстает от цивилизованных стран, здесь излишка тоже нет.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:43
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Проблема в тому і полягає: в кого є гроші (капітал) йому не товар потрібен, не оренда вашої квартири; а самому потрібно приростити цей капітал.
Умовно))) - купити квартиру і здавати її в оренду.
по квартирам ситуационный излишек образовался из-за массовой миграции с высоких этажей, которая с блэкаутаами усилилась. Как и ранее по м2 на душу населения Украина всё ещё сильно отстает от цивилизованных стран, здесь излишка тоже нет.
Я пас)))
Потреба в товарі і попит (тобто сплатоспроможна! потреба) -- це різні речі.
Попит -- це сплатоспроможна потреба.
Надлишок капіталу в ринку, конкуренція виробників, бізнесу між собою .... за оцей обмежений попит.
Сплатоспроможну потребу населення в товарах і послугах.
І по нормальному ця конкуренція, цей надлишок капіталу повинен вести до постійного зменшення ціни; росту виробничості і зменшення собівартості.
Але...
Прибуток...
Тому війни на Кулі.
Які хоч якось зглажує піраміда боргів.
Але деякі глобальні Півдні -- півні)))
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