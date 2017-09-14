Додано: Пон 29 лип, 2024 15:24

tester7336 написав: будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий будівельника который работает с прибылью и на его пирог всегда найдется желающий

Як все запущено....А ніколи не цікавились чому Державні Підприємства-закривались , бо були збиткові...а ті які на місці цих Державних підприємств відкрили приватні-стали прибуткові?При чому є й зворотні приклади...наприклад у Венесуелі, були прибуткові заводи по переробці нафти..а як тільки мадуро їх націоналізував - то всі вони стали збиткові...ТомуКапіталізм саме тому й існує і є таким різностороннім, що кожен ОКРЕМИЙ власник веде свій бізнес по своєму.Давайте на пальцях розглянемо бізнес Будівельника на прикладі того що я ж і приводивТабличка, діяльності з 2014 по 2024Створено________ - 20 млнЗ них інвестовано- 10 млнСплачено податків- 5 млнВласне споживання- 5млнПо місяцям20 млн/10 років/12місяців=приблизно 4000 доларів /місяцьЯк бачите заробіток звичайно що великий..але не якийсь аж такий захмарний5млн податки/10 років/12місяців= 1000 доларів/місяцьОсь це досягнення вже більш суттєве , адже не кожен з тих хто заробив 4000- платить 1000 податківА тепер барабанна дріб....Інвестовано 10млн=2000 доларів в місяць....Власне споживання-1000 доларів в місяць...Що виходитьБізнес Будівельника дико привабливий тільки в тому випадку коли той хто буде його вести буде інвестувати 2/3 від живих грошей і жити всього на 1000 доларів/місяць з сімєю..Ви особисто з своєю сімєю так зможете?Даю 95% що ні...От і виходить -весь успіх Будівельника виключно в тому що він вміє САМООБМЕЖИТИ своє( і сімї) споживання...А сотня тут присутніх , прочитавши про те що сімя 10 років живе за 1000 доларів в місяць -скаже наступнеНу його нафіг таке життя( це дослівна фраза Долярчика)Тепер розумієте , що якщо на місці будівельника будете Ви і при цьому будете витрачати все на себе..то через 10 років ви не зможете нічим похизуватись..як були ларьочником-баригою так і залишились...ПСне факт що без інвестицій ви б змогли втримувати прибуток в достатніх розмірах , тому прогнозую що якщо в 2014 ви б витрачали на себе 3000/місяць...то десь до 2022 - ви б вже збанкрутували на моєму такому прибутковому для мене місці.