Додано: Пон 29 лип, 2024 14:06

Обстріл аеродрому «Канатове»: Розвідник Червінський розповів, що Залужний дозволив операцію з викрадення літака



Колишній розвідник Роман Червінський, який у 2022 році брав участь у невдалій операції з викрадення російського літака, заявив, що дозвіл на цю операцію дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».



Він розповів, що до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час вже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак.



Червінський пояснив це тим, що у СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпечний переліт, супровід і посадку.



«Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми зʼясували можливість проведення такої операції», — зазначив ексрозвідник.



Після цього, за словами Червінського, про плани повідомили командувачу Військово-повітряних сил. Той перенаправив їх до командира нижчої ланки, який виділив співробітника для перевірки російського пілота.



«На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зібʼють. Залужний дав санкцію, що згоден з проведенням операції», — каже ексрозвідник.



Червінський каже, що існував письмовий дозвіл на операцію від Залужного. За його словами, документ знищили, коли розформували його частину.



Однак коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив відрядити їхнього співробітника, щоб той долучився до групи і виконував свою частину роботи. Цей лист досі існує і є у справі, каже Червінський.



Ексрозвідник заявив, що лист Залужного тривалий час «ховали», а його звинувачували в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром «Канатове» під виглядом навчань. Також Червінський каже, що в його справі замовчують участь працівника СБУ в організації спецоперації.