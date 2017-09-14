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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9229923092319232
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:12

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
нет речь шла о всех ситуациях, риски включаются в цену, и точка. Если вклиниваетесь , потрудитесь хотя бы вникнуть о чём речь.
  detroytred написав:Політичні ризики завжди включаються в ціну. Як і будь-які інші.
слово завжди выделил специально для вас.

я ему ответил что далеко не всегда. Потому что нет такой рыночной цены, при которой инвестор будет готов потерять все инвестиции. Тогда такая ракета будет стоить в тысячи раз дороже американской. Поэтому к нам не идут инвестиции и перепроизводство существует только в лице пенсионеров.


это вам самим нужно вернуться к изначальному посту детройда.
а то сами себе придумали что говорил детройд и теперь свою фантазию всем доказываете.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:12

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:речь шла для ситуации когда графики имеют точку пересечения.
нет речь как раз шла о том что не всегда риски включаются в цену, в некоторых случаях ценник для покупателя станет неподъемный. Если вклиниваетесь , потрудитесь хотя бы вникнуть о чём речь.

сутуація така, є умовний детройд який ніби зрозумів що вивчив макроекономіку(вона ж раніше політ-економія при СРСР), і є умовний будівельник який економіку не вчив, але на практиці здобув основи мікроекономіки купи-продай.
Далі іде спорт тєорєтіга із купи-продайщиком про сферичного коня у ваккумі, який ні купи продай не осилить і макроекономіст не збудує (напр. ракетний завод з випуску ракет класу земля-мск)


)))
Не так.
Предмет дискусії цілком конкретний -- економічні закони і процеси в економіці.
Детройт спирається на абетку ...
І бачить, що ця абетка логічно підтверджується за віконцем в ринку.

На що спирається Будівельник та Віталій? Хз...
На -- я так вважаю. Бо маю мікробізнес.
Навіщо їм мікробізнес цей???? Могли б на своїх умозаключєніях отримати Нобелівську премії...
За свої отакі відкриття (отсєб'ятину).

Ну як мінімум, в якості докторських дисертацій продати...

Я без проблем зміню своє бачення, якщо побачу логічне аргументоване пояснення від опонентів.
А поки я орієнтуюсь на Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена (як антипода методам Кейнса. Але в них розбіжності тільки відносно методів регулювання ринку).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 лип, 2024 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:18

  tester7336 написав:Обстріл аеродрому «Канатове»: Розвідник Червінський розповів, що Залужний дозволив операцію з викрадення літака

Колишній розвідник Роман Червінський, який у 2022 році брав участь у невдалій операції з викрадення російського літака, заявив, що дозвіл на цю операцію дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».

Він розповів, що до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час вже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак.

Червінський пояснив це тим, що у СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпечний переліт, супровід і посадку.

«Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми зʼясували можливість проведення такої операції», — зазначив ексрозвідник.

Після цього, за словами Червінського, про плани повідомили командувачу Військово-повітряних сил. Той перенаправив їх до командира нижчої ланки, який виділив співробітника для перевірки російського пілота.

«На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зібʼють. Залужний дав санкцію, що згоден з проведенням операції», — каже ексрозвідник.

Червінський каже, що існував письмовий дозвіл на операцію від Залужного. За його словами, документ знищили, коли розформували його частину.

Однак коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив відрядити їхнього співробітника, щоб той долучився до групи і виконував свою частину роботи. Цей лист досі існує і є у справі, каже Червінський.

Ексрозвідник заявив, що лист Залужного тривалий час «ховали», а його звинувачували в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром «Канатове» під виглядом навчань. Також Червінський каже, що в його справі замовчують участь працівника СБУ в організації спецоперації.

А тут колись реготіли, коли Детройт писав про значення бамажки з мокрою печаткою...
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