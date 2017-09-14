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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:59
vitaliiangel написав:
Только в этих книжках отсутствует очень важный эпиграф. Когда риски превышают потенциальный доход исчезает всё - перепроизводство, излишек капитала, излишек раб.силы и конкуренция. Пустыня +50 один вы продаете воду под зонтиком, нет ни покупателей, ни продавцов, ни излишков. рынка воды тоже нет. Все убежали. Конечно мы пока не в этой ситуации, но туда идёт. Смотрите на ценники. Больше нет желающих продавать огурцы па 30. А в прошлые годы были. Потом не будет и па 80. За войну продукты и э.э. сделали х3. А доходы? низкая платежеспособность не даёт задрать цену с включением в неё всех рисков. И люди потихоньку выходят из бизнеса.
так исчезает от того что риски или от того что графики спроса и предложения перестают пересекаться? вы ставите телегу впереди коня.
в сотый раз для вас - речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
Востаннє редагувалось tester7336
в Пон 29 лип, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 14:00
vitaliiangel написав: detroytred написав:
І по нормальному ця конкуренція, цей надлишок капіталу повинен вести до постійного зменшення ціни; росту виробничості і зменшення собівартості.
вы всё правильно пишете, как в книжках. Только в этих книжках отсутствует очень важный эпиграф. Когда риски превышают потенциальный доход исчезает всё - перепроизводство, излишек капитала, излишек раб.силы и конкуренция. Пустыня +50 один вы продаете воду под зонтиком, нет ни покупателей, ни продавцов, ни излишков. рынка воды тоже нет. Все убежали. Конечно мы пока не в этой ситуации, но туда идёт. Смотрите на ценники. Больше нет желающих продавать огурцы па 30. А в прошлые годы были. Потом не будет и па 80. За войну продукты и э.э. сделали х3. А доходы?
Да і в житті воно саме так.
Точнісінько так.
Просто ви і досі сприймаєте попит за потребу.
І не розумієте, що таке капітал.
Капіталізм...
Про яке бажання продавати по 30 грн. мова?)))
Да хоч по 10 коп. або по 1000 грн. за кіло.
Головне, щоб був прибуток, який відповідає нормі прибутку в ринку...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 14:06
Обстріл аеродрому «Канатове»: Розвідник Червінський розповів, що Залужний дозволив операцію з викрадення літака
Колишній розвідник Роман Червінський, який у 2022 році брав участь у невдалій операції з викрадення російського літака, заявив, що дозвіл на цю операцію дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».
Він розповів, що до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час вже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак.
Червінський пояснив це тим, що у СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпечний переліт, супровід і посадку.
«Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми зʼясували можливість проведення такої операції», — зазначив ексрозвідник.
Після цього, за словами Червінського, про плани повідомили командувачу Військово-повітряних сил. Той перенаправив їх до командира нижчої ланки, який виділив співробітника для перевірки російського пілота.
«На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зібʼють. Залужний дав санкцію, що згоден з проведенням операції», — каже ексрозвідник.
Червінський каже, що існував письмовий дозвіл на операцію від Залужного. За його словами, документ знищили, коли розформували його частину.
Однак коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив відрядити їхнього співробітника, щоб той долучився до групи і виконував свою частину роботи. Цей лист досі існує і є у справі, каже Червінський.
Ексрозвідник заявив, що лист Залужного тривалий час «ховали», а його звинувачували в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром «Канатове» під виглядом навчань. Також Червінський каже, що в його справі замовчують участь працівника СБУ в організації спецоперації.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 14:51
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:24
tester7336 написав:
будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий
Як все запущено....
А ніколи не цікавились чому Державні Підприємства-закривались , бо були збиткові...а ті які на місці цих Державних підприємств відкрили приватні-стали прибуткові?
При чому є й зворотні приклади...наприклад у Венесуелі, були прибуткові заводи по переробці нафти..а як тільки мадуро їх націоналізував - то всі вони стали збиткові...
Тому
Капіталізм саме тому й існує і є таким різностороннім, що кожен ОКРЕМИЙ власник веде свій бізнес по своєму.
Давайте на пальцях розглянемо бізнес Будівельника на прикладі того що я ж і приводив
Табличка, діяльності з 2014 по 2024
Створено________ - 20 млн
З них інвестовано- 10 млн
Сплачено податків- 5 млн
Власне споживання- 5млн
По місяцям
20 млн/10 років/12місяців=приблизно 4000 доларів /місяць
Як бачите заробіток звичайно що великий..але не якийсь аж такий захмарний
5млн податки/10 років/12місяців= 1000 доларів/місяць
Ось це досягнення вже більш суттєве , адже не кожен з тих хто заробив 4000- платить 1000 податків
А тепер барабанна дріб....
Інвестовано 10млн=2000 доларів в місяць....
Власне споживання-1000 доларів в місяць...
Що виходить
Бізнес Будівельника дико привабливий тільки в тому випадку коли той хто буде його вести буде інвестувати 2/3 від живих грошей і жити всього на 1000 доларів/місяць з сімєю..
Ви особисто з своєю сімєю так зможете?
Даю 95% що ні...От і виходить -весь успіх Будівельника виключно в тому що він вміє САМООБМЕЖИТИ своє( і сімї) споживання...
А сотня тут присутніх , прочитавши про те що сімя 10 років живе за 1000 доларів в місяць -скаже наступне
Ну його нафіг таке життя( це дослівна фраза Долярчика)
Тепер розумієте , що якщо на місці будівельника будете Ви і при цьому будете витрачати все на себе..то через 10 років ви не зможете нічим похизуватись..як були ларьочником-баригою так і залишились...
ПС
не факт що без інвестицій ви б змогли втримувати прибуток в достатніх розмірах , тому прогнозую що якщо в 2014 ви б витрачали на себе 3000/місяць...то десь до 2022 - ви б вже збанкрутували на моєму такому прибутковому для мене місці.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:32
tester7336 написав:
только у нас появится триллион кг золота
І я писав
комуністи побудували чітку теорію розподілу( вони вважають що справедливого)
але всі їх теорії починаються з
Якби у нас було хуліард грошей-ми б точно все розділили кожному справедливо...
От тільки проблема-в них відсутній цей хуліард...
У капіталістів інша проблема...
Вони створюючи хуліард..але свій...у них тоді він є...а в люмпена як не було при комуністах так і не має при капіталістах....
От тоді частина з люмпенів , бачачи наявність хуліарда в капіталістів- пробує вести своє життя так , щоб хоч через три покоління, але його діти також мали капітал....
Дейтройт вважає ко все вже є , нічого створювати не треба-головне правильний закон який перерозподілить хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів...
Але чомусь в дейтройта не виходить...
Тоді він (отримавши психологічну травму) починає шукати реальність в книжках...
Правда книжки для того і книжки щоб будувати віртуальні фантазії..
І від того що Леонард Давінчі описав вертольот...поки цей вертольот не зробив Сікорський(масовим) через 400 років ПІСЛЯ Леонардо - і от всі ці 400 років різні там лампасники з піною в роті кричали про геніальність Леонардо...але самі на пальму за бананами лазили з допомогою шнурка а не літали на вертольоті..а все тому що Сікорського не було.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:54
tester7336 написав:
речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
нет речь шла о всех ситуациях
, риски включаются в цену, и точка. Если вклиниваетесь , потрудитесь хотя бы вникнуть о чём речь.
detroytred написав:
Політичні ризики завжди
включаються в ціну. Як і будь-які інші.
слово завжди
выделил специально для вас.
я ему ответил что далеко не всегда. Потому что нет такой рыночной цены, при которой инвестор будет готов потерять все инвестиции. Тогда такая ракета будет стоить в тысячи раз дороже американской. Поэтому к нам не идут инвестиции и перепроизводство существует только в лице пенсионеров.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 29 лип, 2024 16:02, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:58
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
нет речь как раз шла о том что не всегда риски включаются в цену, в некоторых случаях ценник для покупателя станет неподъемный. Если вклиниваетесь , потрудитесь хотя бы вникнуть о чём речь.
сутуація така, є умовний детройд який ніби зрозумів що вивчив макроекономіку(вона ж раніше політ-економія при СРСР), і є умовний будівельник який економіку не вчив, але на практиці здобув основи мікроекономіки купи-продай.
Далі іде спорт тєорєтіга із купи-продайщиком про сферичного коня у ваккумі, який ні купи продай не осилить і макроекономіст не збудує (напр. ракетний завод з випуску ракет класу земля-мск)
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:58
budivelnik написав:
Дейтройт вважає ко все вже є , нічого створювати не треба-головне правильний закон який перерозподілить хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів...
Але чомусь в дейтройта не виходить...
Ну ти ж чудово сам знаєш, що вчергове прямо збрехав.
Детройт ніколи не вважав і не стверджував, що "все вже є , нічого створювати не треба-головне правильний закон який перерозподілить хуліард наявний в Будівельників до полковників і парторгів...".
Ти тупо прямо брешеш і на цій брехні будуєш.
Тобі особисто Детройт вже сотню разів вказував, що регуляторам ринку (владі) треба створювати умови для подальшого розвитку ринку. Тобто щоб створювалось ще більше.
Щоб навіть не збільшуючи кількість сил та праці збільшувалася ефективність, результат.
За сприятливих умов в ринку такий тупий, але все ж таки впертий та працьовитий бізнесмен, був би не з 14 млн. капіталу, а в рази більше.
А творчі бізнесмени .... і овсі.
За сприятливих умов для розвитку ринку сотні тисяч після91-го року приватних підприємців не кинули б свій бізнес і подались в заробітчани, а продовжували б займатися бізнесом.
Тобто все є... окрім сприятливих умов для подальшого розвитку. Швидких темпів розвитку.
Умов в ринку.
Детройт постійно каже про умови в ринку, а не про перерозподіл.
Так що не бреши.
Але без брехні в тебе ні на чому буде будувати...
Тому і вигадуєш, брешеш постійно.
Акі оті комуняки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 29 лип, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 16:03
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
нет речь шла о всех ситуациях
, риски включаются в цену, ви точка. Если вклиниваетесь , потрудитесь хотя бы вникнуть о чём речь.
detroytred написав:
Політичні ризики завжди
включаються в ціну. Як і будь-які інші.
слово завжди
выделил специально для вас.
я ему ответил что далеко не всегда. Потому что нет такой рыночной цены, при которой инвестор будет готов потерять все инвестиции. Тогда такая ракета будет стоить в тысячи раз дороже американской.
))))
Завжди. І будь-які. Не треба відокремлювати політичні ризики від інших. Враховують всі. Завжди.
Яка різниця-то політичний ризик чи космічний, сейсмологічний, фінансовий, особистий і т.д.?
Якщо ціна неподьємна (нема попиту), то і не починають бізнес, виробництво.
Шукають куди в інше місце прилаштувати капітал, або навіть просто сидять на грошах.
Навіть під від'ємні ставки тримають гроші в банках....
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