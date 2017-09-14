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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:50
detroytred написав:
І по нормальному ця конкуренція, цей надлишок капіталу повинен вести до постійного зменшення ціни; росту виробничості і зменшення собівартості.
вы всё правильно пишете, как в книжках. Только в этих книжках отсутствует очень важный эпиграф. Когда риски превышают потенциальный доход исчезает всё - перепроизводство, излишек капитала, излишек раб.силы и конкуренция. Пустыня +50 один вы продаете воду под зонтиком, нет ни покупателей, ни продавцов, ни излишков. рынка воды тоже нет. Все убежали. Конечно мы пока не в этой ситуации, но туда идёт. Смотрите на ценники. Больше нет желающих продавать огурцы па 30. А в прошлые годы были. Потом не будет и па 80. За войну продукты и э.э. сделали х3. А доходы? низкая платежеспособность не даёт задрать цену с включением в неё всех рисков. И люди потихоньку выходят из бизнеса.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:59
vitaliiangel написав:
Только в этих книжках отсутствует очень важный эпиграф. Когда риски превышают потенциальный доход исчезает всё - перепроизводство, излишек капитала, излишек раб.силы и конкуренция. Пустыня +50 один вы продаете воду под зонтиком, нет ни покупателей, ни продавцов, ни излишков. рынка воды тоже нет. Все убежали. Конечно мы пока не в этой ситуации, но туда идёт. Смотрите на ценники. Больше нет желающих продавать огурцы па 30. А в прошлые годы были. Потом не будет и па 80. За войну продукты и э.э. сделали х3. А доходы? низкая платежеспособность не даёт задрать цену с включением в неё всех рисков. И люди потихоньку выходят из бизнеса.
так исчезает от того что риски или от того что графики спроса и предложения перестают пересекаться? вы ставите телегу впереди коня.
в сотый раз для вас - речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
Востаннє редагувалось tester7336
в Пон 29 лип, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 14:00
vitaliiangel написав: detroytred написав:
І по нормальному ця конкуренція, цей надлишок капіталу повинен вести до постійного зменшення ціни; росту виробничості і зменшення собівартості.
вы всё правильно пишете, как в книжках. Только в этих книжках отсутствует очень важный эпиграф. Когда риски превышают потенциальный доход исчезает всё - перепроизводство, излишек капитала, излишек раб.силы и конкуренция. Пустыня +50 один вы продаете воду под зонтиком, нет ни покупателей, ни продавцов, ни излишков. рынка воды тоже нет. Все убежали. Конечно мы пока не в этой ситуации, но туда идёт. Смотрите на ценники. Больше нет желающих продавать огурцы па 30. А в прошлые годы были. Потом не будет и па 80. За войну продукты и э.э. сделали х3. А доходы?
Да і в житті воно саме так.
Точнісінько так.
Просто ви і досі сприймаєте попит за потребу.
І не розумієте, що таке капітал.
Капіталізм...
Про яке бажання продавати по 30 грн. мова?)))
Да хоч по 10 коп. або по 1000 грн. за кіло.
Головне, щоб був прибуток, який відповідає нормі прибутку в ринку...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 14:06
Обстріл аеродрому «Канатове»: Розвідник Червінський розповів, що Залужний дозволив операцію з викрадення літака
Колишній розвідник Роман Червінський, який у 2022 році брав участь у невдалій операції з викрадення російського літака, заявив, що дозвіл на цю операцію дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».
Він розповів, що до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час вже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак.
Червінський пояснив це тим, що у СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпечний переліт, супровід і посадку.
«Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми зʼясували можливість проведення такої операції», — зазначив ексрозвідник.
Після цього, за словами Червінського, про плани повідомили командувачу Військово-повітряних сил. Той перенаправив їх до командира нижчої ланки, який виділив співробітника для перевірки російського пілота.
«На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зібʼють. Залужний дав санкцію, що згоден з проведенням операції», — каже ексрозвідник.
Червінський каже, що існував письмовий дозвіл на операцію від Залужного. За його словами, документ знищили, коли розформували його частину.
Однак коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив відрядити їхнього співробітника, щоб той долучився до групи і виконував свою частину роботи. Цей лист досі існує і є у справі, каже Червінський.
Ексрозвідник заявив, що лист Залужного тривалий час «ховали», а його звинувачували в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром «Канатове» під виглядом навчань. Також Червінський каже, що в його справі замовчують участь працівника СБУ в організації спецоперації.
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